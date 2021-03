Le juge rejette la contestation concernant le processus de calcul des notes de sortie du certificat

Un juge de la Haute Cour a rejeté la contestation principale concernant le processus de calcul des notes adopté pour l’examen Leaving Certificate 2020 en réponse à la pandémie de Covid-19.

Une question fondamentale dans cette affaire était de savoir si la directive du ministre de l’Éducation de supprimer les données historiques de l’école dans le processus de calcul des notes était illégale.

Dans son jugement d’aujourd’hui, le juge Charles Meenan a jugé que la décision n’était pas illégale, arbitraire, injuste ou irrationnelle.

L’action principale a été prise par Freddie Sherry, qui était étudiant en 2020 Leaving Cert au Belvedere College de Dublin, et a été entendue pendant environ cinq semaines avant la fin du mois dernier.

Le jugement est susceptible d’avoir des implications pour une soixantaine d’autres actions intentées sur des notes calculées, qui ont été ajournées au 10 mars.

M. Sherry, de Newtown, Celbridge, Co Kildare, a porté plainte contre le ministre de l’Éducation et des Compétences et de l’État.

Il a affirmé que la directive du ministre en août dernier de supprimer les dossiers historiques de l’école dans le processus de calcul des notes lui avait valu d’être injustement rétrogradé de 55 points dans son certificat de sortie.

Il a dit qu’il était «extrêmement déçu» que le total estimé de 542 points CAO de ses enseignants pour lui ait été ramené à 487 dans le cadre du processus. Son premier choix de cours était la pharmacie en TCD.

Il a affirmé que les instructions du ministre avaient interféré illégalement dans le processus de calcul des notes supervisé par un comité directeur indépendant.

Le ministre et l’État ont nié les allégations et ont soutenu qu’il n’y avait aucune raison de croire que M. Sherry serait dans une meilleure position si les données historiques de l’école étaient incluses.

Ils ont déclaré que les étudiants du Belvedere College avaient reçu en moyenne des scores plus élevés en 2020 par rapport à la période 2017-19 et qu’il n’y avait aucune base pour affirmer que M. Sherry aurait été traité plus favorablement dans une autre catégorie d’écoles.

Ils ont fait valoir que, étant donné que le processus de calcul des notes est terminé et que les offres du CAO ont été émises, toute tentative de rétablir les données historiques de l’école serait inappropriée ou disproportionnée, car elle jetterait le doute sur les résultats d’un nombre important d’étudiants et leur droit à des places au collège.