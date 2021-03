7 questions à Nicola Sturgeon sur l’affaire Alex Salmond

Appuyez sur play pour écouter cet article

EDIMBOURG – Pour Nicola Sturgeon, cinq heures devant une commission du parlement écossais (Holyrood) mercredi pourraient venir définir non seulement sa carrière, mais l’avenir de l’Écosse elle-même.

Au cours de l’année dernière, la première ministre écossaise a principalement – mais pas toujours – repoussé des questions sur sa querelle très publique avec son prédécesseur et ancien mentor Alex Salmond en affirmant qu’elle se concentre sur le travail quotidien de lutte contre le coronavirus.

Mais mercredi matin, des questions de plus en plus inconfortables centrées sur le traitement par le gouvernement écossais des plaintes de harcèlement sexuel contre Salmond deviendront le travail de jour.

Depuis que Salmond a été acquittée de 13 accusations d’agression sexuelle lors d’un procès en mars dernier, deux enquêtes ont porté sur la manière dont le gouvernement de Sturgeon a traité les plaintes antérieures contre son prédécesseur. Salmond et Sturgeon étaient tous deux alignés pour des séances de preuves explosives devant un comité de Holyrood.

Salmond est allé le premier. L’ancien premier ministre s’est exprimé vendredi avec des détails saisissants, accusant des personnalités proches de Sturgeon d’avoir comploté contre lui et affirmant que son ancien protégé avait induit en erreur le Parlement écossais.

Maintenant, c’est au tour de Sturgeon. Avant la session d’examen très attendue de la première ministre à Holyrood mercredi, POLITICO a les questions clés auxquelles elle devra répondre.

Y avait-il un complot pour nuire à Salmond, et était-elle impliquée?

L’affirmation la plus frappante d’Alex Salmond est que plusieurs hauts responsables du gouvernement et du SNP très proches de Sturgeon – y compris son propre mari, le chef du parti Peter Murrell – ont mené un «effort malveillant et concerté» pour tenter de nuire à sa réputation et même de le faire emprisonner. Sturgeon nie l’existence de toute conspiration, mais des questions demeurent.

L’ancien premier ministre a déclaré au comité qu’il avait reçu une clé USB dans la préparation de son procès pénal, contenant des messages de personnes proches de Sturgeon qui impliquaient de «faire pression sur la police», de «collusion avec des témoins» et de «constituer des preuves parce que la police ont été jugés incapables de le trouver eux-mêmes. Les messages ont été communiqués au comité mardi, mais n’ont pas encore été publiés.

Cependant, certains des messages ont déjà été divulgués dans le domaine public. Un de Murrell en 2019 semblait suggérer qu’il serait «bon» de «faire pression» sur la police pour enquêter sur les accusations portées contre Salmond, tandis qu’un autre texte divulgué par le chef de la fonction publique Leslie Evans disait que «la bataille pourrait être perdue mais pas la guerre» – le même jour, le gouvernement écossais a perdu le contrôle judiciaire au profit de Salmond.

La première ministre sera confrontée à des questions sur sa connaissance des textes.

Pourquoi son gouvernement a-t-il intenté une action contre Salmond?

Le vice-premier ministre John Swinney a admis dans une lettre à l’enquête mardi que «des réserves ont été soulevées» dans les conseils juridiques au gouvernement sur l’opportunité de poursuivre son dossier dans le cadre d’un contrôle judiciaire intenté par Salmond. Il a finalement perdu la cause et a dû verser plus d’un demi-million de livres à l’ancien premier ministre en frais juridiques.

Expliquant la décision, Swinney a écrit: «Les documents confirment que, bien que des réserves aient été émises au sujet du contrôle judiciaire à la suite de l’identification du problème des contacts antérieurs avec les plaignants fin octobre, il y avait de bons arguments de politique publique et des motifs raisonnables pour que le gouvernement continuer à défendre le contrôle judiciaire et à demander à la Cour de statuer sur les questions soulevées. »

Il est peu probable que les MSP de l’opposition en soient satisfaits. Ils ont exigé la publication de l’intégralité des avis juridiques que le gouvernement a reçus et menacent de présenter une motion de censure à Swinney s’il continue de refuser. L’avis devrait être publié avant l’audition du comité.

Si Swinney et Sturgeon allaient à l’encontre d’un avis juridique clair, cela pourrait les mettre dans une situation difficile. «Poursuivre imprudemment le contrôle judiciaire alors qu’il était condamné constituerait clairement une violation du code ministériel. Le public mérite de savoir exactement quelles erreurs ont été commises », a déclaré le chef des conservateurs écossais Douglas Ross en réponse à la lettre de Swinney. Attendez-vous à ce que Sturgeon soit interrogé à ce sujet mercredi.

A-t-elle délibérément induit le Parlement en erreur?

Sturgeon a d’abord dit à Holyrood qu’elle avait appris des allégations contre Salmond lors d’une réunion avec lui à son domicile le 2 avril 2018.

Il est apparu plus tard qu’elle avait rencontré l’ancien chef de cabinet de Salmond Geoff Aberdein quelques jours plus tôt le 29 mars, où elle avait été informée des allégations. Elle prétend qu’elle a oublié cette réunion et qu’elle était «opportuniste».

