L’ambassadeur de l’UE au Royaume-Uni a nié que le bloc soit impliqué dans le « nationalisme vaccinal », mais a exigé plus de transparence de la part de la Grande-Bretagne alors que les tensions mijotent sur l’exportation des injections de coronavirus au-delà des frontières.

« Je réfute totalement l’accusation selon laquelle l’UE est protectionniste ou s’est engagée dans un nationalisme vaccinal », a déclaré mercredi soir João Vale de Almeida à Robert Peston, de la chaîne britannique ITV.

L’UE a été critiquée et parfois accusée de protectionnisme sur un nouveau mécanisme de contrôle des exportations de vaccins qui, selon elle, vise à garantir que les fournisseurs remplissent leurs obligations contractuelles.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a affirmé mardi dans une réfutation écrite de cette critique que le Royaume-Uni avait imposé sa propre interdiction «pure et simple» de l’exportation de vaccins produits à l’intérieur des frontières britanniques. Il a lancé un nouveau plaidoyer pour la transparence de Londres mercredi dans une interview avec POLITICO.

Mais les affirmations ont suscité la colère du gouvernement britannique, le secrétaire aux Affaires étrangères Dominic Raab rejetant la suggestion comme « complètement fausse » dans une lettre à Michel, tandis que le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que la Grande-Bretagne n’avait « pas bloqué l’exportation d’un seul vaccin COVID-19. ou des composants de vaccin.

Vale de Almeida a déclaré mercredi soir à ITV que la guerre des mots avait « mis la transparence sur la table » concernant l’exportation de vaccins au-delà des frontières.

« Les producteurs de vaccins ne peuvent être tenus de respecter leurs engagements de fournir des doses que si les pays sont transparents sur les exportations », a déclaré Vale de Almeida, s’exprimant depuis Bruxelles. « C’est pourquoi nous soutenons une plus grande transparence … il est important que nous sachions ce qui se passe. »

Bien que la Grande-Bretagne n’ait pas imposé d’interdiction directe d’exportation de vaccins, les contrats du gouvernement avec les producteurs de vaccins ont permis aux Britanniques de recevoir des coups plus rapidement que les autres Européens. Les dirigeants de l’UE ont affirmé que cela produisait le même effet qu’une interdiction d’exportation et ont exigé plus de clarté sur le fonctionnement interne des contrats.

Les statistiques présentées mercredi par la Commission européenne aux diplomates de l’UE montrent qu’au 9 mars, quelque 9,1 millions de doses avaient été exportées de l’UE vers le Royaume-Uni, selon des diplomates et des responsables informés des données.

La dispute sur les vaccins intervient au milieu d’une dispute distincte entre la Grande-Bretagne et l’UE au sujet du protocole de l’Irlande du Nord de l’accord de retrait du Brexit, à la suite de la décision britannique de prolonger unilatéralement les délais de grâce sur certaines marchandises circulant entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

Vale de Almeida a décrit la scission avec le Royaume-Uni comme un « divorce difficile », mais a déclaré qu’il était mal que le Royaume-Uni ait agi seul sur les contrôles de l’Irlande du Nord et a confirmé que l’UE lancerait une action en justice dans les « prochains jours ».

« Il n’y a absolument aucune alternative au protocole Irlande / NI, et les deux parties doivent travailler à sa pleine mise en œuvre », a-t-il déclaré.

