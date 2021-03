16 pays de l’UE ont opté contre le complément de vaccin Moderna: le gouvernement hongrois

Plus de la moitié des pays de l’UE n’ont pas commandé autant de doses de vaccin contre le coronavirus de Moderna qu’ils auraient pu, selon un calendrier de livraison récemment publié publié par le gouvernement hongrois.

Le chef de cabinet du Premier ministre hongrois Viktor Orbán a publié dimanche le calendrier de livraison et deux pages de l’accord d’achat de l’UE avec le producteur de vaccins Moderna, après que les partis d’opposition ont accusé le gouvernement de ne pas avoir acheté suffisamment de vaccins occidentaux.

Le ministre Gergely Gulyás a confirmé dans un message Facebook que le gouvernement n’a pas acheté autant de doses de Moderna qu’il aurait pu parce que les doses seraient arrivées trop tard en 2021. Au lieu de cela, il a maintenu sa commande initiale de 1,7 million de doses du vaccin à ARNm.

La Commission européenne a conclu deux contrats avec Moderna pour un total de 460 millions de doses. Le premier contrat de la Commission avec Moderna a garanti aux pays de l’UE 80 millions de doses initiales et comprenait la possibilité pour les pays d’acheter 80 millions de doses supplémentaires. L’UE a exercé cette option en décembre. La Commission a ensuite signé un deuxième contrat avec Moderna en février pour 300 millions de doses supplémentaires.

Des commandes supplémentaires pour Moderna seraient arrivées à un moment où il y aurait déjà suffisamment de vaccins provenant d’autres sources, a écrit Gulyás. La Hongrie ne recevra pas la totalité de ses 1,7 million de doses avant le troisième trimestre de l’année, a-t-il ajouté.

Le calendrier confirme qu’un certain nombre de pays de l’UE ont également choisi de ne pas acheter les doses supplémentaires de Moderna à partir du complément de décembre, comme indiqué précédemment par POLITICO.

Selon le document, 16 pays ont choisi de ne pas recevoir de complément de vaccin, dont: la Pologne, la Roumanie, la Belgique, la Grèce, la République tchèque, la Bulgarie, la Slovaquie, l’Irlande, la Lituanie, la Slovénie, la Lettonie, l’Estonie, Chypre, le Luxembourg et Malte.

Le calendrier montre également que le Portugal, l’Autriche et la Croatie ont passé des commandes moins importantes pour le deuxième lot de doses Moderna. L’Allemagne et le Danemark ont ​​tous deux opté pour le complément. L’Allemagne, qui a initialement commandé 14 millions de doses, a passé une deuxième commande de plus de 35 millions; Le Danemark a passé une deuxième commande de près de 5 millions, une augmentation par rapport à sa première commande de plus d’un million.

Le calendrier, qui n’est pas daté, semble n’indiquer que les livraisons du premier contrat de l’UE, il est donc difficile de savoir si ces pays ont passé des commandes lorsque la Commission a signé un deuxième contrat avec Moderna en février.

Moderna fournira 10 millions de doses au premier trimestre 2021, suivies de 35 millions aux deuxième et troisième trimestres, selon l’accord de l’UE. Le deuxième lot de 80 millions de doses sera livré à partir du troisième trimestre 2021. Les 150 premiers millions de doses du deuxième contrat de la Commission arriveront en 2021 et le reste en 2022.

Gulyás, le ministre hongrois, a reproché à l’entreprise d’avoir été trop lente dans ses livraisons, écrivant que l’exécution réelle du contrat « progressait plus mal » que le calendrier initial.

La Hongrie est le seul pays de l’UE à administrer actuellement les vaccins chinois et russe en plus des vaccins occidentaux. En réponse à une question de POLITICO, le ministre a déclaré que la Hongrie « pourra vacciner tout le monde d’ici juillet » et aura des millions de doses en réserve.

Les livraisons de Moderna à l’UE ont été courtes tout au long du mois de février, parfois jusqu’à 25% en une semaine. Un porte-parole de l’entreprise a déclaré que Moderna «restait sur la bonne voie» pour atteindre ses objectifs trimestriels.