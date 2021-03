5 points à retenir des témoignages de Nicola Sturgeon dans l’enquête Salmond

Appuyez sur play pour écouter cet article

GLASGOW – Les vautours politiques encerclaient Nicola Sturgeon mercredi – mais le premier ministre écossais n’allait pas leur donner un repas facile.

Contre un chœur de cris de démission, son message à un comité parlementaire chargé d’enquêter sur les mauvaises pratiques du gouvernement était clair: des erreurs ont été commises, mais je n’ai rien à cacher.

Il n’y a pas eu de complot contre son prédécesseur Alex Salmond, a affirmé Sturgeon, comparaissant devant une session marathon d’une journée entière d’une enquête sur la mauvaise gestion des plaintes de harcèlement sexuel adressées à l’ancien dirigeant écossais (pour lequel il a ensuite été acquitté par le tribunal). Son gouvernement n’a pas volontairement gaspillé un demi-million de livres d’argent public en combattant une affaire judiciaire vouée à l’échec contre son ancien mentor, a ajouté Sturgeon; elle n’a pas non plus induit le Parlement en erreur sur les détails de l’affaire. Elle est, dans son esprit, innocente de toutes les accusations.

L’opposition n’est pas d’accord. Les législateurs ont été intransigeants – et apparemment pas convaincus – lors de la séance de témoignages oraux, et la menace d’un vote de confiance plane toujours sur la tête de Sturgeon. Plus important encore, cependant, le Parti national écossais (SNP) et sa campagne pour l’indépendance restent déchirés par un différend qui ne montre aucun signe de ralentissement.

Voici cinq points à retenir de la comparution de Sturgeon au comité:

1. Pas de complot

«Je veux profiter de cette occasion pour dire pardon», a déclaré Sturgeon ce matin, sa voix chargée d’émotion. Désolé pour les femmes abandonnées par une enquête ratée sur des allégations d’abus; désolé pour le contribuable dont l’argent a été perdu dans une affaire judiciaire mal gérée. Mais pour Salmond, qui l’an dernier a été innocenté de toutes les accusations de harcèlement, il n’y a pas eu d’excuses.

Au lieu de cela, le premier ministre a rejeté son affirmation «absurde» selon laquelle elle et d’autres avaient conspiré pour ruiner sa réputation dans le but de le bannir de la vie publique.

«Alex Salmond a été pour la majeure partie de ma vie – depuis que j’ai environ 20, 21 ans – pas seulement un collègue politique très proche», a déclaré Sturgeon, mais «un ami, quelqu’un dans ma jeunesse que j’ai admiré et vénéré. … Je n’avais aucun motif, aucune intention, aucun désir d’obtenir [him]. »

Vrai ou non, la scission acrimonieuse du couple a divisé leur groupe en deux. Au moment où Sturgeon a prononcé son discours d’ouverture, #IStandWithNicola se répandre comme un cri de ralliement en ligne pour les collègues solidaires. Aujourd’hui, leur voix était la plus forte – mais les loyalistes de Salmond occupent les rangs du parti et sont un groupe à la fois redevable à leur ancien chef et sceptique quant à la gestion de la campagne d’indépendance par Sturgeon.

2. L’esturgeon savait quoi, quand?

Au cœur même de la controverse se trouve précisément le moment où Sturgeon a appris les allégations contre son ancien patron. Cela peut sembler un détail sans importance, mais les opposants politiques – et Salmond – disent que Sturgeon a induit le Parlement en erreur avec le calendrier qu’elle a fourni.

La première ministre a déclaré aux législateurs que c’était lors d’une réunion à son domicile en avril 2018 qu’elle avait été informée des accusations de harcèlement, bien que le chef de cabinet de Salmond, Geoff Aberdein, prétend qu’elle avait en fait été informée quelques jours plus tôt.

«Mon souvenir [of the earlier meeting] n’est toujours pas aussi vivante que je le souhaiterais », a déclaré mercredi Sturgeon; une explication qui a fait sourciller le panel parlementaire étant donné la nature de l’information qui a été transmise au premier ministre.

