Les chauffeurs en colère contre l’interdiction d’Uber à Bruxelles

Uber et Heetch espèrent qu’une manifestation bruyante de chauffeurs pourra empêcher une interdiction de Bruxelles – avec l’aide de politiciens locaux.

Une manifestation organisée – au moins en partie – par la plateforme de covoiturage Heetch a stoppé jeudi le trafic autour du bureau du ministre bruxellois Rudi Vervoort, alors que les chauffeurs refusaient sa décision d’interdire efficacement les services de taxi basés sur des applications.

Entre 1 500 et 2 000 conducteurs ont bloqué une voie sur le périphérique de Bruxelles, depuis la très fréquentée rue Belliard qui traverse le quartier européen jusqu’à Rogier.

« Nous ne défendons pas Uber ou Heetch, ni aucune autre application », a déclaré un pilote, s’identifiant comme étant Brahim. « Nous nous défendons, conducteurs indépendants. Même si le gouvernement est contre Uber et veut expulser Uber, on s’en fout. Nous voulons simplement nos droits, notre droit de travailler. »

La protestation instantanée – qui a donné aux utilisateurs un avant-goût d’une ville sans plates-formes de télé-assistance alors que les conducteurs ont éteint leurs applications pour la durée – est intervenue après que Vervoort a invoqué lundi une législation datant de plusieurs décennies pour empêcher les conducteurs d’utiliser des applications pour prendre des trajets via leur smartphone. .

Après l’annonce de l’interdiction, Heetch a rassemblé ses utilisateurs pour protester directement contre le gouvernement.

« Comme vous le savez, le gouvernement bruxellois a annoncé qu’il était interdit à tous les conducteurs d’utiliser leur smartphone pour effectuer leur travail », a déclaré la société d’applications Heetch à ses chauffeurs dans un e-mail. « En d’autres termes, si le gouvernement maintient sa position, LE MARCHÉ DES APPLICATIONS RIDE-HAILING DISPARAÎTRA! »

Vervoort a fait valoir qu’Uber s’appuyait sur un système distinct de location de limousines pour contourner une interdiction antérieure de son service UberPop à faible coût sans respecter les règles. « Nous ne pouvons pas dire: nous ferons semblant que la législation n’existe pas », a-t-il déclaré à la RTBF, évoquant les récentes batailles judiciaires.

Son déménagement faisait suite à la pression des sociétés de taxi traditionnelles de la ville, qui n’utilisent pas d’applications et se battent contre Uber depuis des années.

La ferraille à Bruxelles est un retour aux luttes antérieures de la plate-forme dans les villes européennes, une saga marquée par des poursuites judiciaires et l’opposition des sociétés de taxi traditionnelles qui affirment que le modèle d’application les conduit à la faillite et remplace leur profession par une activité informelle et précaire. économie de petits boulots.

Si certains conducteurs ont été contrôlés dans les rues de la capitale européenne, personne n’a été condamné à une amende à ce jour, selon le service mobilité de l’administration régionale bruxelloise.

Alors que les chauffeurs d’Uber convergeaient près de la gare centrale de Bruxelles, plusieurs dizaines de chauffeurs de taxi ont organisé un rassemblement en compétition devant le bâtiment du parlement local, exhortant le gouvernement à se tenir debout contre Uber.

Pas encore morte

Alors que la décision de Vervoort s’intensifiait, il a rencontré la direction de l’Association belge des chauffeurs de limousine – qui représente les chauffeurs Uber – jeudi après-midi.

Dans une bataille judiciaire connexe, la Cour constitutionnelle belge évalue actuellement si les conducteurs peuvent utiliser leur téléphone pour accepter des clients, mais une décision n’est pas attendue avant des mois.

Cela met Uber et Heetch en désaccord avec le gouvernement local de Bruxelles sur sa décision d’évoquer une ancienne législation datant de 1995 maintenant.

Mais les entreprises ne sont pas les seules à s’opposer à la décision de Vervoort. Les membres de son propre gouvernement pataugent également.

«Plutôt que de vouloir faire appliquer une loi archaïque», le gouvernement devrait attendre la décision de la Cour constitutionnelle «comme la Cour d’appel de Bruxelles l’avait explicitement demandé», a déclaré le ministre du Budget Sven Gatz mentionné.

Pascal Smet, secrétaire à l’urbanisme de la ville, mentionné la politique était «trop folle pour être réelle».

Smet, ministre des transports de l’ancien gouvernement bruxellois, a tenté de réformer la réglementation des taxis en 2018 mais s’est heurté à l’opposition de Vervoort et de son parti. Ses projets avaient été critiqués par le secteur des taxis, les syndicalistes l’accusant d’adapter les lois pour «répondre aux souhaits d’Uber».

Uber n’est pas étranger aux disputes pour ce qui est considéré comme une législation obsolète régissant le marché de la location de véhicules en Europe.

Par exemple, en Allemagne, l’entreprise se dispute avec les législateurs sur une exigence de retour à la base pour les conducteurs, tandis qu’en Espagne, elle a fait face à une politique selon laquelle les conducteurs doivent attendre 15 minutes après avoir accepté un tarif avant la prise en charge.

« Les règles de mobilité doivent être adaptées à l’ère numérique », a déclaré Claudia Breure, présidente de l’Association européenne de la mobilité à la demande, qui compte Uber parmi ses membres. La décision du gouvernement de Bruxelles n’est qu’un des nombreux exemples en Europe de réglementations qui défient objectifs de mobilité intelligente et durable. «

Vous voulez plus d’analyses de POLITICO? POLITICO Pro est notre service de renseignement premium pour les professionnels. Des services financiers au commerce, en passant par la technologie, la cybersécurité et plus encore, Pro fournit des renseignements en temps réel, des informations approfondies et des scoops dont vous avez besoin pour garder une longueur d’avance. E-mail [email protected] pour demander un essai gratuit.