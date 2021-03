Rishi Sunak cible les entreprises pour combler le trou noir du coronavirus au Royaume-Uni

LONDRES – Les entreprises verront les impôts sur leurs bénéfices au Royaume-Uni passer à 25% à partir de 2023 alors que le chancelier Rishi Sunak entreprendra de boucher le trou noir budgétaire du Royaume-Uni.

Annonçant la politique mercredi, Sunak a insisté sur le fait qu’il était « honnête » et « responsable » de la nécessité de l’augmentation, et a averti qu’il faudrait plusieurs décennies au gouvernement britannique pour rembourser une facture de soutien à la pandémie de 407 milliards de livres sterling qui a obligé le Royaume-Uni à emprunter. à son plus haut niveau en temps de paix.

Sunak a dévoilé une série de soutiens supplémentaires à court terme pour les entreprises et les particuliers dans son budget de printemps après que le gouvernement britannique a déclaré que les mesures de verrouillage ne seraient pas assouplies avant au moins fin juin. L’organisme de surveillance budgétaire du gouvernement, le Bureau de la responsabilité budgétaire, a déclaré qu’il s’attend à ce que l’économie britannique connaisse une croissance de 4% cette année, contre une prévision de 5,5% donnée en novembre. Mais la croissance en 2022 est prévue à 7,3%, contre 6,6% prédit l’an dernier.

La chancelière a subi des pressions de la part des députés conservateurs et des députés de l’opposition du parti travailliste pour retarder, voire abandonner, les hausses d’impôts, craignant que cela ne freine la reprise du Royaume-Uni de la pandémie.

Le taux d’imposition des sociétés au Royaume-Uni est actuellement le plus bas du groupe G7 des pays les plus riches du monde, et Sunak a insisté sur le fait que l’économie du pays resterait compétitive même après l’augmentation. Le chancelier a déclaré qu’il gèlerait également le seuil de paiement du taux de base de l’impôt sur le revenu jusqu’en 2026, après l’augmentation de l’année prochaine à 12570 £.

Suank, qui a insisté sur le fait que la protection des emplois était sa « priorité absolue », avait précédemment confirmé que le programme de congés de travail du gouvernement britannique, qui paie 80 pour cent du salaire des employés pour les heures qu’ils ne peuvent pas travailler pendant la pandémie, sera prolongé jusqu’à la fin septembre. Il a également annoncé que 600 000 travailleurs indépendants supplémentaires seraient éligibles à une aide gouvernementale à mesure que l’accès aux subventions sera élargi.

Son train de mesures comprenait quant à lui une extension du taux réduit de TVA de 5% pour le tourisme et l’hôtellerie, une extension des tarifs des vacances pour les entreprises et un meilleur accès aux prêts et subventions pour les entreprises.

Les modifications temporaires du point de paiement des droits de timbre en Angleterre et en Irlande du Nord ont également été prolongées jusqu’à la fin du mois de septembre. Une augmentation du régime de prestations sociales du crédit universel a été prolongée suite à la pression des députés du propre parti de la chancelière.