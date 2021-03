Rencontre: le chancelier Rishi Sunak – au-delà du budget

Jack Blanchard s’assoit avec Rishi Sunak pour discuter de son tourbillon de première année en tant que chancelier britannique et en savoir plus sur sa foi hindoue, ses craintes pour l’avenir et son amour des jeux vidéo.

Dans une interview de grande envergure, Sunak revient sur les 13 mois au cours desquels il a été considérablement élevé au deuxième poste en importance de la politique britannique en tant que chancelier de l’Échiquier – puis a immédiatement plongé dans la plus grande crise mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale. Le chancelier de 40 ans se souvient comment il «était à peine à la maison, voyait à peine ma femme et mes enfants» alors qu’il luttait pour contenir les retombées économiques, et défend son rôle controversé dans l’ouverture de l’économie britannique avant la deuxième vague de la pandémie. Et il parle de sa foi hindoue, de sa dépendance à Coca-Cola et de son amour de toute une vie pour Nintendo.