Les libéraux allemands ressuscitent (encore)

MUNICH – La pandémie de coronavirus pousse les politiciens du continent à se battre pour survivre, mais en Allemagne, la crise a donné à un parti que beaucoup avaient laissé pour mort un nouveau souffle.

Les libéraux démocrates libres (FDP), qui pendant des décennies ont joué le rôle de faiseur de roi dans des coalitions avec le centre gauche et le centre droit avant une implosion épique, ont vu leur fortune tourner ces derniers temps alors que les Allemands devenaient de plus en plus exaspérés par des mois de restrictions de verrouillage.

Si le FDP parvient à garder son équilibre, son rebond pourrait jeter par la fenêtre la sagesse conventionnelle quant à savoir qui gouvernera l’Allemagne après les élections nationales de septembre prochain. La plupart des observateurs politiques s’attendent à une coalition entre les chrétiens-démocrates de centre-droit et les Verts. Mais une accusation tardive des démocrates libres pourrait présenter un tout nouvel ensemble d’options.

« La grande question est de savoir qui peut profiter le plus du mécontentement dans le pays, car pour le moment, tout suggère que ce mécontentement durera plus longtemps », a déclaré Albrecht von Lucke, un éminent politologue, ajoutant que cela dépendait beaucoup de l’efficacité du gouvernement. gère la pandémie dans les mois à venir. «Les chances du FDP tiennent ou diminuent également avec cela.

Alors que les Allemands ont donné à leurs dirigeants, en particulier à la chancelière Angela Merkel, des notes élevées l’année dernière pour leur gestion de la crise, le sentiment public a changé ces dernières semaines au milieu des extensions de verrouillage et du déploiement laborieux des vaccins.

Pour la première fois depuis le début du dernier verrouillage dur du pays à la mi-décembre, une majorité d’Allemands est favorable à l’assouplissement des restrictions liées aux coronavirus, selon un sondage publié la semaine dernière par la télévision publique allemande. Les infections au COVID-19 en Allemagne ont globalement diminué depuis Noël, mais avec un taux national de 65 infections pour 100000 habitants – bien au-dessus de l’objectif du gouvernement de 35 – Merkel exhorte le pays à maintenir le cap. La chancelière doit accueillir ce qui promet d’être une réunion controversée avec les dirigeants régionaux mercredi pour décider de la voie à suivre.

Le chef du FDP, Christian Lindner, n’a pas caché ce qu’il veut que le gouvernement fasse.

«Après un an de pandémie, le moment est venu pour nous de nous libérer de cette spirale de peur et de fermetures», a déclaré Lindner dans un récent discours.

Pendant des semaines, Lindner a attaqué la stratégie du gouvernement, en vertu de laquelle la plupart des magasins, restaurants, hôtels et écoles ont été forcés de fermer, la comparant à une «assignation à résidence» pour les citoyens.

Ses arguments, enracinés dans la logique de l’idéal libéral – marchés libres, personnes libres – sont familiers mais ont trouvé un écho à un moment où de nombreuses petites entreprises sont confrontées à la perspective de la ruine sans que ce soit leur faute.

Dans un sondage pour Bild publié plus tôt cette semaine, le FDP a franchi la barre des 10% pour la première fois depuis 2019. D’autres sondages récents placent le parti un peu plus bas, mais montrent également une amélioration récente. Dans le passé, le FDP a montré des signes de reprise, pour retomber dans un marasme de l’ordre de 5%.

Pourtant, cette fois, on a l’impression que le zeitgeist travaille en sa faveur, alors que de plus en plus d’Allemands se résignent à ce qu’ils considèrent comme une violation par le gouvernement de leurs droits fondamentaux et de leur liberté économique.

«Après cette pandémie, nous allons avoir besoin d’un miracle économique qui ne peut se dérouler que dans un environnement d’innovation et moins de bureaucratie», a déclaré Nicola Beer, vice-président du Parlement européen et chef adjoint du FDP. «Nous voulons libérer le potentiel des gens et pour ce faire, vous devez faire plus d’espace pour de nouvelles idées et technologies au lieu d’augmenter les charges fiscales et réglementaires.»

Ce discours, qui joue sur l’histoire du FDP en tant que «parti d’affaires» allemand et champion des droits individuels, a été la clé de son succès ces dernières décennies. En effet, il ne fait aucun doute que même à un moment où de plus en plus d’électeurs s’identifient à l’éthos écologique des Verts, le message libéral continue de résonner.

La montée et la chute du FDP

Le problème du FDP a plus à voir avec l’exécution.

