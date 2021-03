Le rédacteur en chef de l’Allemagne Bild se retire lors d’une enquête sur la conduite

Julian Reichelt, rédacteur en chef du tabloïd allemand influent Bild, s’est retiré à sa propre demande alors qu’une enquête est en cours sur sa conduite, a déclaré l’éditeur du journal, Axel Springer SE.

Dans un communiqué, la société a déclaré avoir fait appel à des experts externes pour enquêter sur les «violations possibles de la conformité». Springer a déclaré qu’il ne pouvait pas fournir plus de détails car l’enquête est en cours. Mais il a noté que Reichelt a nié les accusations portées contre lui.

« Pour s’assurer que le processus d’enquête peut être mené jusqu’au bout sans être dérangé et que l’équipe éditoriale peut travailler sans autre fardeau, il a demandé au conseil d’administration d’Axel Springer de le libérer de ses fonctions jusqu’à ce que les accusations soient clarifiées », indique le communiqué. mentionné. «Entre-temps, la publication est devenue effective.»

Le communiqué indiquait également: «Lorsque des rumeurs sur d’autres personnes deviennent des indications concrètes de la part des personnes concernées, l’entreprise commence immédiatement – comme dans le cas récent – avec le processus d’enquête.»

Il a poursuivi: «Lorsque les indications deviennent des preuves claires, le Conseil exécutif prend des mesures. Actuellement, il n’y a pas de preuves aussi claires. Les préjugés fondés sur des rumeurs sont inacceptables pour la culture d’entreprise d’Axel Springer. »

Dans le communiqué, publié samedi soir, la société a déclaré qu’Alexandra Würzbach, rédactrice en chef de l’édition dominicale de Bild, Bild am Sonntag, prendrait en charge la rédaction de Bild en l’absence de Reichelt.

Bild est le quotidien le plus vendu d’Allemagne et aussi le plus grand site Web d’informations et de divertissement du pays. Il occupe un rôle de premier plan dans le paysage médiatique et politique du pays.

Axel Springer est copropriétaire de l’édition européenne de POLITICO.