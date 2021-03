La vente de billets en ligne pour la Coupe du monde de rugby laisse les acheteurs frustrés face aux files d’attente

Les files d’attente en ligne qui comptaient régulièrement 150000 personnes cherchant à acheter la première tranche de billets pour la Coupe du monde de rugby 2023 en France ont conduit à un profond mécontentement des supporters sur les réseaux sociaux. De la même manière, il suggère également que la prochaine Coupe du monde sera sold out plus rapidement que n’importe lequel de ses prédécesseurs.

Les organisateurs du tournoi ont mis en vente un nombre indéterminé de billets « Follow My Team » et « City Packs » lundi, mais uniquement pour ceux qui s’étaient inscrits à Mastercard et à la soi-disant « famille 2023 ». Mais les acheteurs potentiels se sont plaints d’avoir fait la queue toute la journée pour être informés que le site était occupé.

« Cette phase de prévente d’ouverture a rencontré une demande extraordinaire avec plus de 150 000 fans en ligne lorsque le processus a été mis en ligne », a déclaré un communiqué de la Coupe du monde de rugby sur leur fil Twitter.

«En raison de cette énorme demande, un certain nombre de packs ne sont plus disponibles dans cette phase initiale de prévente. Cependant, il existe des catégories de prix encore disponibles pour les packs ville de Saint-Étienne et pour l’Argentine, l’Australie, l’Italie, les Fidji, le Japon Suivez mon équipe.

«Nous apprécions la frustration des fans qui font la queue depuis longtemps, qui ont connu des difficultés techniques ou qui ont manqué les packs de leur choix en raison de l’énorme demande et nous tenons à leur assurer qu’il y aura de la disponibilité dans tous les packs et prix. catégories lorsque la prochaine phase de la famille 2023 ouvrira le 18 mars à 17h00 GMT.

«Les agents de voyages officiels acceptent également les inscriptions pour les forfaits de voyage officiels comprenant des billets. Vous trouverez de plus amples informations sur www.rugbyworldcup.com/2023/official-travel-programme. »

La date limite pour rejoindre la famille Mastercard 2023 a expiré, mais après cette phase de prévente, il y aura des ventes publiques, dans lesquelles tous les prix des billets et les packs de billets seront toujours disponibles à l’achat.