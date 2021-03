La pandémie creuse l’écart des finances publiques alors que la crise entre dans la deuxième année

L’impact de la pandémie sur les finances publiques s’aggrave alors que la crise entre dans sa deuxième année, avec les résultats du Trésor publiés mardi par le gouvernement montrant un écart grandissant entre les dépenses et les recettes fiscales.

Les chiffres montrent que les recettes fiscales pour les deux premiers mois de l’année étaient inférieures de plus de 800 millions d’euros à la même période en 2020, tandis que les dépenses étaient supérieures à 2 milliards d’euros par rapport à l’année dernière.

Les dépenses ont également dépassé de 356 millions d’euros les prévisions du ministère des Finances au début de cette année.

Le principal tirage au sort des deniers publics a été les dépenses au titre du programme gouvernemental de subvention des salaires à l’emploi (EWSS) et du paiement du chômage en cas de pandémie (PUP). Les deux régimes relèvent de la compétence du Département de la protection sociale, qui a dépensé un peu moins de 2,5 milliards d’euros pour la période de deux mois, soit une augmentation de 35% par rapport à la même période l’an dernier.

Mais il y avait des signes d’espoir que la dernière phase de la pandémie est en train de devenir sous contrôle, alors que le nombre de cas de Covid-19 signalés mardi soir est tombé au niveau le plus bas en plus de 10 semaines. L’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a signalé 359 nouveaux cas confirmés de la maladie, ainsi que 14 autres décès de patients atteints de Covid-19. Cela porte à 4 333 le nombre total de décès dans la pandémie.

Services de santé

Et dans le service de santé, l’impact du programme de vaccination se fait sentir avec une chute spectaculaire des infections parmi le personnel. Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a déclaré à un comité d’Oireachtas que le HSE constatait une réduction de 95% du taux d’infection à Covid-19 du personnel hospitalier.

M. Donnelly a également déclaré que la grande majorité des plus de 85 ans auraient reçu leur première dose du vaccin Covid-19 d’ici la fin de cette semaine. Le ministre a déclaré au Comité Oireachtas sur la santé que des personnes de plus de 85 ans étaient confinées à la maison et n’avaient pas encore été vaccinées et que des «solutions individuelles» étaient en cours de mise en place. Il a déclaré que les derniers chiffres montraient que l’État avait reçu 520 000 vaccins, alors que les prévisions devraient en avoir administré 500 000 d’ici la fin de cette semaine.

Mais l’impact continu de la pandémie reste également évident. Le ministre du Logement, Darragh O’Brien, est sur le point de présenter au gouvernement la semaine prochaine des propositions qui verraient des protections pour les locataires qui ont du mal à respecter leur loyer en raison de la pandémie de Covid-19 prolongée de trois mois.

Les mesures – qui comprennent le gel des loyers et une période de préavis plus longue de 90 jours pour la fin des locations – doivent expirer le 12 avril.

Cependant, ils resteront en place jusqu’au 12 juillet si M. O’Brien obtient l’approbation des amendements législatifs à la loi de 2020 sur l’aménagement et le développement, et les loyers résidentiels. Les changements à la législation devront être adoptés par les Maisons de l’Oireachtas avant la pause de Pâques pour prolonger les protections locatives.

Approche coordonnée

Pendant ce temps, au milieu des préparatifs prudents à Dublin et à Belfast pour assouplir les restrictions actuelles alors que le nombre d’infections diminue, la British Medical Association (BMA) a averti que l’approche devrait être coordonnée entre le nord et le sud.

Alors que l’exécutif de Stormont annonçait son plan pour atténuer les fermetures de coronavirus, le Dr Tom Black, président de la BMA dans le Nord, a averti que la divergence entre Dublin et Belfast pourrait ravager les zones frontalières alors que les gens affluent d’un côté à l’autre.

« Ils devraient coordonner la vente au détail non essentielle et devraient absolument coordonner l’hospitalité et les services personnels, car il y aurait des craintes que les gens traversent la frontière pour se rendre dans des lieux ouverts », a-t-il déclaré au europe-infos.fr.

« Il serait très insensé de la part de la République et de l’Irlande du Nord de différer à cet égard, car nous finirions simplement par avoir des taux élevés d’infection autour des comtés frontaliers », a-t-il déclaré.

Mardi, l’exécutif du Nord a approuvé son plan de sortie des restrictions, qui trace un retour à une certaine normalité en cinq phases dans neuf domaines.