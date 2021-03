Harry et Meghan: l’union de deux grandes maisons, les Windsors et les Célébrités, est terminée

Avoir une monarchie à côté, c’est un peu comme avoir un voisin qui aime vraiment les clowns et a une maison barbouillée de peintures murales de clown, affiche des poupées de clown dans chaque fenêtre et a un désir insatiable d’entendre et de discuter des nouvelles liées aux clowns. Plus précisément, pour les Irlandais, c’est comme avoir un voisin qui aime vraiment les clowns et, aussi, votre grand-père a été assassiné par un clown.

Au-delà de cela, ce sont les histoires pour enfants. Avoir une reine comme chef d’État, c’est comme avoir un pirate ou une sirène ou Ewok comme chef d’État. Quelle est la logique? Les abeilles ont des reines, mais la reine des abeilles pond tous les œufs dans la ruche. La reine des Britanniques n’a pondu que quatre œufs britanniques, et l’un d’eux est le prince Andrew, qui ne transpire pas, il ne mérite donc guère d’applaudissements.

Nous avons coupé sporadiquement la propriété du couple, où ils se promènent dans des sweats à capuche, des jeans et des anoraks, comme pour dire: « Nous sommes juste des gens riches ordinaires, Oprah, pas différents de vous ou de Tom Hanks ou de Jeff Bezos »

Les royals contemporains n’ont aucun pouvoir réel. Ils servent entièrement à enchâsser le classisme dans la non-constitution britannique. Ils vivent dans un luxe élevé et une faible autonomie, se cosplayant comme leurs ancêtres, et font l’objet de projections psychosociales constantes de la part de personnes pleurant la perte de leur empire. Il s’agit essentiellement d’un test de Rorschach que les tabloïds tiennent pour évaluer le niveau de batshitter hystérique dont leurs lecteurs sont capables à tout moment.

La lutte intestinale la plus récente a lieu entre la famille royale et un prince Harry nouvellement démêlé et sa femme, l’ancien acteur Meghan Markle. Traditionnellement, nous, paysans, choisissons nerveusement un camp et récupérons nos piques du chaume. Heureusement, ces jours-ci, les batailles rangées se produisent dans les interviews télévisées.

Oprah, son deuxième prénom désormais obsolète, apparaît portant des lunettes rondes Harry Potter et des couleurs pastel irradiant de calme. Elle embrasse à distance une Meghan enceinte, qui porte une robe noire à motifs blancs, et ils s’assoient tous les deux entre deux piliers donnant sur un jardin californien. C’est clairement le temple d’Oprah. (C’est en fait, nous dit-on, la maison d’un «ami».) Les caméras se déplacent sans à-coups et, parfois, au-dessus d’elles, avec le tact de serviteurs bien entraînés. Nous avons coupé sporadiquement la propriété du couple, où Oprah et la paire se promènent dans des sweats à capuche, des jeans et des anoraks parmi les chiens de sauvetage et les poulets, comme pour dire: «Nous sommes juste des gens riches ordinaires, Oprah, pas différents de vous ou de Tom Hanks ou Jeff Bezos. » Les arch-royalistes affirmeront bien sûr que ces chiens et ces poulets sont des acteurs de crise.

Oprah dit clairement dès le début que les questions n’ont pas été examinées – bien qu’elle révèle ses cartes quand ils commencent à discuter du mariage royal: « Merci de m’avoir invité, au fait. » Oprah décrit leur mariage comme s’apparentant à un conte de fées. Meghan dit que c’était une expérience hors du corps et, en fait, qu’ils ont eu une petite cérémonie privée quelques jours plus tôt.

«Avez-vous aveuglé la reine? demande Oprah, évoquant une image d’Harry la frappant avec une côtelette de karaté. J’imagine le nonagénaire rusé contre-poinçonnage avec le poignard royal entre ses dents

Meghan admet qu’elle était un peu naïve sur ce que signifierait être une royale. Elle ignorait qu’elle devrait, par exemple, faire la révérence à la reine Elizabeth, même à huis clos. Elle repousse les accusations de tabloïd basées sur de récentes fuites.

A-t-elle intimidé le personnel? Et bien non. (De plus, le personnel chargé de l’intimidation ne fait-il pas partie de ce qu’était traditionnellement un royal?)

Meghan a-t-elle fait pleurer Kate Middleton à propos des robes de demoiselles d’honneur? Elle rétorque que Kate l’a fait pleurer, bien qu’elle ajoute, au cas où nous cherchions nos piques: «Si vous m’aimez, vous n’avez pas à la détester, et si vous l’aimez, vous n’avez pas besoin de me détester. » Si elle était vraiment inquiète à ce sujet, elle aurait dû répondre: « Qui s’en soucie? » (Je suis sûr que j’ai fait pleurer beaucoup de gens à l’approche de mon mariage.)

