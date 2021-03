La France assouplit les restrictions de voyage depuis le Royaume-Uni et d’autres pays

PARIS – La France assouplit les restrictions de voyage liées au COVID à destination et en provenance de sept pays, dont le Royaume-Uni, a annoncé jeudi le ministère des Affaires étrangères.

Cinq semaines après l’interdiction de tout voyage en dehors de Schengen, à l’exception d’une courte liste de raisons «impératives», la France a levé ces restrictions pour les voyages aller et retour en provenance du Royaume-Uni, d’Australie, de Corée du Sud, d’Israël, du Japon, de Nouvelle-Zélande et de Singapour.

Le communiqué de presse indiquait qu’il allait de l’avant avec cet assouplissement en raison de « la présence généralisée de la variante britannique en France et de la situation sanitaire spécifique dans ces pays ».

Certains d’entre eux ont certains des taux de vaccination les plus élevés au monde, tandis que d’autres ont un nombre extrêmement faible d’infections.

Les voyageurs à destination et en provenance de ces destinations devront toujours présenter un test PCR négatif récent, datant de moins de 72 heures.

Pour le reste des pays encore soumis à l’exigence d’un motif «impératif», les autorités françaises ont fait de nouvelles allocations pour les situations familiales.

Les couples mariés ou les couples unis civilement avec un partenaire vivant en dehors de la zone Schengen pour des raisons professionnelles, seront autorisés à voyager pour se voir. Il en va de même pour les couples séparés avec enfants et mineurs scolarisés en France alors que leurs familles vivent à l’étranger.

