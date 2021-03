Covid-19: la ville de Galway enregistre le taux d’incidence le plus élevé pour la troisième semaine consécutive

La ville de Galway a enregistré le taux d’incidence le plus élevé de l’infection à Covid-19 pour la troisième semaine consécutive, selon les dernières données publiées.

Il a montré un taux d’incidence sur 14 jours de 767,7, se rapprochant de quatre fois la moyenne nationale de 201.

Les chiffres des infections sont publiés par le gouvernement chaque semaine avec les dernières informations montrant que la ville de Galway reste en tête.

La semaine dernière, cet honneur douteux a été imputé à une épidémie parmi les étudiants du troisième niveau, même si l’université locale, NUI Galway, est fermée.

La deuxième plus mauvaise zone, où le taux d’incidence s’est aggravé, est la ville de Limerick à l’est, avec des cas passant de 546 pour 100 000 à 608 depuis fin février.

Les données sont publiées sur le hub de données Covid-19 du gouvernement tous les jeudis soirs. Ici, nous mettons les chiffres dans un tableau interrogeable afin que vous puissiez vérifier votre région et la comparer à d’autres circonscriptions électorales locales de la République.

Au total, 64 circonscriptions électorales locales à travers le pays enregistrent des taux d’infection supérieurs à la moyenne nationale et 101 inférieurs. Nenagh, Co Tipperary, a exactement le chiffre moyen de 201,2.

Il y a eu des nouvelles prometteuses pour la zone d’autorité locale de Ballymun-Finglas. Bien que les derniers chiffres le placent à 523,5 pour 100 000 habitants, soit plus du double de la moyenne nationale, cela le fait passer du deuxième pire au quatrième. La semaine dernière, il a enregistré un taux de 798.

Les 10 zones d’infection les plus élevées restantes sont la ville de Limerick à l’est (avec 608,3 pour 100 000); Longford (579,6); Birr, Co Offaly (498,5); Blanchardstown-Mulhuddart à l’ouest de Dublin (461,7); Tullamore, Co Offaly (459,5); Moate, Co Westmeath (450); Donegal (426,5); et le centre-ville nord de Dublin (415).

Cela signifie que la capitale, où il y a sans doute plus d’interactions entre les gens en raison de la densité de la population, compte trois zones électorales dans les 10 principaux points d’infection.

À l’autre extrémité de l’échelle se trouve Listowel, Co Kerry, qui n’a enregistré que 20,9 cas pour 100 000 sur la période de deux semaines.

Les niveaux d’infections se sont également avérés relativement faibles dans le Skibbereen-ouest, Co Cork (26,4); Sligo-Drumcliff (33,9); Ennistimon, Co Clare (36,6); et Killarney, Co Kerry (37,2).