Salmond rejette la réclamation, disant au comité vendredi que la réunion avait été organisée à l’avance dans le but de l’informer des plaintes. Son témoignage remet en question l’affirmation de Sturgeon au Parlement selon laquelle elle croyait auparavant que la réunion d’avril devait discuter des affaires du SNP, plutôt que du gouvernement.

Sturgeon a déclaré dans sa soumission écrite au comité qu’elle avait rencontré Salmond le 2 avril dans l’espoir qu’il démissionnerait du SNP, une affirmation qui, selon lui, n’a aucun fondement.

Le code ministériel stipule que les ministres qui «induisent sciemment le Parlement en erreur» doivent présenter leur démission. Il stipule également que toutes les réunions du gouvernement doivent être enregistrées – la réunion du 2 avril ne l’a pas été.

Pourquoi la politique des plaintes du gouvernement a-t-elle été réécrite pour l’exclure?

Les premières ébauches de novembre 2017 d’une nouvelle politique gouvernementale pour traiter les problèmes de personnel indiquaient que le premier ministre devrait être informé immédiatement de toute accusation impliquant d’anciens ministres.

La politique était en cours d’élaboration sur les instructions de Sturgeon à peu près au même moment où deux femmes ont fait les premières allégations au gouvernement au sujet de Salmond et Sky News s’est enquis des allégations de comportement sexuellement inapproprié de sa part à l’aéroport d’Édimbourg.

Le gouvernement écossais a insisté sur le fait que Sturgeon n’était pas au courant du premier, tandis que le second a été refusé et aucune histoire n’a été diffusée.

Cependant, le Scottish Sun a révélé que le projet de politique avait été modifié en décembre pour retirer le premier ministre de la boucle. Le changement a été apporté à la suite d’une rencontre entre Sturgeon et Evans.

Des personnalités de l’opposition ont affirmé que le calendrier suggère que Sturgeon a induit le Parlement en erreur lorsqu’elle a eu connaissance d’allégations contre Salmond, tandis que les alliés de l’ancien premier ministre disent que la politique de harcèlement a été redessinée pour l’impliquer et l’isoler.

Qui dans le gouvernement écossais fuit?

Salmond a affirmé dans son témoignage que l’identité d’un plaignant avait été révélée à Aberdein par le gouvernement écossais avant sa rencontre avec Sturgeon. Elle a nié que cela se soit produit.

Par ailleurs, l’ancien premier ministre a déclaré qu’il devrait y avoir «une enquête policière plus approfondie» sur une fuite au journal Daily Record qui a révélé que le gouvernement et la police enquêtaient sur les plaintes contre lui.

Il pense que la fuite est venue de l’intérieur du gouvernement et que «selon toute vraisemblance» elle a été faite par l’un des conseillers spéciaux du premier ministre – et qu’il est convaincu de savoir lequel.

Pourquoi personne n’a été limogé?

« Le coût réel pour le peuple écossais se chiffre à plusieurs millions de livres et pourtant personne dans tout ce processus n’a prononcé les mots simples qui sont parfois nécessaires pour renouveler et rafraîchir les institutions démocratiques – » Je démissionne « », a écrit Salmond dans le coda de sa dernière communication écrite au comité.

Il est allé plus loin vendredi, nommant le Lord Advocate écossais James Wolffe – le plus haut juriste écossais – comme quelqu’un qui devrait envisager son poste, aux côtés de la secrétaire permanente de la fonction publique, Leslie Evans.

Evans a subi une pression particulière, après avoir mené l’enquête bâclée du gouvernement contre Salmond en 2018, que le gouvernement écossais a admis devant le tribunal avait été «entachée de partialité apparente».

Sturgeon a également fait face à plusieurs appels pour limoger son mari Peter Murrell en tant que directeur général du SNP, car il a été accusé d’avoir induit en erreur et d’entraver le comité de Holyrood.

RÉFÉRENDUM RÉFÉRENDUM D'INDÉPENDANCE ÉCOSSE POTENTIEL SONDAGE

S’il s’avère qu’elle a enfreint le code ministériel, va-t-elle démissionner?

Bien que les membres du comité auront probablement une opinion sur la question de savoir si Sturgeon a enfreint le code ministériel, la décision importante proviendra d’une autre enquête actuellement en cours.

James Hamilton, un ancien directeur des poursuites pénales irlandais, a été chargé d’enquêter pour savoir si elle a enfreint le code de conduite établi pour les ministres écossais. Il devrait se prononcer sur la question avant les élections cruciales de mai à Holyrood.

Cependant, bien que Hamilton fournisse son jugement sur la question de savoir si Sturgeon a enfreint les règles, il ne peut pas imposer de punition. Sturgeon elle-même devrait décider de démissionner.

Une variable qui pourrait jouer en sa faveur provient de la source improbable du ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel, qui reste en fonction bien qu’il ait été reconnu avoir enfreint le propre code ministériel de Westminster l’année dernière.

La question de savoir si Sturgeon sera forcé de démissionner reste la question déterminante de tout le scandale.

Il pourrait déterminer non seulement l’avenir du SNP mais aussi le sort de la cause de l’indépendance elle-même. La popularité de l’esturgeon a été un facteur clé derrière un soutien accru et soutenu à l’indépendance de l’Écosse.