La famille de George Floyd reçoit un règlement de 27 millions de dollars de la ville de Minneapolis

Vendredi, la ville de Minneapolis a accepté de payer 27 millions de dollars (22 millions d’euros) pour régler un procès intenté par la famille de George Floyd pour sa mort en garde à vue, une affaire qui a suscité des manifestations nationales contre l’injustice raciale et la brutalité policière.

Floyd, un homme noir de 46 ans, est décédé en mai lorsque Derek Chauvin, un policier blanc de Minneapolis, s’est agenouillé sur son cou pendant près de neuf minutes. Les derniers appels à l’aide de Floyd ont été capturés sur une vidéo de spectateurs largement visionnée, déclenchant l’un des plus grands mouvements de protestation jamais vus aux États-Unis.

Benjamin Crump, un avocat de la famille Floyd, a déclaré que l’accord était le plus grand règlement préalable au procès d’un procès pour mort injustifiée de l’histoire des États-Unis.

La taille signifie que la mort d’une personne noire aux mains de la police «ne sera plus considérée comme insignifiante, sans importance ou indigne de conséquences», a déclaré Crump lors d’une conférence de presse où il a été rejoint par les parents de Floyd, le maire de Minneapolis Jacob Frey et d’autres fonctionnaires.

La famille de Floyd était «heureuse que cette partie de notre tragique voyage vers la justice pour mon frère George soit résolue», a déclaré sa sœur Bridgett Floyd dans un communiqué.

«Alors que nos cœurs sont brisés, nous sommes réconfortés de savoir que même dans la mort, George Floyd a montré au monde comment vivre», a déclaré son communiqué.

Le procès de M. Chauvin, qui a été limogé par la police, a commencé plus tôt cette semaine devant le tribunal de district du comté de Hennepin pour meurtre et homicide involontaire coupable. M. Chauvin a plaidé non coupable et a déclaré qu’il avait correctement suivi sa formation policière.

Le juge Peter Cahill a réservé environ trois semaines pour la sélection du jury dans l’affaire très médiatisée. Cinq hommes et deux femmes avaient siégé comme jurés vendredi après-midi.

Réforme

L’année dernière, les proches de Floyd ont poursuivi la ville, M. Chauvin et trois autres policiers impliqués devant un tribunal fédéral, affirmant que la police avait utilisé une force excessive contre Floyd en violation de ses droits constitutionnels.

Bien que Frey ait promis vendredi que la ville serait «implacable» dans la réforme de son service de police, il n’était pas clair si la ville admettait des actes répréhensibles dans le cadre du règlement, et les responsables de la ville n’ont pas immédiatement répondu aux questions.

«Tous les Américains se souviennent où ils se trouvaient lorsqu’ils l’ont vu pour la première fois», a déclaré Frey à propos de la vidéo montrant la mort de Floyd. «Le règlement d’aujourd’hui reflète notre engagement commun à faire progresser la justice raciale.»

Le règlement comprend une contribution de 500 000 $ de la famille Floyd’s à la communauté à l’intersection de Minneapolis où Floyd est mort, qui a été barricadée contre l’accès de la police par les résidents et est remplie de fleurs et d’autres hommages à Floyd.

M. Chauvin aidait à arrêter Floyd le soir du 25 mai 2020, soupçonné d’avoir utilisé un faux billet de 20 $ pour acheter des cigarettes à l’épicerie Cup Foods à l’intersection.

Les trois autres officiers doivent être jugés plus tard cette année pour avoir aidé et encouragé M. Chauvin à la mort de Floyd, qui a été jugée homicide par le médecin légiste. Le département de police de Minneapolis a licencié les quatre policiers le lendemain de l’arrestation meurtrière. – Reuters