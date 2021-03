Trump quitte Biden avec une bombe à retardement commerciale de l’UE

Le président américain Joe Biden veut inverser la guerre commerciale de son prédécesseur Donald Trump avec l’Europe, mais la confrontation tarifaire transatlantique pourrait être sur le point de s’aggraver avant de s’améliorer.

Vendredi, il y avait des signes clairs que Washington était prêt à corriger les différends avec d’anciens alliés lorsqu’il a conclu un accord avec l’UE sur un gel de quatre mois des tarifs qu’ils se sont imposés sur les subventions accordées aux géants de l’aérospatiale Boeing et Airbus.

Cependant, ce n’est guère la fin du conflit transatlantique. Alors que le différend Airbus-Boeing est une plaie de longue date, le problème plus imminent de Biden est qu’il y a une autre tranche importante de droits de l’UE à venir.

Les tarifs européens imposés en représailles aux droits de Trump sur l’acier et l’aluminium de 2018 devraient plus que doubler le 1er juin. Ceux-ci ont déjà frappé les principales exportations américaines comme le whisky bourbon, les jeans, le jus d’orange, le tabac, le beurre de cacahuète, les yachts et les motos Harley-Davidson. .

Trump a déclenché une guerre commerciale mondiale en mars 2018 en imposant des droits de douane sur l’acier et l’aluminium. Très controversé, il a cité la «sécurité nationale» comme raison de le faire. Ces tarifs de 25% sont toujours en vigueur et le doublement par l’Europe de ses mesures de rétorsion est une composante automatique de la réponse de Bruxelles à partir de 2018. Les contre-mesures de l’UE signifieraient, par exemple, que le bourbon américain, le produit le plus précieux touché par les représailles européennes , devra faire face à des tarifs supplémentaires de 50 pour cent, contre 25 pour cent.

Alors que l’UE et les États-Unis ont déclaré qu’ils souhaitaient éviter cette escalade, il n’y a pas de moyen immédiat de sortir de ce resserrement car Biden fait face à des pressions internes de la part des sidérurgistes, des syndicats et de certaines parties de son parti pour maintenir les tarifs sur l’acier.

Et cela fait déjà transpirer les sourcils des fabricants de bourbon.

«Le différend sur l’acier et l’aluminium fait toujours mal aux consommateurs, aux travailleurs et aux entreprises américains de whisky des deux côtés de l’Atlantique. Plus de tort sera causé si les taux tarifaires doublent le 1er juin », a déclaré Lawson Whiting, président et chef de la direction de Brown-Forman, la société derrière Jack Daniel’s et d’autres spiritueux.

Le dilemme de Biden

Le défi de Biden est que la suppression des tarifs sur l’acier de Trump l’ouvrirait aux accusations de l’industrie et des syndicats selon lesquelles il est plus faible que les républicains en matière d’application du commerce. L’une des raisons pour lesquelles Biden a vaincu Trump en novembre était qu’il avait reconquis certains des cols bleus qui avaient abandonné la candidate démocrate Hillary Clinton en 2016.

De même, à Bruxelles, il y a peu d’appétit pour arrêter la hausse des tarifs à moins que Biden ne supprime les tarifs. Les responsables ont déclaré que le doublement des tarifs de l’UE en juin serait « automatique » si Washington n’élimine pas les prélèvements. En effet, Bruxelles a adopté en 2018 un règlement imposant des droits de douane sur 3,2 milliards de dollars de marchandises américaines en représailles aux tarifs de Trump sur l’acier et l’aluminium. Cette même loi contient une disposition qui déclenche automatiquement des tarifs supplémentaires sur 3,8 milliards de dollars supplémentaires de marchandises le 1er juin 2021 – à moins que Washington ne mette fin à ses tarifs de sécurité nationale.

« Nous devons travailler pour trouver des solutions rapides », a déclaré un porte-parole de la Commission européenne. « Cela comprend la levée injustifiée de l’article 232 [national security] restrictions sur l’acier et l’aluminium vis-à-vis des exportateurs européens. «

Dans un autre signe que désamorcer la bombe sera délicat, la nouvelle secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a suggéré jeudi dernier qu’il pourrait être logique de maintenir les tarifs de l’acier de Trump.

«Permettez-moi de dire que ces tarifs ont été efficaces», a-t-elle déclaré lorsqu’elle a été interrogée sur les tarifs de sécurité nationale. «Les données montrent que ces tarifs ont été efficaces. Et je pense que ce que le président Biden a dit, c’est que nous allons procéder à un examen de l’ensemble du gouvernement de toutes ces politiques et décider de ce qu’il est logique de maintenir.

