L’expert en santé publique, le Dr Gabriel Scally, a déclaré qu’il y avait encore «beaucoup de virus en circulation» et qu ‘«une quantité incroyable de voyages» se produisait alors que les derniers chiffres montrent que les cas hospitaliers continuent de baisser.

Le Dr Scally a déclaré que Covid-19 est un «virus extrêmement dangereux et nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas prendre de précautions et de le maîtriser».

Il a déclaré samedi à RTE avec Katie Hannon que divers pays connaissent une augmentation des cas et que l’Irlande «ne peut pas tenir pour acquis que ce sera une voie descendante sans heurts».

«Je pense que l’autre chose à retenir est que c’était un sacré sommet qui a été atteint en janvier et février», a-t-il déclaré.

«C’était évitable mais des décisions ont été prises et nous avons eu l’énorme pic de cas et nous devons descendre d’un sommet très élevé et c’est difficile car cela prend du temps, de l’engagement et le respect de règles difficiles. Je peux comprendre une grande partie de la frustration à ce sujet, mais cela doit être surmonté.

Le Dr Gabriel Scally a déclaré qu’il y avait encore « beaucoup de virus en circulation » en Irlande. Photographie: Crispin Rodwell / The europe-infos.fr



Le nombre de personnes hospitalisées atteintes de Covid-19 a continué de baisser à 331, selon les derniers chiffres du HSE.

Il y avait 86 patients porteurs du virus en soins intensifs (USI) vendredi soir.

L’hôpital Connolly Blanchardstown à Dublin compte 40 cas de Covid-19, le nombre le plus élevé du pays, suivi de l’hôpital Mater (31) et de l’hôpital St James (31).

Les chiffres des opérations quotidiennes du HSE montrent qu’il y a 37 lits de soins intensifs disponibles pour les adultes et 6 pour les enfants.

Paul Reid, directeur général du HSE, a déclaré samedi que l’approvisionnement en vaccins «s’améliorera» et que 600 000 des «plus vulnérables ont été protégés et classés par ordre de priorité.

«Le plus ancien, dans les maisons de retraite et la communauté, est maintenant moins à risque. Nos travailleurs de la santé peuvent s’occuper de nos plus malades et se sentir plus en sécurité. La bonne approche pour le moment », a déclaré M. Reid sur Twitter.

Déploiement du vaccin

Pendant ce temps, la ministre d’État à la Santé mentale et aux personnes âgées, Mary Butler, a déclaré que le déploiement des vaccins a dû s’adapter aux «divers changements auxquels il est confronté presque quotidiennement en ce qui concerne la quantité de vaccins que nous recevons dans le pays».

Mme Butler a déclaré que même si la priorité pour cette semaine continue d’être sur la cohorte des plus de 80 ans, le déploiement est toujours conforme au calendrier de priorisation du gouvernement.

Elle a déclaré que le calendrier prévoyait que tous les plus de 70 ans auront reçu leur première dose à la mi-avril et une deuxième dose à la mi-mai.

«Nous sommes toujours sur la bonne voie par rapport à cela avec l’approvisionnement que nous avons reçu à ce jour, mais tout dépend de l’approvisionnement», a-t-elle déclaré.

Le Waterford TD a déclaré que l’Irlande devrait avoir reçu 1,1 million de doses jusqu’à la fin du mois de mars, mais que 200 000 d’entre elles devraient être reçues vers le dernier jour du mois, «ce qui nous amènera en avril pour vacciner».

Cependant, le médecin généraliste de Monaghan, le Dr Illona Duffy, a déclaré que les médecins généralistes du pays avaient reçu vendredi soir un courrier électronique du HSE indiquant qu’il y avait des «problèmes en cours» avec la livraison des vaccins Pfizer et Moderna. Elle a déclaré que le plan était maintenant de vacciner les plus de 80 ans au cours des prochaines semaines, tandis que les plus de 70 ans devront attendre.

«Nous comprenons que recevoir et importer le vaccin est hors du contrôle de quiconque, tout dépend du moment où ils peuvent venir et de l’endroit où ils peuvent venir», a-t-elle déclaré. «Je pense que notre vrai problème est le manque de communication avec les médecins généralistes et la communication publique et quelles sont leurs attentes.»

Le Dr Duffy a déclaré que sa chirurgie s’attendait à ce qu’un lot de vaccins arrive vendredi, avec une clinique de vaccination prévue pour mardi. Elle a dit qu’ils avaient été informés plus tôt cette semaine que les vaccins n’arriveraient pas et qu’ils devaient contacter ceux qui avaient été provisoirement réservés.

«Nous pensons que le HSE et le ministre de la Santé doivent clarifier clairement les retards et créer une nouvelle attente quant au moment où les gens peuvent s’attendre à recevoir leurs vaccins», a-t-elle ajouté.

Préoccuper

Vendredi, 10 autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) et 646 cas confirmés de la maladie.

L’inquiétude s’est accrue ces derniers jours quant au fait que le nombre de nouveaux cas est resté bloqué à environ 500 à 600 cas par jour, des mois après le troisième verrouillage et malgré le début du déploiement du vaccin.

Une augmentation soutenue du nombre de cas de Covid mettrait en danger les projets de réouverture de la construction et d’autres parties de la société le 5 avril, ont déclaré des responsables politiques et de la santé publique.

Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré que l’espoir était toujours que les règles limitant la construction, les activités de plein air et les restrictions de voyage puissent être assouplies le mois prochain. Cependant, il a déclaré à Virgin Media que «la réouverture de quelque sorte que ce soit le 5 avril ne sera pas possible si nous allons dans la mauvaise direction en termes de nombre de cas».

Le Taoiseach a déclaré à RTÉ qu ‘«il ne sert à rien d’ouvrir et de refermer.

«Nous avons rouvert partiellement les écoles avec succès, mais nous garderons un œil sur ces chiffres et c’est le voyage entre maintenant et plus près du 5 avril qui déterminera l’annonce le 5 en termes de ce que nous pouvons faire pour avril.»

Le professeur Philip Nolan, membre éminent du Nphet, a déclaré à l’europe-infos.fr qu’une augmentation du nombre de cas pourrait entraîner des changements fondamentaux dans le plan.

«Nous sommes à un moment particulier, la maladie pourrait aller dans les deux sens. Je reste optimiste, nous pouvons le ramener sous contrôle, mais si nous ne pouvons pas, et si le nombre de cas recommence à augmenter, nous devrons réévaluer entièrement la position », a-t-il déclaré.