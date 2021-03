Covid-19: la vaccination des personnes âgées de 16 à 69 ans atteintes de maladies graves «  commencera cette semaine  », déclare HSE

Le Health Service Executive (HSE) commencera cette semaine la vaccination des personnes âgées de 16 à 69 ans atteintes de maladies graves, a déclaré dimanche le directeur général Paul Reid.

Il a déclaré qu’environ 10 000 personnes de cette catégorie recevraient le vaccin Covid-19 dans le cadre du processus initial cette semaine.

M. Reid a déclaré que dans l’ensemble, il pourrait y avoir un nombre très élevé de personnes dans la catégorie des maladies graves – potentiellement jusqu’à 150 000. Il a déclaré que le HSE avait lancé un processus d’identification des personnes concernées.

M. Reid a déclaré que dans la semaine à venir, le HSE commencerait à administrer environ 10 000 vaccins aux personnes appartenant à la catégorie à très haut risque.

«Au cours de la première semaine, il s’agira essentiellement de personnes ayant des problèmes intellectuels / neurologiques, en particulier dans les foyers et les établissements pour personnes handicapées.»

Cependant, M. Reid a déclaré qu’en parallèle, le HSE travaillait sur une liste claire des principales maladies chroniques telles que le cancer et celles liées aux problèmes rénaux, pulmonaires, neurologiques et d’obésité.

Le chef du HSE a déclaré dimanche au programme «This Week» de RTÉ que globalement les trois fournisseurs de vaccins actuels s’étaient engagés à fournir collectivement 1,2 million de doses d’ici la fin du premier trimestre.

Cependant, il a dit qu’environ 200 000 doses devaient arriver le dernier jour environ du mois.

Le HSE a informé les médecins de famille ce week-end qu’ils pourraient ne pas recevoir toute l’offre prévue pour les patients de la cohorte des plus de 80 ans cette semaine. Cela est dû à des changements dans la ligne d’approvisionnement du vaccin Moderna.

Cependant, le HSE a maintenu que le déficit sera comblé dans les semaines à venir.

Le HSE a déclaré aux médecins généralistes samedi soir qu’il était toujours prévu que la vaccination de toutes les personnes de la communauté âgées de plus de 70 ans soit achevée dans les délais prévus d’ici la mi-mai.

Le HSE a déclaré qu’en raison d’un reprofilage du calendrier de livraison des vaccins Moderna, les doses totales de vaccins disponibles pour la distribution dans les semaines à venir étaient « maintenant légèrement inférieures à ce qui était précédemment conseillé ».

«L’approvisionnement en vaccins disponible est d’environ 15% inférieur au montant requis pour couvrir la cohorte totale des plus de 80 ans. Cela signifie que vous ne recevrez peut-être pas le montant total de la commande pour ces semaines à venir mais, dans tous les cas, le montant que vous allez recevoir vous sera communiqué et toute insuffisance de vaccin pour la tranche d’âge des plus de 80 ans sera répartie dans votre prochaine commande et ainsi de suite jusqu’en mars avec une augmentation significative des livraisons de vaccins en avril alors que les approvisionnements en augmentation arrivent en Irlande.

«Malheureusement, ces problèmes d’approvisionnement sont hors de notre contrôle. Cependant, si un approvisionnement supplémentaire devient disponible, il vous sera fourni dans les plus brefs délais », a déclaré le HSE.

Le HSE a déclaré que plus de 1 300 médecins généralistes représentant plus de 3 000 médecins de famille et leurs équipes avaient maintenant reçu leur premier accouchement «ce qui a permis de garantir que la grande majorité des 72 000 personnes de plus de 85 ans auront reçu la première dose». .

«De plus, grâce à la gestion experte des approvisionnements en vaccins, à l’utilisation de Moderna et à quelques secondes livraisons, les généralistes ont déjà vacciné un nombre important de personnes de la cohorte des 80 à 84 ans. Nous passons maintenant à la phase suivante du programme et nous prévoyons qu’au total, près de 95000 doses auront été administrées d’ici la fin de cette semaine (W / c 1er mars) et 37000 autres seront distribuées la semaine prochaine (W / c 8 mars). »

Le HSE a déclaré qu’il y avait «un très petit nombre de cabinets, maintenant moins de 30, qui devraient recevoir la première livraison la semaine prochaine pour leurs plus de 85 ans». Il a déclaré qu’il était également prévu de commencer la vaccination de ceux qui sont confinés à la maison et dans les hôpitaux de soins de courte durée.

Ailleurs, la première ministre d’Irlande du Nord, Arlene Foster, a déclaré qu’il y aurait un problème avec les différents niveaux de vaccination à travers l’Irlande.

Mme Foster a déclaré qu’elle pensait que le Premier ministre britannique Boris Johnson devrait avoir une conversation avec le Premier ministre irlandais Micheal Martin sur la possibilité que des vaccins excédentaires soient donnés à la République. Mme Foster a déclaré qu’elle souhaitait que tout le monde sur l’île soit vacciné le plus rapidement possible. Elle a blâmé la «rigidité de l’UE» pour le différentiel.

L’Irlande du Nord a commencé son déploiement de vaccins plus tôt que la République dans le cadre du programme britannique. Le Royaume-Uni est devenu le premier pays au monde à approuver le jab Pfizer, les premières vaccinations étant administrées le 8 décembre.

L’Irlande fait partie d’un déploiement de l’UE et a dû attendre que l’UE approuve les jabs. Ses premières vaccinations ont été administrées près d’un mois plus tard, le 29 décembre. Mme Foster a déclaré que 40% de la population du nord

L’Irlande a eu sa première dose du coup et s’est dit alarmée par les chiffres de la République. «Il faudra discuter de la manière dont nous allons de l’avant dans ce domaine», a-t-elle déclaré à l’émission This Week de RTE Radio. «Évidemment, nous allons suivre les conseils de notre médecin-chef (Dr Michael McBride) sur les meilleures façons d’aller de l’avant, mais je souhaite bien sûr, en tant que voisin, voir tout le monde se faire vacciner sur l’île d’Irlande et je J’espère beaucoup que le programme de vaccination de la République s’accélérera car il est important que si des gens traversent la frontière et traversent la frontière, ils soient vaccinés, mais aussi pour la population de la République.

Mme Foster a déclaré que le Dr McBride a clairement indiqué que si beaucoup de gens viennent en Irlande du Nord sans être vaccinés, cela «pourrait avoir un impact sur l’efficacité» du vaccin sur ceux qui l’ont reçu. Elle a déclaré que jusqu’à présent, Stormont a conseillé aux gens d’être sensés plutôt que d’interdire le franchissement de la frontière. « C’est quelque chose que nous n’avons pas fait contrairement à la République, nous n’avons jamais eu cette règle, nous avons essayé de dire aux gens d’être sensés et de ne pas se déplacer entre les différentes juridictions pendant les différents verrouillages », a-t-elle déclaré. «Mais je pense que nous voulons prendre conseil auprès de nos experts médicaux sur toutes ces questions.» –Autorisation de reporting supplémentaire