La Russie a attisé les allégations de l’Ukraine pour saper Biden, selon les agences de renseignement américaines

Eux et leurs associés ont contacté des «personnalités médiatiques américaines établies» et ont même «aidé à produire un documentaire diffusé sur une chaîne de télévision américaine fin janvier 2020», a découvert la communauté clandestine.

Le président russe Vladimir Poutine « avait compétence sur » les activités de Derkach, que les États-Unis ont sanctionné en tant qu’agent de la Russie. Giuliani a rencontré Derkach en Ukraine en 2019 et 2020 alors qu’il cherchait à divulguer publiquement des informations qui, selon lui, nuiraient à la candidature de Biden.

Les Russes ont également tenté de pirater des organisations alignées sur les démocrates après la mi-mandat de 2018 et ont « ciblé en vain des acteurs politiques américains en 2019 et 2020 », et ont mené une campagne de phishing contre Burisma, une société gazière ukrainienne, que l’ancien président a exhorté Kiev à enquêter sur les et le fils de Biden, Hunter.

Pourtant, tous les piratages russes étendus des gouvernements étatiques et locaux qui ont attiré l’attention avant les élections ne visaient probablement pas à modifier le résultat final.



En effet, l’effort n’a pas été à la hauteur des efforts soutenus par le Kremlin pour aider Trump dans son concours de 2016 contre Hillary Clinton, a écrit la communauté d’espionnage dans son évaluation non classée des menaces étrangères aux élections fédérales américaines de 2020. Et les agences n’ont trouvé aucune tentative de la part de pays étrangers pour modifier le nombre de votes ou les résultats finaux.

«Nous estimons que le président russe Poutine a autorisé, et qu’une série d’organisations gouvernementales russes ont mené, des opérations d’influence visant à dénigrer la candidature du président Biden et le Parti démocrate, soutenant l’ancien président Trump, sapant la confiance du public dans le processus électoral et exacerbant les divisions sociopolitiques dans le pays. États-Unis », selon l’évaluation.

« L’effort principal », a ajouté le document, « tournait autour d’un récit – que les acteurs russes ont commencé à diffuser dès 2014 – alléguant des liens corrompus entre le président Biden, sa famille et d’autres responsables américains et l’Ukraine. » Il a déclaré que les services de renseignement russes « se sont appuyés sur des mandataires liés à l’Ukraine et sur les réseaux de ces mandataires – y compris leurs contacts américains – pour diffuser ce récit ».

Contrairement à 2016, cependant, «nous n’avons pas vu de cyber-efforts russes persistants pour accéder à l’infrastructure électorale», a ajouté le document, publié par le bureau du directeur du renseignement national.

L’Iran, quant à lui, a mené une «campagne d’influence secrète destinée à saper» la candidature de Trump à la réélection sans promouvoir directement ses rivaux afin de «saper la confiance du public dans le processus électoral» et «semer la division et exacerber les tensions sociétales» dans le pays.

«Nous estimons que le guide suprême Khamenei a autorisé la campagne et que les services militaires et de renseignement iraniens l’ont mise en œuvre en utilisant des messages ouverts et secrets et des cyberopérations», indique l’examen.

Les agences estiment avec « une grande confiance » que la Chine n’a fait aucun effort pour s’immiscer dans les élections, bien qu’un responsable du renseignement ait soutenu dans une opinion minoritaire que Pékin « avait pris au moins quelques mesures pour saper » les chances de Trump « , principalement à travers les médias sociaux et le public officiel. déclarations et médias. «

Les résultats soutiennent largement les déclarations précédentes des responsables de la communauté du renseignement de l’ère Trump qui a conclu que Moscou et d’autres tentaient d’interférer aux élections américaines.

Les démocrates de Capitol Hill et l’ancienne administration l’an dernier se sont régulièrement opposés à la sécurité électorale. Les démocrates ont initialement fait valoir que l’administration avait à tort placé la Chine dans la même ligue que la menace posée par l’Iran et la Russie, une conclusion qui semble s’être confirmée dans le nouveau rapport.

Les deux parties ont fait des allers-retours pendant des mois avant de parvenir à une trêve difficile, bien que les législateurs s’inquiètent de l’examen final – initialement mandaté dans un décret de 2018 qui appelait la communauté du renseignement à produire un tel rapport, une exigence que le Congrès consacre cette exigence dans la loi. en 2019 – serait biaisé, surtout s’il était publié avant que Trump ne quitte ses fonctions.

Autres points à retenir: L’examen n’a trouvé «aucune indication qu’un acteur étranger ait tenté de modifier un aspect technique du processus de vote» lors des élections de l’année dernière, y compris l’inscription des électeurs, la compilation des votes ou les résultats rapportés.

UNE rapport conjoint publié par les départements de la justice et de la sécurité intérieure n’a trouvé de même «aucune preuve qu’un acteur affilié à un gouvernement étranger» s’était mêlé du processus de vote.

Ensemble, les conclusions rejettent certaines des affirmations sans fondement les plus notoires colportées par Trump et ses alliés, notamment le fait que des pirates informatiques alignés sur des gouvernements étrangers avaient truqué des machines à voter pour placer Biden dans le bureau ovale.

D’autres nations étrangères, le Hezbollah libanais, Cuba et le Venezuela ont pris des mesures pour tenter d’influencer les élections, selon le rapport, bien qu’elles aient été «de moindre ampleur que les efforts d’influence menés par d’autres acteurs ce cycle électoral. Les cybercriminels ont perturbé certaines préparations électorales; nous estimons que leurs activités étaient probablement motivées par des motivations financières. »

Que ce passe t-il après: Les principaux démocrates du Congrès ont salué la publication du rapport non classifié et ont exhorté la sécurité électorale à devenir une question bipartite après Trump.

Le président du Sénat du renseignement, Mark Warner (D-Va.), A déclaré que la communauté des espions s’était améliorée dans la détection et la défense contre l’ingérence électorale.

« Mais le problème des acteurs étrangers qui tentent d’influencer l’électorat américain ne disparaît pas et, compte tenu des divisions partisanes actuelles dans ce pays, pourrait trouver un terrain fertile pour se développer à l’avenir », a-t-il ajouté.

Le président de la Chambre des renseignements, Adam Schiff (D-Californie), a également déclaré que «les deux parties doivent parler d’une seule voix et désavouer toute ingérence dans nos élections. Nous devons nous garder et chercher à dissuader toutes les tentatives d’ingérence étrangère, et veiller à ce que les électeurs américains décident des élections américaines. »

Le rapport de la communauté du renseignement indiquait clairement que le Kremlin maintiendrait ses opérations d’influence.

«Moscou considère presque certainement l’ingérence dans les élections américaines comme une réponse équitable aux actions perçues par Washington et une opportunité à la fois de saper la position mondiale des États-Unis et d’influencer la prise de décision américaine», indique l’évaluation.