Cela importe parce que, s’il était prouvé qu’elle avait induit l’enquête en erreur, Sturgeon enfreindrait le code ministériel de son gouvernement, ce qui signifie qu’elle devrait démissionner.

Le premier ministre nie avec véhémence tout acte répréhensible et attend les conclusions d’une enquête adjacente sur l’allégation spécifique.

3. Affaire judiciaire condamnée

À la fin de 2018, le gouvernement écossais a poursuivi avec une affaire judiciaire malheureuse (et coûteuse) contre Salmond, bien que la défaite soit quasi certaine. Pourquoi? Mercredi, Sturgeon a entrepris de fournir une réponse.

Oui, l’argument de son camp a été sérieusement entravé par le fait que les fonctionnaires avaient déjà eu des contacts avec les plaignants, et oui, les avocats du gouvernement ont partagé d’énormes doutes sur la victoire trois mois avant la concession. Mais l’affaire était gagnable jusqu’à la 11e heure, a soutenu Sturgeon; et donc le coût de la défaite – 500 000 £ de deniers publics – doit être pris au pied de la lettre.

C’est une pilule difficile à avaler, mais ce n’est pas, selon la première ministre, une infraction au code ministériel, comme son prédécesseur l’a suggéré la semaine dernière. Et des affirmations selon lesquelles elle a permis à la procédure civile condamnée de persister dans l’espoir qu’elles seraient, d’ici peu, éclipsées par l’affaire pénale de Salmond? « Absurde et bizarre, et tout simplement sans aucun fondement probant ou factuel », a déclaré Sturgeon.

4. Qui fuit?

Dans une violation apparente des lois sur la protection des données, le nom de l’un des accusateurs de Salmond a été transmis par un haut fonctionnaire à son équipe – du moins le prétend l’ancien premier ministre.

Sturgeon et le gouvernement écossais ont longtemps contesté cela, mais mardi soir, deux personnes proches de Salmond – son avocat et un ancien conseiller – ont provoqué des ondes de choc en corroborant publiquement l’accusation. La réaction a été volcanique, avec des appels immédiats à la démission de Sturgeon.

Contestée sur la question, elle a déclaré que cette nouvelle preuve équivalait à du ouï-dire et que son prédécesseur avait probablement appris l’identité de la revendicatrice en naviguant sur les réseaux sociaux du gouvernement concernant le jour de l’incident présumé.

Si cette défense résistera à un examen plus approfondi, seul le temps le dira, mais ce n’est pas la seule allégation qui fuit. La semaine dernière, Salmond a appelé à une enquête policière sur la divulgation des plaintes contre lui à la presse – une décision à motivation politique, a-t-il affirmé.

«Je ne sais pas d’où viennent les fuites. Je peux vous dire d’où je sais qu’ils ne viennent pas, ils ne viennent pas de moi, ils ne viennent de personne agissant sous mon autorité », a déclaré Sturgeon.

5. Ce n’est pas fini

Alors que l’élection cruciale du parlement écossais de mai approche à grands pas, le SNP cherche désespérément à mettre fin à la débâcle de Salmond. Après les feux d’artifice de mercredi, cela n’arrivera pas.

Avec Sturgeon sur les cordes, les dirigeants de l’opposition cherchent désespérément à entamer sa popularité impressionnante avant que les électeurs ne se rendent aux urnes. Certains – à savoir le chef conservateur écossais Douglas Ross – veulent aller plus loin, appelant à un vote de défiance envers le premier ministre.

Il n’est pas clair si les chiffres sont là pour que cela passe, mais le préjudice à la réputation pourrait quand même piquer Sturgeon. Elle essaie de vendre le peuple écossais sur l’indépendance, une décision d’une importance historique sans précédent. Cela nécessite la confiance du public – quelque chose que le SNP craindra est en train de disparaître.