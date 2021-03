Des restes humains retrouvés dans le Kent ont été confirmés comme Sarah Everard, selon la police

La police britannique a déclaré vendredi que les restes humains retrouvés jeudi dans un bois près de Londres étaient le corps de Sarah Everard (33 ans), dont la disparition la semaine dernière a suscité la colère et les craintes des femmes quant à leur sécurité.

Wayne Couzens (48 ans), un membre actif de la police métropolitaine, est en détention après avoir été arrêté, soupçonné de son enlèvement et de son meurtre.

S’adressant à des journalistes à l’extérieur de Scotland Yard, le commissaire adjoint Nick Ephgrave a déclaré que le corps retrouvé dans les bois du Kent était celui de Mme Everard. Il a déclaré: «Comme vous le savez, mercredi soir, des détectives enquêtant sur la disparition de Sarah Everard ont découvert un corps sécrété dans les bois du Kent. «Le corps a maintenant été retrouvé et une procédure officielle d’identification a été engagée.

«Je peux maintenant confirmer qu’il s’agit du corps de Sarah Everard.»

Cela intervient alors que les organisateurs d’une veillée sur la disparition de Mme Everard à Londres lancent une contestation judiciaire d’urgence contre la police métropolitaine, arguant que leur décision d’interdire le rassemblement prévu pour samedi soir est illégale.

Les femmes organisant la veillée Reclaim These Streets prévue à Clapham Common dans le sud de Londres ont accusé le Met d’avoir réduit au silence des milliers de femmes qui voulaient «défendre notre droit de se sentir en sécurité dans nos rues», après que la police a déclaré que le rassemblement serait illégal sous les restrictions de verrouillage. .

La veillée a été organisée après que l’enlèvement et le meurtre présumés de Mme Everard aient déclenché la colère pour la sécurité des femmes dans les rues du Royaume-Uni.

Des affiches demandant des informations près de Clapham Common lors d’une enquête sur la disparition de Sarah Everard. Photographie: Leon Neal / Getty Images



La police a averti les organisateurs de la veillée – qui était prévue dans le sud de Londres et dans au moins neuf autres endroits samedi soir – qu’ils pourraient être poursuivis pour complot en vue de commettre un crime s’ils continuaient à planifier l’événement, le Guardian comprend, et pourraient faire face à des dizaines de milliers de livres dans les avis de pénalité fixe et les poursuites pénales en vertu de la loi sur les crimes graves.

Mary Morgan, l’une des organisatrices, a déclaré que le Met avait initialement cherché à trouver une solution, mais jeudi a déclaré que l’événement devait être annulé.

«Les femmes sont réduites au silence de toutes les manières. Ils ne sont pas autorisés à exprimer leur désir d’être en sécurité », a-t-elle déclaré. «Je pense qu’il est vraiment important de donner aux femmes et aux alliés un espace pour se rassembler solidairement pour lutter contre un système oppressif. Ce sont les armes du patriarcat à l’œuvre ici.

Les organisateurs avaient prévu un petit rassemblement «centré sur une minute de silence pour se souvenir de Sarah Everard et de toutes les femmes perdues dans la violence», a-t-elle déclaré. Des précautions ont été prises pour que tout rassemblement soit sans danger pour les participants, avec des masques et des distances sociales, a-t-elle déclaré.

Jeudi soir, les organisateurs ont lancé une campagne de financement participatif pour couvrir leurs frais juridiques, l’objectif de 30000 £ étant atteint dans l’heure suivant son lancement.

Les avocats des droits de l’homme de Bindmans, Blackstone et Doughty Street Chambers demandent une audience d’urgence au tribunal vendredi après-midi, arguant que le Met se trompe dans son interprétation de la loi.

‘Parfaitement licite’

Jeudi, la députée travailliste Harriet Harman a écrit à la force pour soutenir le rassemblement et a déclaré qu’elle prévoyait d’y assister. «Le Parlement n’a pas agi spécifiquement pour restreindre le droit de manifester, tant que la distanciation sociale est observée, cette veillée sera parfaitement légale», a-t-elle déclaré.

Dans un communiqué jeudi soir, le Met a déclaré qu’il comprenait «la force de sentiment du public» et restait «en discussion avec les organisateurs sur cet événement à la lumière de la réglementation Covid en vigueur».

S’exprimant vendredi matin, la ministre des Universités, Michelle Donelan, a déclaré que les émotions étaient «vives» et elle a compris que les gens voulaient montrer leurs respects.

« [But] c’est un équilibre entre le désir de montrer ces respects et de marquer la vie de Sarah et en même temps de veiller à ne pas propager le virus », a-t-elle déclaré à Sky News.

Elle est intervenue alors que le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, cherchait à rassurer le public après l’arrestation d’un policier en exercice soupçonné du meurtre de Mme Everard.

Écrivant dans le soleil, Mme Patel a déclaré que si ces incidents «horribles» étaient rares, ils rappelaient aux femmes du monde entier «les mesures que nous prenons tous au quotidien, sans arrière-pensée, pour nous protéger».

Elle a écrit: «La police occupe des positions de confiance dans nos communautés et il est profondément troublant d’imaginer qu’une personne en qui nous ferions tous confiance si elle était en danger pourrait être responsable d’un crime aussi odieux.

«Cependant, le professionnalisme et la conduite dont j’ai été témoin grâce à mon propre engagement avec la police depuis la disparition de Sarah m’ont rappelé que la grande majorité des policiers servent avec la plus grande intégrité et représentent le meilleur de la fonction publique. – Gardien / PA