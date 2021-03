Brexit: l’UE menace de poursuites judiciaires dans la rangée du protocole en Irlande du Nord

L’UE s’est opposée avec colère à une décision unilatérale du gouvernement britannique de prolonger un délai de grâce pour les contrôles post-Brexit sur certaines marchandises entrant en Irlande du Nord en provenance de Grande-Bretagne.

Mercredi soir, Bruxelles a menacé de recourir à des poursuites judiciaires pour ce qu’il affirmait être la deuxième fois que le Royaume-Uni cherchait à enfreindre le droit international en ce qui concerne les arrangements spéciaux mis en place pour le Nord.

Le gouvernement a également condamné cette décision, le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, la qualifiant de «profondément inutile».

L’ambiance à Bruxelles serait celle de la colère contre le gouvernement britannique, tandis que les hauts responsables irlandais craignaient qu’une nouvelle détérioration de la coopération entre le Royaume-Uni et l’UE au Nord ne compromette les arrangements.

«C’est un gros problème», a déclaré un responsable.

Cette décision a été annoncée sans avertissement mercredi après des semaines de préoccupations concernant les obstacles au commerce entre le Nord et la Grande-Bretagne.

En vertu de l’accord entre l’UE et le Royaume-Uni pour éviter les contrôles aux frontières sur l’île d’Irlande, certaines marchandises sont soumises à une inspection lorsqu’elles transitent entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. Cela a été critiqué par les syndicalistes et certains conservateurs à Londres.

Cependant, des contrôles plus stricts devaient être introduits à la fin d’un «délai de grâce» plus tard ce mois-ci. Le gouvernement britannique dit maintenant qu’il prolongera la période de grâce jusqu’en octobre.

La loi internationale

La Commission européenne, mettant en garde contre une action en justice, a déclaré que cette décision «équivaut à une violation» du protocole d’Irlande du Nord qui enfreindrait le droit international. Il a déclaré avoir été aveuglé par cette décision, qu’il a qualifiée de «rupture claire par rapport à l’approche constructive qui prévalait jusqu’à présent».

«C’est la deuxième fois que le gouvernement britannique est sur le point de violer le droit international», a déclaré la commission, faisant référence à l’introduction par le gouvernement britannique du projet de loi sur les marchés intérieurs l’année dernière dans le but de passer outre les dispositions relatives aux contrôles des marchandises entrant en Irlande du Nord. de grande Bretagne.

La vice-première ministre Michelle O’Neill du Sinn Féin a déclaré qu’elle pensait que cette décision «compromettait» les protections pour les personnes en Irlande du Nord qui avaient été obtenues grâce à l’accord de retrait et au protocole.

Cependant, la première ministre et dirigeante du DUP, Arlene Foster, a soutenu la décision du gouvernement britannique, affirmant que la fin du mois de mars approchait, ce qui était un «point critique» par rapport à certaines périodes de grâce.

« L’Europe a jusqu’à présent refusé de traiter ce problème, et cela nous aurait causé d’énormes problèmes dans nos ports, il était donc nécessaire de traiter cela, donc c’est bien », a-t-elle déclaré, ajoutant que cela indiquait. «Ils peuvent aller plus loin et nous devons voir des solutions permanentes».

Les chefs de file de l’UE et du Royaume-Uni sur la question, Maros Sefcovic et David Frost, ont discuté de cette décision lors d’un appel téléphonique mercredi soir. C’était la première discussion depuis que Lord Frost, l’ancien négociateur en chef du Brexit, avait été nommé pour gérer les relations avec l’UE.

M. Coveney a déclaré que la décision de Londres de retarder unilatéralement les contrôles des marchandises entrant dans le nord en provenance de Grande-Bretagne était «profondément inutile pour construire la relation de confiance et de partenariat qui est au cœur de la mise en œuvre du protocole».

Le ministre a déclaré qu’il s’était entretenu avec le secrétaire du Nord, Brandon Lewis et Lord Frost, pour faire connaître la position du gouvernement.

Taoiseach Micheál Martin a également exprimé sa déception face à la décision du gouvernement britannique. Il est entendu que le Premier ministre britannique, Boris Johnson, n’a pas averti M. Martin du développement imminent lorsqu’il a parlé d’une éventuelle candidature conjointe pour accueillir la Coupe du monde 2030 et d’autres questions lors d’un appel téléphonique mardi.

Cependant, M. Johnson aurait souligné que son gouvernement souhaitait voir le «pragmatisme» dans l’application du protocole, un point qu’il a souligné à plusieurs reprises à Dublin et à Bruxelles, ont indiqué des sources.