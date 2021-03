Quatre mortinaissances parmi les femmes atteintes de Covid-19 alertent rapidement le personnel de maternité sur une base de précaution

Un certain nombre de mortinaissances chez les femmes atteintes de Covid-19 a suscité des alertes distinctes de la part du Health Service Executive (HSE) et de l’Institut des obstétriciens.

Les alertes ont été envoyées au personnel de maternité à travers le pays après que les autopsies aient identifié l’infection par Covid-19 du placenta comme un facteur dans quatre mortinaissances récentes.

Sur la base des conclusions post-mortem, deux coroners distincts ont pris la décision inhabituelle de contacter directement le HSE pour lui faire part de leurs préoccupations. Les femmes présentaient des symptômes légers ou modérés de Covid-19, mais n’étaient pas très malades.

Les mortinaissances, qui se sont produites au cours des deux premiers mois de cette année, n’ont pas encore été examinées lors d’enquêtes, qui ne sont pas tenues de suivre les conclusions des autopsies.

Le Dr Ronan Glynn, directeur médical adjoint, a déclaré jeudi soir: «Nous avons été informés de quatre rapports préliminaires de mortinaissances potentiellement associées à une maladie appelée Covid Placentitis.

«Ces rapports doivent être interprétés avec prudence car les coroners n’ont pas encore conclu leurs conclusions. Le programme national pour les femmes et les nourrissons du HSE est au courant de la situation et le surveille et a émis un avis connexe aux services d’obstétrique.

«Je demande que la vie privée de toutes les personnes touchées par cette maladie continue d’être respectée à tout moment.»

Pendant ce temps, alors que l’expérience internationale a montré qu’il n’était « pas inhabituel » que Covid-19 provoque une infection placentaire, la mortinaissance était une « complication inhabituelle », a déclaré le professeur Peter McKenna, responsable du programme de santé des femmes et des nourrissons HSE, au europe-infos.fr.

Le fait que quatre mortinaissances se soient produites en peu de temps et parmi la petite population de femmes atteintes de Covid-19 a soulevé des inquiétudes, ce qui a incité le HSE à émettre une alerte, a-t-il déclaré.

Malgré l’absence de preuves internationales de mortinaissance liée à Covid, il a été décidé d’émettre l’alerte à titre préventif.

Dans chacun des cas, les pathologistes ont découvert que le placenta des femmes atteintes de Covid était enflammé, ce qui entravait le flux sanguin vers le fœtus.

Il n’y a pas eu d’augmentation globale des mortinaissances pendant la pandémie, selon des recherches menées aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Une étude de Cork, portant sur une femme infectée par le virus qui a accouché avec succès par césarienne d’urgence, a révélé que l’inflammation placentaire était une complication rare de l’infection, mais semblait avoir le potentiel de provoquer «des lésions placentaires importantes, pouvant entraîner une compromission fœtale».

Le professeur McKenna a exhorté les femmes enceintes à faire tout leur possible pour se protéger du Covid-19. En raison des résultats post-mortem, les femmes enceintes qui ont eu Covid-19 sont susceptibles d’être surveillées plus intensivement et plus longtemps que la normale par mesure de précaution, a-t-il déclaré, et peuvent être induites ou accouchées plus tôt.

«Je ferais attention de ne pas trop en tirer. Cela pourrait être une coïncidence malheureuse », a déclaré le Dr Cliona Murphy, présidente de l’Institut des obstétriciens.

Elle a exhorté les femmes enceintes dont le test était positif au Covid-19 à se faire contrôler dès la fin de leur période d’isolement et à ne pas hésiter à consulter un médecin si elles avaient des inquiétudes.

En janvier, le HSE a déclaré que 548 femmes enceintes avaient été testées positives pour le virus pendant la pandémie, mais cela est considéré comme une sous-estimation. Quelque 41 personnes ont été hospitalisées et moins de cinq ans ont dû être admises aux soins intensifs.