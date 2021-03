Kamala Harris aux eurodéputés: «  Construire un monde qui fonctionne pour les femmes  »

Kamala Harris, la première vice-présidente des États-Unis, a exhorté lundi les dirigeants européens à «construire un monde qui fonctionne pour les femmes» alors qu’elle s’adressait au Parlement européen pour marquer la Journée internationale de la femme.

S’exprimant depuis un bureau de lecture à Washington, DC, Harris a rendu hommage à toutes les femmes qui ont été à l’avant-garde de la pandémie COVID-19, y compris des scientifiques, des militaires, des «entrepreneurs» et des «chefs de gouvernement».

Pourtant, elle a noté des inégalités systémiques qui persistent pour les femmes dans le monde.

«En termes simples: notre monde ne fonctionne pas encore pour les femmes comme il se doit», a déclaré Harris. Plus de travail était nécessaire, a-t-elle soutenu, pour assurer «la sécurité à la maison et dans chaque communauté», y compris «l’accès à des soins de santé de haute qualité», «la dignité au travail» et «une voix égale dans la prise de décision».

Harris, qui est également la première personne de couleur à devenir vice-président des États-Unis, a pris la parole après un autre discours télévisé de la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, et avant un discours de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

« Ce n’est pas seulement un acte de bonne volonté, c’est une démonstration de force », a déclaré Harris. «Si nous construisons un monde qui fonctionne pour les femmes, nos nations seront également sûres, plus fortes et plus prospères.»

Harris a également chanté les louanges du Parlement européen, mentionnant Simone Veil, «la première présidente élue de ce Parlement» et «toutes les femmes leaders qui siègent parmi vous aujourd’hui». Elle a également félicité l’institution pour sa «générosité» en décidant en mai dernier de transformer un espace de bureau du Parlement – le bâtiment Helmut Kohl – en un refuge pour sans-abri pour femmes pendant le verrouillage du COVID-19.