Où vont la famille royale et les Sussex à partir d’ici?

Andrew Roberts est l’auteur de «Churchill: Walking with Destiny» (Penguin Books, 2018).

LONDRES – L’interview à succès du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah a envoyé les observateurs royaux et les politiciens des deux côtés de l’Atlantique dans une frénésie de spéculation. Où ira la famille royale d’ici?

L’histoire suggère qu’il y a deux scénarios possibles qui pourraient se développer, chacun avec des résultats potentiels très différents pour la Chambre de Windsor. Le palais de Buckingham, qui est très soucieux de son histoire, examinera chacun d’entre eux avec attention pour essayer d’éviter les écueils inhérents à chacun.

La réponse officielle de 71 mots du palais au barrage d’accusations et d’allégations du prince Harry et de Meghan Markle implique que la famille royale espère que les Sussex suivront ce que j’appellerai «la route de Wallis».

Après son abdication en 1936, l’ex-roi Édouard VIII et son épouse Wallis Simpson, qui ont été nommés duc et duchesse de Windsor, étaient considérés comme une menace potentielle à long terme pour le prestige et la légitimité de la monarchie. Ils se sont avérés ne pas l’être.

Le couple a quitté la Grande-Bretagne et a fait sa vie ailleurs – ne revenant que très brièvement, généralement lors d’occasions familiales qu’ils ne pouvaient éviter, comme les funérailles. Ils n’ont pas tenté de mettre en place une cour rivale et n’ont pas critiqué publiquement le roi George VI et la reine Elizabeth, aussi malveillants qu’ils aient pu être en privé. (Ils ont surnommé la reine Elizabeth, plus tard la reine mère, dont la silhouette était à l’opposé du Wallis mince comme un bâton, « Cookie ».)

Les Windsors vivaient de l’argent que le duc avait hérité de son père, le roi George V, et avaient une marge de manœuvre pour gagner de l’argent grâce à des transactions illégales en francs sterling. Ils vivaient dans un certain style dans le bois de Boulogne, en dehors de Paris.

Parce qu’ils étaient sans enfants, la famille royale de retour à Londres savait que tout embarras potentiel lié à leur existence même mourrait avec eux. Mais il n’y avait plus de gêne, car ils vivaient dans le respect et causaient peu de problèmes. Ils ont même organisé une fête pour célébrer le couronnement de la reine Elizabeth II.

Le potentiel d’embarras était là, notamment lorsque les nazis ont conçu un complot – l’opération Willi – pour les kidnapper d’Espagne en 1940 et ériger le duc en roi fantoche et rival de son jeune frère, mais cela ne s’est jamais concrétisé. Passant le reste de la Seconde Guerre mondiale aux Bahamas – où le duc était gouverneur – et faisant des voyages occasionnels à New York pour voir des amis, les Windsors n’ont jamais représenté une menace pour la famille royale.

Le palais d’aujourd’hui espère que Harry et Meghan suivront une approche similaire. Les allégations d’intimidation et de «cruauté émotionnelle» formulées par d’anciens employés – qui devront faire l’objet d’une enquête car elles sont graves et ont maintenant été rendues publiques – pourraient toutefois constituer un obstacle sérieux à cela.

L’enquête pourrait être risquée pour le palais. Si les Sussex sentent qu’ils sont attaqués par un processus qui porte atteinte à leur propre statut de victime tel qu’établi par leur séance de thérapie publique avec Oprah, ils pourraient réagir en empruntant ce que j’appellerai la «Route Diana».

À l’été 1997, le tribunal craignait sérieusement que Diana, princesse de Galles, ne devienne une menace sérieuse pour le prestige de la maison de Windsor pour les décennies à venir, avec le problème supplémentaire qu’elle allait être. la mère d’un futur roi. Avait-elle installé une résidence dans le bois de Boulogne (pas par hasard la même maison que le duc et la duchesse de Windsor avaient vécu) avec Dodi Fayed, et était-elle devenue une célébrité mondiale, une icône de la mode, un aimant publicitaire et une alternative glamour aux Windsors à Londres? , on craignait largement que sa cour alternative ait pu aspirer l’oxygène de la publicité loin de la famille royale. Bien entendu, un tel danger a été éteint par le tragique accident de Paris dans la nuit du 31 août 1997.

Aujourd’hui, les responsables du palais craindront naturellement que l’émission Harry et Meghan, transférée en Californie, soit systématiquement dirigée contre la maison de Windsor, avec plus de révélations, plus d’accusations et une vie de conversations privées lentement révélées, telles que les préoccupations présumées. d’un membre anonyme de la famille royale à propos de la couleur de peau de leur fils Archie.

Contrairement au duc et à la duchesse de Windsor, les Sussex auront bientôt deux enfants, ce qui ajoute à la capacité du couple à embarrasser le palais, comme l’a déjà prouvé la dispute sur le titre d’Archie. Les nouveaux amis de Meghan, tels que Meena Harris, la nièce de la vice-présidente américaine Kamala Harris, et la styliste de mode canadienne Jessica Mulroney, ont déjà montré dans leurs tweets et leurs déclarations une volonté de passer à l’offensive. (Dans le cas de Harris, qualifier toute critique de Meghan de raciste.)

Descendre la «Route Diana» de l’opposition secrète, non déclarée mais évidente à la Maison de Windsor sera facile pour les Sussex, car ils seront financièrement indépendants avec leurs accords Netflix, Spotify et possibles avec Disney, tandis que leur statut de victimes de le palais sinistre et raciste les rendra pratiquement intouchables dans les médias américains. Le coût émotionnel pour le prince de rompre avec sa famille semble déjà avoir été pris en compte, si ses remarques à Oprah Winfrey sont prises au pied de la lettre.

Il se pourrait bien qu’Harry préfère la «Route de Wallis» plus facile et moins dommageable psychologiquement, et Meghan la «Route de Diana», plus combative et indéniablement lucrative – ou peut-être vice versa. Quoi qu’il en soit, cela deviendra assez clair bientôt.

Certes, «La Route de Wallis» sera beaucoup moins dommageable pour les relations de la famille royale avec la douzaine de pays majoritairement non blancs du Commonwealth, déjà profondément endommagés par les accusations de racisme institutionnel du Sussex.

L’intérêt des médias mondiaux pour le Prince Philip’s 100e anniversaire, et / ou ses funérailles, seront désormais dominés non pas par un examen de son bilan vraiment extraordinaire de service à son pays – y compris son service distingué en temps de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale – mais plutôt par le langage corporel et les regards à travers l’abbaye entre Meghan et Kate, Harry et Charles, Harry et William, et les Sussex et le mystère raciste.

Tout cela doit bien sûr être profondément déprimant pour la reine, pour qui la crise d’abdication était l’un de ses premiers souvenirs – elle avait 10 ans à l’époque – et l’événement qui a fait d’elle l’héritière du trône. La crise entourant la mort de Diana a peut-être été la plus éprouvante de son règne.

Avoir maintenant le crépuscule de la vie de son mari bien-aimé éclipsé par les retombées d’une interview d’Oprah était quelque chose que peu de gens auraient prédit. Comme tout bon feuilleton, le feuilleton royal a produit une autre tournure inattendue.