L’Assemblée des citoyens a entendu des appels à un ministre du gouvernement qui serait directement responsable de la violence domestique, sexuelle et sexiste.

Safe Ireland, une agence œuvrant pour mettre fin à la violence domestique, a déclaré que la séparation des politiques, de la planification et de la fourniture de services entre les départements et agences du gouvernement est un travail paralysant.

Un certain nombre de présentations et de soumissions ont été faites à l’assemblée, qui s’est réunie en ligne, par des groupes de défense et des universitaires sur la manière de lutter contre la violence de genre dans le cadre de sa discussion sur l’inégalité des sexes.

Mary McDermott, directrice générale de Safe Ireland, a déclaré que la pandémie de Covid-19 nous avait «fourni une sorte de cadeau détourné» parce que les gens ont une plus grande compréhension et une plus grande empathie envers ce que signifient le verrouillage et le confinement.

L’organisation a appelé à la nomination d’un ministre ainsi qu’à la mise en place d’un plan national de développement des services de lutte contre la violence domestique sexuelle et sexiste.

Noeline Blackwell, directrice générale du Rape Crisis Network, a déclaré qu’il devrait y avoir «un point focal central au sein du gouvernement» qui coordonnerait «toutes les actions nécessaires pour créer une société libre ou du moins intolérante à la violence sexuelle».

Mme Blackwell a déclaré qu’il n’y avait pas d’organe, de personne ou de bureau chargé de gérer l’épidémie de violence sexuelle, «et encore moins de s’en débarrasser».

«La réponse à la violence sexuelle en termes de politique et en termes pratiques s’est néanmoins développée, mais elle a été ponctuelle et très souvent dirigée par des groupes de défense», a-t-elle déclaré.

«Il existe un certain nombre de plans, des stratégies, des services et des initiatives, mais ils s’appliquent à un très large éventail de ministères et d’organismes gouvernementaux.»

Mme Blackwell a déclaré qu’en raison de l’absence d’une personne ou d’un organisme chargé de lutter contre la violence sexuelle, «il y a des retards dans la maîtrise de cette épidémie».

Clíona Saidléar, directrice générale de Rape Crisis Network Ireland, a déclaré qu’avec une autorité nationale, un commissaire aux victimes devrait être mis en place par le gouvernement, qui serait «un défenseur indépendant et une voix pour les victimes».

Le Dr Saidléar a déclaré que lorsqu’une personne se trouve victime de violence sexuelle, elle rencontre un système «profondément complexe» et nécessite un engagement dans plusieurs départements.

«En substance, nous demandons aux survivants de devenir des experts du jour au lendemain dans ce système très complexe», a-t-elle déclaré.

«Nous pouvons mettre en place un grand nombre de soutiens autour de lui pour essayer d’informer et de soutenir les gens à mesure qu’ils progressent dans ce système, mais il y aura invariablement des échecs, il y aura des moments où les survivants échoueront, quand le système échoue, lorsque la transition d’un système à un autre échoue et que quelque chose échoue et que les victimes ont essentiellement besoin d’un champion.

«C’est ce que fait un commissaire aux victimes, ce sont vraiment les champions qui ramassent ces morceaux.»

Égalité des sexes

Monica O’Connor de l’École de politique sociale, de travail social et de justice sociale de l’UCD a déclaré que ce serait une mesure des progrès de l’Irlande d’insérer une clause dans la Constitution qui fait de l’égalité des sexes «une valeur de l’Irlande et reconnaît tous les citoyens comme égaux».

Le Dr O’Connor a également déclaré que le procès pour meurtre d’Ana Kriegel, où l’utilisation de la pornographie a émergé «très fortement», devrait être «un signal d’alarme».

«Nous devons protéger nos filles et nos garçons de ces formes du modèle de sexualité qui est dépeint et de la violence qui est dépeinte dans le monde en ligne. Et je pense que nous devrions inclure la pornographie et toutes ces formes dans le plan d’action national sur la violence à l’égard des femmes et nous devrions exiger des géants de la technologie plus de responsabilité en ligne », a-t-elle déclaré.

L’Assemblée a également entendu des présentations et des contributions du Dr Pauline Cullen, de NUI Maynooth, du Men’s Development Network, de Women’s Aid, de l’Union of Students in Ireland et d’AkiDwA, un réseau national de femmes migrantes vivant en Irlande.