Lors d’une élection nationale en 2013, les électeurs ont évité le FDP, le forçant à quitter le parlement pour la première fois. En tant que partenaire junior des chrétiens-démocrates de Merkel, le parti n’avait pas tenu un certain nombre de promesses électorales, en particulier une promesse de réduire les impôts.

Au cours des années suivantes, Lindner a entrepris de reconstruire le parti, culminant avec son succès aux élections de 2017, lorsqu’il a recueilli 10,7% des voix, le plaçant devant les Verts.

Mais ensuite, les roues se sont décollées. Après des semaines de pourparlers de coalition avec les conservateurs et les Verts sur un accord à trois, Lindner a retiré la prise à la dernière minute, plongeant le pays dans le désarroi politique.

Cette décision n’a laissé à Merkel d’autre choix que de demander aux sociaux-démocrates de renouveler la soi-disant grande coalition, une alliance que les deux partis croyaient avoir suivi son cours.

«Il vaut mieux ne pas gouverner que de gouverner de la mauvaise façon», a déclaré Lindner après l’échec des pourparlers de coalition.

Le public n’a pas été sympathique et a puni le FDP dans les urnes, repoussant son soutien dans les mi-chiffres pour la plupart des quatre dernières années.

La course a été cahoteuse pour d’autres raisons également.

L’année dernière, le leader du FDP dans le petit État de Thuringe à l’est a fait fureur en acceptant le soutien de l’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) afin d’être élu à la tête de l’État. Le FDP n’a remporté que 5% des voix, mais un résultat fractionné entre les grands partis lui a donné un effet de levier.

Cependant, cette décision s’est rapidement retournée contre lui, forçant le chef local du FDP à démissionner et jetant une ombre sur l’ensemble du parti. Le refus initial de Lindner de condamner le parti local pour l’alliance avec l’extrême droite n’a fait qu’empirer l’impact sur le FDP dans son ensemble.

Six mois plus tard, lors d’un discours très médiatisé à la convention du parti, Lindner a fait un autre faux pas en faisant une remarque obscène – bien que pour plaisanter, a-t-il déclaré – à propos d’une haute responsable du parti qu’il venait de licencier.

L’épisode, et le fait que la femme officielle ait été remplacée par un homme, semblaient confirmer les caractérisations de longue date du parti en tant que club de garçons.

Bien que Lindner soit de loin le politicien le plus connu et le plus populaire du FDP, son propre avenir en tant que chef du parti dépendra du résultat des élections de septembre.

« Lindner mène sa dernière bataille et il le sait », a déclaré von Lucke.

Malgré le buzz en Allemagne sur les perspectives d’un rapprochement entre les chrétiens-démocrates et les verts, il y a encore plus de chevauchement idéologique entre les libéraux et les conservateurs.

Le FDP a encore un long chemin à parcourir pour renforcer le soutien des électeurs afin d’avoir une chance réaliste de gouverner, mais il ne manque pas d’amis dans les hautes sphères.

Le dirigeant nouvellement élu de la CDU, Armin Laschet, gouverne la Rhénanie du Nord-Westphalie, le plus grand État d’Allemagne, dans une coalition avec le FDP. Laschet est l’un des principaux candidats à la succession de Merkel à la chancelière et n’a pas caché sa préférence pour les libéraux par rapport aux Verts.

Pendant ce temps, en Bavière, le premier ministre de l’État et chef de l’Union sociale chrétienne Markus Söder, un autre chancelier plein d’espoir, a fait demi-tour le mois dernier, affirmant qu’il voulait avoir plus de vert en Bavière – mais pas plus de Verts.

Lorsque l’Allemagne s’est retrouvée plongée dans un débat sur la question de savoir si les maisons individuelles devraient continuer à être une chose malgré leur importante empreinte carbone, Söder s’en est pris aux Verts après qu’un de leurs députés se soit prononcé en faveur de la construction de moins de maisons unifamiliales.

«Je suis consterné… c’est le visage de gauche typique des Verts», a déclaré Söder.

Söder « s’est probablement rendu compte que le FDP a gagné dans les sondages ces dernières semaines et est donc un partenaire possible de la coalition avec lequel il faut à nouveau compter », a déclaré Martin Hagen, qui dirige la faction FDP au parlement bavarois, ajoutant que le premier ministre était probablement sous la pression de son propre parti pour ne pas trop se plier aux Verts car ils ont un programme plus à gauche que le CSU.

Comme le dit le dicton allemand: ceux qui sont dits morts vivent plus longtemps.