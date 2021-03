La colère du Royaume-Uni contre l’UE affirme qu’elle a interdit les exportations de vaccins

LONDRES – La Grande-Bretagne a promis de « remettre les pendules à l’heure » après que le président du Conseil européen, Charles Michel, ait accusé le Royaume-Uni de bloquer l’exportation de vaccins contre les coronavirus.

Dans une nouvelle escalade de la querelle transmanche au sujet des coups, le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a envoyé mardi soir une lettre au président du Conseil européen Charles Michel rejetant les suggestions que la Grande-Bretagne avait interdit les exportations de doses salvatrices.

« Je voulais remettre les pendules à l’heure », a déclaré Raab, selon une personne familière avec la lettre. « Le gouvernement britannique n’a pas bloqué l’exportation d’un seul vaccin COVID-19 ou de composants de vaccin. Toute référence à une interdiction d’exportation du Royaume-Uni ou à toute restriction sur les vaccins est complètement fausse. »

Il a ajouté: « Nous sommes tous confrontés à cette pandémie ensemble. »

L’intervention intervient après que Michel ait pointé du doigt le Royaume-Uni et les États-Unis dans une réfutation écrite des critiques qui ont plu sur la stratégie vaccinale de l’UE, se disant choqué par les affirmations selon lesquelles le bloc s’engageait dans un «nationalisme vaccinal» en mettant en œuvre des contrôles à l’exportation sur les vaccins. .

La Grande-Bretagne et les Etats-Unis, a-t-il dit, « ont imposé une interdiction pure et simple de l’exportation de vaccins ou de composants de vaccins produits sur leur territoire ».

« Mais l’Union européenne, la région disposant de la plus grande capacité de production de vaccins au monde, a simplement mis en place un système de contrôle des exportations de doses produites dans l’UE », a écrit Michel dans sa « newsletter aux citoyens » diffusée mardi. .

Piqué par cette accusation, le Royaume-Uni devrait également convoquer un représentant de la délégation de l’UE au Royaume-Uni pour discuter de la question, une méthode diplomatique traditionnelle pour exprimer son mécontentement.

Le Royaume-Uni a cependant obtenu la priorité sur les autres pour les doses de vaccins Oxford / AstraZeneca. Et malgré les pénuries persistantes dans l’UE, la Grande-Bretagne devrait recevoir davantage de doses d’Oxford / AstraZeneca à partir de la semaine prochaine. Il devait également recevoir des doses de vaccin de l’institut indien du sérum cette semaine.

En janvier, il est apparu que le gouvernement britannique avait demandé des conseils juridiques sur la prévention de l’exportation des vaccins contre les coronavirus ou de leurs ingrédients, suggérant que les ministres envisageaient activement des contre-mesures qu’ils pourraient déployer si d’autres pays commençaient à restreindre les mouvements transfrontaliers de vaccins.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré que la pandémie représentait «un défi mondial et que la collaboration internationale sur le développement de vaccins continue de faire partie intégrante de notre réponse».

Dans un tweeter mardi soir, Michel n’a pas répété son allégation antérieure d’une «interdiction pure et simple» des vaccins, ni ne l’a rétractée ni ne s’est excusé, mais s’est plutôt tourné vers le crédit pour avoir potentiellement provoqué le gouvernement britannique à être plus transparent sur ses règles sur les exportations de coronavirus. vaccins et médicaments.

« Heureux si la réaction du Royaume-Uni conduit à plus de transparence et à une augmentation des exportations vers l’UE et les pays tiers », a-t-il écrit.

Mais il a également noté «différentes façons d’imposer des interdictions ou des restrictions sur les vaccins / médicaments», revenant de son accusation sans équivoque initiale en faveur d’une plainte plus confuse.

Heureux si la réaction du Royaume-Uni conduit à plus de transparence et à une augmentation des exportations, vers l’UE et les pays tiers. Différentes façons d’imposer des interdictions ou des restrictions sur les vaccins / médicaments. L’UE fournit des vaccins à ses citoyens et au reste du monde. Personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité. – Charles Michel (@eucopresident) 9 mars 2021

David M. Herszenhorn a contribué au reportage.

Cet article a été mis à jour avec d’autres commentaires de Charles Michel.