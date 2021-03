Donnelly espère que la suspension de la vaccination contre AstraZeneca sera pour une «  très courte période  »

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a déclaré qu’il espérait que la suspension de l’utilisation du vaccin AstraZeneca serait pour une «très courte période».

Le gouvernement a annoncé dimanche qu’il suspendait l’utilisation du vaccin par «mesure de précaution» après des informations faisant état d’événements graves de coagulation sanguine chez quatre adultes en Norvège. AstraZeneca a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve d’un risque accru d’embolie pulmonaire parmi les 17 millions de personnes vaccinées à travers l’Europe.

M. Donnelly a déclaré lundi qu’il n’hésitait pas à arrêter temporairement l’administration du vaccin AstraZeneca. Il a déclaré que le public voulait que les dirigeants cliniques adoptent une «approche très prudente et soucieuse de la sécurité».

Le Comité consultatif national de l’immunisation (Niac) et l’Autorité de réglementation des produits de santé (HPRA) ont agi «de manière décisive et rapide», a-t-il déclaré.

M. Donnelly a déclaré à l’émission Morning Ireland de RTÉ Radio qu’il espère que l’Agence européenne des médicaments (EMA) fera un rapport positif plus tard cette semaine, de sorte que la suspension de son utilisation serait pour une «très courte période».

Environ 30 000 personnes qui doivent être vaccinées cette semaine avec le produit Oxford-AstraZeneca seront reportées à des rendez-vous dans un «très proche avenir», a déclaré le ministre.

Risque très élevé

Avant les changements, environ 10000 agents de santé et 20000 personnes âgées de 16 à 69 ans jugées à très haut risque en raison de conditions sous-jacentes s’attendaient à recevoir le vaccin Oxford cette semaine, selon le directeur général du Health Service Executive (HSE).

M. Donnelly a déclaré que « assez proche » de toutes les 30 000 personnes touchées par la suspension d’AstraZeneca seront vaccinées en mars, bien qu’il y aura « peut-être un peu de retombées en avril ». M. Donnelly a déclaré que le système avait la capacité de vacciner les personnes touchées par la suspension d’AstraZeneca aux côtés d’autres cohortes.

Pendant ce temps, le directeur clinique du HSE, le Dr Colm Henry, a déclaré qu’il comprenait que la confiance du public dans le vaccin AstraZeneca serait «ébranlée» par la pause dans son utilisation. Cependant, une enquête approfondie de l’EMA renforcerait la confiance dans le vaccin, a-t-il déclaré.

« C’est une pause, c’est décevant, c’est un revers pour le programme – ça ne s’arrête pas, c’est juste une pause », a-t-il déclaré à Newstalk Breakfast.

L’immunologiste Paul Moynagh a déclaré au même programme qu’il était prudent de permettre à l’EMA de prendre sa décision car un doute avait été créé et la confiance du public devait être rétablie.

Le professeur Moynagh a souligné que 11 millions de doses d’AstraZeneca avaient été utilisées au Royaume-Uni et cinq millions supplémentaires en Europe et qu’aucun signal de sécurité n’était apparu. Certains cas de troubles de la coagulation sanguine sont survenus au Danemark et, bien qu’ils ne semblent pas liés, l’EMA a exercé un jugement. Il espère que la «pause» sera levée très rapidement.

Le Dr Henry a expliqué que le principal objectif du programme de vaccination était de créer une immunité collective et de protéger les personnes vulnérables; pour ce faire, la confiance était importante et il avait été prudent de suspendre l’utilisation d’AstraZeneca comme l’ont fait d’autres pays, comme la Hollande.

Évaluation

Le directeur général du HSE, Paul Reid, a également défendu la décision de Niac de suspendre l’utilisation d’AstraZeneca. La HPRA travaillerait avec l’EMA sur l’évaluation qui renforcerait encore la réputation de l’Irlande pour ses progrès prudents, a-t-il déclaré.

M. Reid a déclaré que le nombre de personnes du nouveau groupe de la cohorte 4 qui avaient été vaccinées la semaine dernière se situait entre 4000 et 5000. Des chiffres importants avaient été prévus pour dimanche, mais ils avaient été reportés en raison de la pause.

L’objectif de la semaine dernière était de 10 000. Pourtant, M. Reid a déclaré à Morning Ireland de RTÉ: «Nous progressons assez bien.»

M. Reid a déclaré que les signes positifs étaient «vraiment forts» quant au succès du programme de vaccination parmi les agents de santé. Le nombre de cas positifs dans ce groupe a été ramené de 16 pour cent à 3 pour cent et le nombre de retours au travail est «très bon», a-t-il ajouté.

À ce jour, 200 000 agents de santé ont reçu leur première dose et 90 000 ont reçu leur deuxième dose, a déclaré M. Reid.

Selon le HSE, 426 819 premières doses avaient été administrées jeudi, tandis que 162 693 personnes avaient reçu leur deuxième dose. La grande majorité des doses administrées étaient le Pfizer-BioNTech, tandis que 117 507 doses d’AstraZeneca avaient été administrées jeudi.

Pendant ce temps, 86 personnes atteintes de Covid-19 se trouvaient dans des unités de soins intensifs dimanche soir, soit une augmentation la veille. Il y avait 360 personnes atteintes du virus dans les hôpitaux lundi matin, 11 de plus que dimanche et 20 de plus que samedi, lorsque les hospitalisations de Covid-19 ont atteint leur taux le plus bas depuis le 29 décembre.

Dimanche, l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a annoncé 384 nouveaux cas de coronavirus et aucun autre décès. L’âge médian des cas est de 31 ans et 73% ont moins de 45 ans.