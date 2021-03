La Grande-Bretagne mondiale pivote vers l’Asie

LONDRES – C’est le plan de plus de 100 pages de Boris Johnson pour Global Britain.

Mardi, le Premier ministre britannique exposera sa vision du rôle international du pays après le Brexit, définissant le destin mondial du pays pour les années à venir.

La «revue intégrée de la sécurité, de la défense, du développement et de la politique étrangère» mettra davantage l’accent sur la sécurité en mer, dans l’espace et contre les cybermenaces – tout en établissant une inclinaison vers l’Indo-Pacifique et une «politique étrangère d’activisme international accru. . » Il établit la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité comme la première priorité internationale du pays.

Johnson dira que le Royaume-Uni doit «jouer un rôle plus actif dans le maintien d’un ordre international dans lequel les sociétés et les économies ouvertes continuent de prospérer et les avantages de la prospérité sont partagés grâce au libre-échange et à la croissance mondiale».

«Nous devons montrer que la liberté de parler, de penser et de choisir – et donc d’innover – offre un avantage inhérent; et que la démocratie libérale et les marchés libres restent le meilleur modèle pour le progrès social et économique de l’humanité », ajoutera-t-il.

Le document de stratégie longtemps retardé, rédigé par l’historien et universitaire du King’s College de Londres, John Bew, concrétisera l’ambition de Johnson de faire de la Grande-Bretagne la première puissance navale d’Europe, de moderniser la Royal Air Force et d’investir dans la R&D et la cybersécurité. Dans le même temps, il minimise la défense terrestre de l’Europe du Nord où d’autres pays comme l’Allemagne, avec son grand nombre de chars, peuvent intensifier. Le Premier ministre réaffirmera également sa promesse de créer une force spatiale militaire capable de lancer la première fusée britannique d’ici 2022.

Et tandis que les dépenses de défense devraient augmenter, moins de cet argent ira aux forces terrestres conventionnelles, avec des rumeurs selon lesquelles le nombre de soldats pourrait être réduit jusqu’à 10000 – une décision qui concernerait certains alliés de l’OTAN sous la menace la plus directe d’une Russie de plus en plus agressive. .

Menace russe

Néanmoins, la menace posée par la Russie reste au centre de la stratégie de sécurité nationale de la Grande-Bretagne, la revue devrait souligner «l’importance de la sécurité euro-atlantique comme base de tout ce que nous pouvons faire en tant que pays», a déclaré un responsable du gouvernement britannique.

Cela correspond à ce que Johnson lui-même a dit dans son discours de février à la conférence de Munich sur la sécurité, lorsqu’il a déclaré que «le succès de la Grande-Bretagne mondiale dépend de la sécurité de notre patrie et de la stabilité de la zone euro-atlantique».

La stratégie comprendra des références à l’OTAN en tant que «fondement» de la défense et de la sécurité du Royaume-Uni, et soulignera la nécessité de travailler avec les alliés sur le commerce et la défense afin de façonner l’ordre international. Il y aura également des références à des domaines de politique étrangère dans lesquels le Royaume-Uni coopère avec l’UE et avec ses capitales nationales, comme l’accord sur le nucléaire iranien.

Le contexte de l’examen est une augmentation du budget britannique de la défense de 16,5 milliards de livres sur quatre ans – la plus importante depuis la fin de la guerre froide – et une réduction du budget de l’aide de 0,7 à 0,5% du PIB, ce que le gouvernement insiste. est temporaire. Néanmoins, à court terme, le ministère de la Défense doit trouver des réductions de 1 milliard de livres sterling en 2022 – ce qui signifie probablement une réduction de la taille de l’armée d’un peu plus de 80000 à un peu plus de 70000. Les détails de ces coupes ne viendront cependant que le 22 mars, avec la publication d’un document de commandement de la défense.

Une telle initiative soulèvera des questions au sein de l’OTAN sur la contribution du Royaume-Uni à sa Force opérationnelle interarmées à très haut niveau de préparation (VJTF), lancée en 2015, à la suite de l’intervention militaire de la Russie en Ukraine. La VJTF se compose de 5000 soldats internationaux que le Royaume-Uni devrait commander en 2027.