La candidate de Biden à la représentante commerciale des États-Unis, Katherine Tai, a déclaré la semaine dernière que, bien qu’elle comprenne la douleur à venir dans son pays en juin, elle comprenait également la nécessité de maintenir une industrie sidérurgique américaine forte.

«Je reconnais qu’en l’absence d’une résolution négociée, les représailles de l’UE à l’égard des droits de douane de la section 232 des États-Unis sur l’acier et l’aluminium augmenteront considérablement en juin. », a-t-elle déclaré dans des réponses écrites aux questions des sénateurs américains.

Tai a déclaré qu’elle « travaillerait en étroite collaboration avec le Département du commerce sur toute révision et mise en œuvre des tarifs de l’article 232 sur l’acier et l’aluminium », mais a déclaré qu’elle favoriserait une approche basée sur la coopération avec les alliés pour remédier à la surcapacité de l’acier chinois.

« Je travaillerai avec nos alliés pour remédier collectivement aux distorsions du marché causées par [state owned enterprises], subventions et autres pratiques commerciales déloyales dans le secteur de l’acier. «

Un porte-parole du bureau du représentant américain au commerce a déclaré que l’agence n’avait rien à ajouter à la réponse écrite de Tai, qui reflète les réflexions de l’administration sur le sujet.

L’acier aime les tarifs

L’industrie sidérurgique américaine affirme qu’il n’y a aucune raison pour que l’administration Biden soit effrayée par la menace d’escalade de l’UE, arguant que les représailles de l’UE étaient illégales.

«Je ne pense pas que le gouvernement américain puisse être menacé de modifier sa politique commerciale», a déclaré Kevin Dempsey, président et directeur général de l’American Iron and Steel Institute.

Du point de vue de l’industrie sidérurgique, les tarifs sur l’acier ont été très efficaces et elle n’avait aucun intérêt à un accord qui les éliminerait ou les échangerait contre un contingent.

«Le problème que le 232 essaie de résoudre est le problème de la surcapacité mondiale, qui n’a cessé de croître et non de diminuer ces dernières années», a déclaré Dempsey. «Supprimer les tarifs avant de résoudre le problème mondial, c’est mettre la charrue avant les boeufs.»

L’industrie sidérurgique américaine sympathise avec d’autres secteurs qui ont été pris entre deux feux par les représailles de l’UE. Mais ils sont blessés parce que l’UE a illégalement riposté contre l’action de sécurité nationale de Trump, a déclaré Dempsey.

Les États-Unis ont contesté les représailles de l’UE à l’OMC et une décision longtemps retardée devrait être rendue cette année. De même, l’UE a contesté les tarifs de Trump comme une utilisation abusive de l’exception de sécurité nationale de l’OMC, en plus d’imposer des représailles, et une décision dans cette affaire est également attendue en 2021.

Douleur tarifaire

Tout cela signifie que les producteurs de whisky américains craignent un été sec. Leurs exportations représentaient à elles seules 15 pour cent de la douleur tarifaire totale infligée par les représailles de l’UE. À moins qu’un accord sur l’acier ne vienne rapidement, ils manqueront la réouverture de bars et de restaurants à travers l’Europe.

« Il n’y a jamais de bon moment pour subir des tarifs supplémentaires », a déclaré Whiting de la société de spiritueux Brown-Forman. « Mais le fait que les tarifs aient coïncidé avec les défis du COVID a été un véritable double coup dur pour nous … Nous sommes déterminés à jouer le plus grand rôle possible pour aider nos clients et partenaires hôteliers à travers l’Europe à se redresser … et nous le ferions. être bien mieux placés pour le faire si nous étions libérés du fardeau des tarifs. «

Tout comme les consommateurs rattraperont une partie de leur consommation retardée alors que les économies devraient rouvrir dans les mois à venir, les produits américains figurant sur la liste tarifaire de l’UE pourraient devenir trop chers car les producteurs devront répercuter une plus grande part de la taxe sur les consommateurs. .

«À un taux tarifaire de 25 pour cent, nous avons décidé de protéger nos clients européens… chaque fois que possible», a déclaré Whiting. « Tout le monde peut imaginer qu’à un taux de 50 pour cent, soudainement ce blindage devient beaucoup plus difficile. »

