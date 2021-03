L’État ne demande plus aux passagers si leur voyage est «  essentiel  »

L’État a cessé de collecter des données sur la question de savoir si les personnes voyagent dans l’État pour une raison essentielle depuis début février, a-t-il émergé, notamment en recherchant ces informations auprès de ceux qui voyagent en provenance de pays à haut risque.

En réponse à une question parlementaire du TD social-démocrate, Róisín Shortall, le ministère de la Santé a déclaré que le formulaire de localisation des passagers avait été modifié et que «la déclaration sur les voyages essentiels [is] n’est plus enregistrée ».

Selon les chiffres recueillis pour la première semaine de février, dernière semaine où de telles informations ont été demandées aux passagers entrants, 46,3% des 12 659 personnes ont déclaré voyager pour des raisons essentielles.

Mme Shortall, co-leader des sociaux-démocrates, a déclaré qu’il n’y avait aucune raison apparente pour laquelle les passagers n’étaient plus invités à indiquer s’ils voyageaient pour des raisons essentielles.

«Cela semble être un geste qui ne servira qu’à obscurcir les faits sur les voyages internationaux. Pourquoi cette décision a-t-elle été prise et y a-t-il des raisons pour cela? elle a demandé.

Elle a déclaré que le gouvernement devrait «faire tout son possible pour accroître la transparence et l’accès du public aux données, que ce soit en relation avec les voyages, les vaccins ou le nombre de cas – et non pour les réduire».

Interrogée sur la raison pour laquelle les données de voyage essentielles n’étaient plus collectées, une porte-parole du ministère de la Santé a déclaré qu’elles avaient été «retirées du formulaire en février avec l’introduction de nouvelles réglementations sur la quarantaine obligatoire».

Des restrictions sur les arrivées en provenance du Brésil et de l’Afrique du Sud ont été imposées le 26 janvier, mais les projets d’introduction de la quarantaine obligatoire dans les hôtels ont rapidement stagné jusqu’à présent.

Des chiffres distincts publiés au Dublin North-West TD montrent que près de 10% des personnes arrivant dans l’État en février – après que le gouvernement a annoncé son intention de restreindre les voyages – viennent ou ont récemment voyagé à travers des pays où «des variantes préoccupantes »Sont répandus, tandis que de nouvelles statistiques montrent que plus de 4 000 personnes sont arrivées de pays où il existe une préoccupation accrue concernant les variantes de coronavirus.

Pays de catégorie deux

Au total, 4 172 personnes sont arrivées dans la République en provenance de l’un des 33 pays de la catégorie 2, ou dont l’histoire de voyage récente en comprenait un. Les Émirats arabes unis (EAU), qui sont l’un des deux seuls pays du programme deux ayant des liaisons directes avec l’Irlande, ont représenté près de la moitié des arrivées, avec 1828.

Quelque 1 465 personnes ont été associées à des voyages récents en provenance du Brésil, tandis que 313 ont signalé l’Afrique du Sud sur leurs formulaires. L’Autriche, le seul pays européen de la liste, a enregistré 149 arrivées, dont 96 liées à l’Argentine, et 321 passagers ont révélé des voyages récents dans un autre des 28 pays de la liste.

Les arrivées représentent 8,6% des formulaires de localisation de passagers remplis entre le 8 février et le 7 mars.

Le ministère de la Santé a déclaré qu’il était en pourparlers avancés avec un opérateur pour le service de quarantaine hôtelière obligatoire, mais une annonce anticipée de la contrepartie à l’accord et du début du service ne s’est pas concrétisée cette semaine.

Mme Shortall a déclaré que les chiffres «soulignent à quel point nous sommes vulnérables à l’importation du virus de l’étranger».

«Cela montre le rôle important de la quarantaine obligatoire dans les hôtels, qui doit être mise en œuvre très rapidement et appliquée aux passagers de tous les pays si nous voulons sérieusement protéger notre public contre la propagation du virus et de ces variantes.»