«Je me demande si nous pourrons continuer à le faire – c’est une question qui mérite d’être posée», a déclaré Ian Bond, directeur de la politique étrangère au centre de réflexion du Centre for European Reform. «L’OTAN a toujours supposé que la Grande-Bretagne apporterait une contribution significative à toute défense terrestre de l’Europe. Nous avons un nombre relativement restreint de troupes en Estonie, mais l’OTAN a travaillé sur la base du fait que nous aurions également un plus grand nombre de troupes disponibles pour défendre l’Europe. »

La stratégie traitera la Chine comme un concurrent économique et établira une inclinaison vers l’Indo-Pacifique, à la suite des stratégies publiées par la France, l’Allemagne et les États-Unis sur la façon de gérer l’instabilité accrue dans la région et la poussée d’influence de la Chine. L’Indo-Pacifique comprend des voies maritimes cruciales dans la mer de Chine méridionale et entre l’Inde et le Japon.

« C’est la première fois que le Royaume-Uni déclare que nous devons réfléchir davantage à ce qui se passe bien au-delà de nos côtes dans l’Indo-Pacifique en termes de commerce et de prospérité, mais aussi en termes de défense et de diplomatie », a déclaré le responsable du gouvernement.

Tobias Ellwood, un député conservateur qui préside le comité de défense de la Chambre des communes, a averti que le Royaume-Uni était confronté à plus de danger et d’instabilité alors que la Chine commençait à faire preuve de force militaire. «C’est la guerre froide qui, je crois, est en train de se développer», a-t-il déclaré lors d’un événement en ligne le mois dernier. «Le plus grand défi pour moi et la menace géopolitique et stratégique à long terme est absolument le changement climatique, mais c’est en fait la Chine qui nous pousse à devenir leur statut de nation privilégiée auprès de bon nombre de nos amis du Commonwealth. Il ne s’agit pas d’acheter des équipements de haute technologie et des F35, c’est en fait des choses simples que nous offrons presque, si vous voulez, à nos amis. »

Pour commencer à comprendre ce que cela pourrait signifier, Johnson a déjà annoncé que le nouveau porte-avions de la Royal Navy, le HMS Queen Elizabeth, d’une valeur de 3 milliards de livres sterling, serait déployé dans l’océan Indien et en Asie de l’Est plus tard cette année, transportant un escadron de jets F35 de la marine américaine. Corps.

Augmentation de la cybersécurité

Avant la publication de la revue, Johnson a annoncé que la National Cyber ​​Force – créée l’année dernière pour améliorer la capacité du Royaume-Uni à mener des cyberopérations contre les terroristes, les États hostiles et les gangs criminels – sera basée dans le nord de l’Angleterre, non loin de la bureau de Manchester du service de renseignement GCHQ. La stratégie quinquennale du gouvernement en matière de cybersécurité est attendue fin mars.

Ciaran Martin, professeur à l’Université d’Oxford et ancien responsable de la cybersécurité au GCHQ, a déclaré que le Royaume-Uni pourrait faire face à une résistance de la part de pays non occidentaux pour adhérer aux règles internationales de cybersécurité.

«Le Royaume-Uni et ses alliés occidentaux pourraient trouver plus difficile qu’ils ne le pensent d’amener les parties non occidentales du monde – et pas seulement la Chine, je parle de l’Inde, de l’Afrique, de l’Amérique latine et ainsi de suite – à s’inscrire à un ensemble de principes convenus sur le cyberespace », a-t-il déclaré. «Il y aura un sentiment dans le reste du monde que les jours où l’Occident est autorisé à fixer toutes les règles sont révolus.»

Dans le but d’accroître la résilience intérieure du Royaume-Uni, le gouvernement mettra en place un centre de situation basé au Cabinet Office, axé sur l’amélioration de l’utilisation des données par Whitehall pour répondre aux crises. Un centre d’opérations de lutte contre le terrorisme rassemblera la police, les agences de renseignement et le système de justice pénale, a déclaré Downing Street.

