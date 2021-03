Le nombre de patients atteints de Covid-19 en soins intensifs (USI) est tombé en dessous de 100 pour la première fois en près de deux mois.

Le directeur général de HSE, Paul Reid, a décrit la chute, qui porte les patients en soins intensifs à 99 et les hospitalisations à 401 comme «un grand signe».

« De nouvelles protections se produiront tout au long de ce week-end alors que les généralistes continueront de vacciner plus de personnes de plus de 80 ans », a tweeté M. Reid samedi.

M. Reid a déclaré qu’il allait visiter le centre de vaccination de masse de l’Helix à DCU pour «assister à nouveau à la joie de près de 1 500 patients».

Cependant, cela survient dans un contexte de défis croissants dans la réalisation des objectifs de vaccination par l’État.

Vendredi, le Taoiseach Micheál Martin a admis avoir atteint l’objectif de délivrer 1,25 million de doses de vaccin Covid-19 d’ici la fin du mois de mars se révèle «très difficile» alors que le gouvernement envisage un effort pour un système amélioré de partage des vaccins non utilisés dans l’UE.

Selon des sources bien informées de la situation, l’Irlande fera partie d’un groupe d’États membres susceptibles d’écrire à la Commission européenne la semaine prochaine, plaidant pour un mécanisme de redistribution formalisé qui se déclenche lorsqu’un excédent de vaccins s’accumule dans un État membre.

Outre l’Irlande, le Danemark, la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie seront probablement signataires de la lettre, qui sera signée par le ministre de la Santé Stephen Donnelly, ont indiqué des sources. Les pays soutiendront probablement qu’une telle approche favoriserait la solidarité et serait particulièrement pertinente lorsqu’il y a un risque que les vaccins deviennent obsolètes.

Malgré la pression pour un système formalisé de redistribution des vaccins de rechange, les chiffres du gouvernement ont rejeté la suggestion selon laquelle il pourrait y avoir un dividende immédiat pour les fournitures de l’État.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que les dates de livraison d’AstraZeneca avaient changé trois fois depuis que M. Martin s’était fixé l’objectif, et 23 fois au total.

Le gouvernement est préoccupé par la fiabilité des livraisons d’AstraZeneca. Les chiffres de livraison pour février étaient inférieurs à la moitié de ceux prévus dans le plan gouvernemental de gestion de la pandémie.

Le plan prévoyait quelque 190 675 doses d’ici la fin du mois de février, mais les derniers chiffres montrent que seulement 86 400 ont été effectivement délivrées, soit 104 275 doses de moins que prévu.

L’Irlande a jusqu’à présent administré 8,8 doses pour 100 personnes, ce qui nous place à mi-chemin dans l’UE.

On s’attend à ce que l’État ait administré prochainement un demi-million de doses, mais les chiffres distribués aux ministres suggèrent que seulement 84 000 doses environ seront administrées dans la semaine commençant le 8 mars. Cela suggère qu’une accélération rapide de l’offre et de l’administration serait nécessaire pour atteindre l’objectif de fin mars, avec un peu plus de la moitié du chiffre de 1,25 million seulement susceptible d’être atteint à la mi-mars.

Un porte-parole de M. Donnelly a déclaré que «la réalité avec AstraZeneca est que les fournitures ne sont pas arrivées comme prévu et cela s’avère difficile. À ce stade, nous ne pouvons pas dire quel sera le résultat pour le mois, mais tout ce que nous recevrons, nous l’administrerons.

Samedi, le Financial Times a rapporté que l’Union européenne exhorterait les États-Unis à autoriser l’exportation de millions de doses du vaccin Covid -19 d’AstraZeneca vers l’Europe, soulignant la ruée de Bruxelles pour combler les pénuries d’approvisionnement. L’UE souhaite également que Washington garantisse la libre circulation des envois d’ingrédients essentiels pour les vaccins nécessaires à la production européenne, selon le FT.