Cependant, elle continue à brosser un tableau lugubre d’être réduite au silence et non soutenue par l’institution alors que des commentateurs racistes l’ont prise pour cible. La famille royale ne l’a jamais défendue. Ils ont laissé les mensonges incontestés et ont induit la presse en erreur quand cela leur convenait. Elle les appelle par l’ancien surnom de l’entreprise, ce qui les fait passer pour un gang de gangsters londoniens, ce que je suppose qu’ils sont. Au pire, dit-elle, elle se sentait suicidaire. Elle montre plutôt émouvante une photo d’un engagement royal alors qu’elle était au plus bas, notant à quel point un Harry inquiet lui tient la main.

La raison pour laquelle ce n’est pas une simple non-histoire royale est qu’il s’agit en fin de compte de race et de genre et qu’il touche à un certain nombre de préoccupations contemporaines très réelles autour de l’équité, de l’égalité et du sectarisme institutionnel. (Si je devais choisir un brochet dans le chaume, je ferais la queue pour Meghan ici.) Il a été question au sein de l’institution de déclasser le statut royal du fils du couple. Plus choquant, si vous pouvez être choqué par cette douche, Meghan révèle qu’un membre anonyme de la famille royale s’inquiétait de la couleur de la peau de leurs enfants.

Oprah avec Meghan et Harry: Meghan est enceinte, mais le couple est également enceinte d’un empire médiatique naissant et de contrats lucratifs Spotify et Netflix. Photographie: Joe Pugliese / Harpo via AP



Harry se présente pour la seconde moitié de l’interview. Il attribue à sa femme de l’avoir éduqué sur les préjugés raciaux inconscients, le fanatisme institutionnel et à quel point les environs royaux sont vraiment étranges. Il le compare à un piège, dans lequel son père et son frère sont toujours pris. Ses relations avec les deux, comme il les décrit ici, sont tendues, bien que Meghan et Harry affirment avoir toujours de bonnes relations avec la reine.

Harry évoque également l’expérience de sa propre mère et dit qu’il craint que l’histoire ne se répète. Et cela me rappelle que la seule fois où j’ai été ému par quelque chose à voir avec la famille royale britannique, c’était de le voir comme un petit garçon marchant dans le cortège funèbre de sa mère. Il parle de l’accord tacite que la famille royale a conclu avec les tabloïds pour leur donner accès en échange d’une couverture favorable. Comme pour les feuilletons et la télé-réalité, la couverture des tabloïds bénins est un problème existentiel pour la famille royale. Il suggère, en fin de compte, que lui et Meghan étaient dans le feu croisé de cela.

Il révèle également qu’ils n’ont pas tant abandonné leurs fonctions royales que par le manque de soutien. On leur a dit qu’ils ne bénéficieraient pas de la sécurité de l’État, ce qui les a amenés à conclure des accords avec les médias. «Avez-vous aveuglé la reine? demande Oprah, évoquant une image d’Harry la frappant avec une côtelette de karaté. Comme si cela était possible. J’imagine le contre-poinçon rusé nonagénaire avec le poignard royal entre ses dents. Pour mémoire, ils n’ont pas aveuglé la reine.

Les critiques de Meghan et Harry les accusent d’être des carriéristes avides d’argent, mais c’est hilarant de la part des sycophantes aux escrocs héréditaires allaitants.

Au cours de l’interview, Harry et Meghan, qui sont charmants, intelligents et doués pour être des célébrités, donnent à la monarchie l’apparence d’une institution archaïque et endémiquement raciste qui n’a pas sa place dans le monde moderne. Eh bien, duh. Et malgré tout l’indignation que vous pourriez lire dans les tabloïds britanniques en ce moment, ils ont également fait autre chose qui rend tout le reste hors de propos: ils se sont officiellement lancés aux États-Unis.

Harry a révélé le sexe de leur prochain enfant – c’est une fille – dans cette interview, mais Harry et Meghan sont également enceintes d’un empire médiatique naissant et de contrats lucratifs Spotify et Netflix. Bien sûr, leurs détracteurs les accusent d’être des carriéristes avides d’argent pour cela, mais c’est hilarant de la part des sycophantes aux escrocs héréditaires allaitants. Organiser un accord Netflix pour lequel le couple doit réellement travailler est un comportement royal assez bénin lorsque vous le comparez à la conquête et au parasitisme général.

Harry et Meghan vont finalement gagner. Malgré la frénésie des tabloïds, ce n’était jamais l’histoire d’un pauvre ingrat élevé par la monarchie. Il s’agissait de l’union potentielle de deux grandes maisons, les Windsors et Californian Celebrity. Une seule de ces choses a un avenir, et c’est celle avec l’accord Netflix.