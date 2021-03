La grossesse d’une ministre irlandaise soulève des questions constitutionnelles

DUBLIN – Le congé de maternité n’est pas une demande inhabituelle pour l’Europe occidentale du 21e siècle. Mais en Irlande, la première grossesse du Cabinet a posé une crise constitutionnelle potentielle.

Après des mois d’arguments juridiques en coulisses et de marchandage politique, le Premier ministre Micheál Martin a annoncé jeudi que la ministre de la Justice de son gouvernement, Helen McEntee, pouvait prendre six mois de congé de maternité payé sans avoir à quitter le cabinet comme on le craignait. McEntee est la première ministre irlandaise à tomber enceinte pendant son mandat.

Martin a déclaré que la loi irlandaise – limitée par une constitution de 1937 qui consacre la place de la femme à la maison et non au travail – avait désespérément besoin d’une mise à jour.

«Le cadre juridique actuel… est basé sur des hypothèses et des attitudes complètement dépassées», a déclaré Martin au parlement socialement éloigné alors qu’un McEntee masqué était assis à proximité au Dublin Convention Center.

Alors que d’autres fonctionnaires ont des droits statutaires à un congé de maternité payé de six mois, aucune loi de ce type n’existe pour les politiciens élus.

La constitution – rédigée par le père fondateur du propre parti de Martin Fianna Fáil, Éamon de Valera, en coopération avec les dirigeants de l’Église catholique – exige que les politiciens soient disponibles pour voter à tout moment et ne fait aucune concession pour la grossesse.

L’Irlande a connu une révolution sociale depuis les années 1970, lorsque la législation nationale était étroitement alignée sur la doctrine catholique et que les femmes fonctionnaires, comme les enseignantes, devaient quitter leur emploi une fois mariées.

Lorsqu’on leur a demandé de moderniser la constitution, les électeurs irlandais ont de plus en plus dit «oui» depuis la légalisation stricte du divorce en 1995. Ils ont massivement soutenu le mariage homosexuel en 2015 et l’avortement trois ans plus tard.

Pourtant, le document juridique de base de l’Irlande stipule toujours dans son 41e article: «L’État reconnaît que par sa vie au foyer, la femme apporte à l’État un soutien sans lequel le bien commun ne peut être réalisé.[…]Les mères ne seront pas obligées par nécessité économique de travailler au mépris de leurs devoirs à la maison. »

Le gouvernement précédent avait l’intention de modifier cet article par référendum, puis d’adopter une loi créant des droits de congé parental pour les législateurs. Il n’a organisé aucune des étapes dans le temps.

Martin a déclaré que la lutte juridique pour fournir un arrangement de maternité à son ministre de la Justice montre «l’exigence absolue d’une réforme permanente pour assurer la pleine égalité de tous les représentants du public».

«Nous voulons nous assurer qu’avoir une famille n’est en aucun cas en conflit avec la poursuite d’une carrière dans la vie publique», a-t-il déclaré.

Martin s’est entretenu avec une chambre de 160 membres qui ne compte que 36 femmes parlementaires, pauvres par rapport aux normes d’Europe occidentale. La représentation des femmes serait encore plus faible sans l’introduction par l’Irlande en 2012 d’une obligation pour les partis de présenter au moins 30% de candidates aux élections ou de perdre la moitié de leur financement public; ce seuil doit passer à 40% en 2023.

L’Irlande a élu depuis 1990 deux femmes, Mary Robinson et Mary McAleese, à la présidence, chef d’État de cérémonie. Il n’a jamais eu de femme Premier ministre.

«La participation des femmes à la politique est rendue très difficile par les structures et le système et il faut absolument les changer», a déclaré Bríd Smith, un législateur socialiste de l’opposition.

Le gouvernement de Martin a été confronté au problème non résolu lorsque McEntee a annoncé sa grossesse en décembre avec une date d’accouchement en mai.

Après de longues consultations avec le procureur général, Martin a annoncé jeudi que McEntee perdrait temporairement son portefeuille de la justice le 1er avril mais conserverait son siège au Cabinet pendant un congé de maternité payé de six mois.

Reflétant le genre et les priorités politiques du gouvernement tripartite irlandais, la charge de travail de McEntee sera transférée à deux autres femmes déjà présentes à la table du Cabinet. Les deux sont du parti de McEntee, Fine Gael.

Heather Humphreys, qui supervise déjà deux départements gouvernementaux, devra tripler ses fonctions de ministre de la Justice. Ministre des transports junior Hildegarde Naughton doublera en tant que ministre de la Justice junior.

McEntee a remercié ses collègues du Cabinet «pour leur aide et leur coopération pour m’accommoder». Elle a dit que la loi doit être révisée pour la prochaine génération.

«Autant de jeunes filles que de jeunes garçons veulent réussir en politique», a-t-elle déclaré. «Ceux d’entre nous qui sont en politique ont maintenant la responsabilité de permettre aux filles d’aujourd’hui de réaliser plus facilement ces rêves et ces ambitions.»