L’Irlande du Nord dominera la réunion de Biden et Martin pour la Saint-Patrick

L’administration Biden a déclaré qu ‘«aucune décision» n’avait été prise sur la nomination d’un envoyé d’Irlande du Nord, avant la réunion de la Saint-Patrick entre le Taoiseach Micheal Martin et le président Joe Biden.

La première rencontre entre les deux dirigeants sera la pièce maîtresse des engagements de la Saint-Patrick par le Taoiseach aux États-Unis.

S’exprimant avant la réunion bilatérale, un haut responsable de l’administration américaine a déclaré qu’aucune décision en matière de personnel n’avait été prise, « mais cette administration continuera certainement à rester très engagée en Irlande du Nord. »

L’Irlande du Nord devrait figurer en tête de l’ordre du jour de la réunion virtuelle d’aujourd’hui entre Martin et Biden, alors que Washington s’intéresse toujours à l’impact du Brexit sur l’Irlande du Nord.

La vice-présidente américaine Kamala Harris rencontrera virtuellement la première ministre d’Irlande du Nord Arlene Foster et la vice-première ministre Michelle O’Neill, cela a été confirmé du jour au lendemain par la Maison Blanche. Le président américain Joe Biden devrait également assister à une partie de la discussion, qui aura lieu cet après-midi, à la suite de la rencontre de Taoiseach Micheal Martin avec le président américain.

M. Biden, qui a passé la nuit chez lui dans le Delaware, assistera à la messe pour marquer la Saint-Patrick dans son église locale ce matin avant de retourner à Washington avant sa réunion à l’heure du déjeuner avec le Taoiseach.

Comme d’habitude, le point culminant des célébrations traditionnelles de la Saint-Patrick à la Maison Blanche sera la rencontre bilatérale entre le Taoiseach et le président américain, qui aura lieu à distance pour la première fois en raison de la pandémie de Covid-19. Le bol traditionnel de shamrock a déjà été livré à la Maison Blanche par des responsables diplomatiques de l’ambassade d’Irlande à Washington.

M. Martin tiendra également des réunions en tête-à-tête avec Mme Harris, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et le groupe bipartite des Amis de l’Irlande à Capitol Hill, qui marquera son quarantième anniversaire. Plus tard dans la journée, une célébration de la vie et de l’héritage de feu John Hume aura lieu, avec des hommages au défunt lauréat du prix Nobel, qui a joué un rôle central dans la participation des États-Unis au processus de paix en Irlande du Nord dans les années 1980 et 1990.

La Maison Blanche a souligné que les États-Unis «ne cherchent pas à prendre parti» dans le désaccord entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne sur la mise en œuvre de l’accord sur le Brexit, en particulier en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Cependant, le haut fonctionnaire de l’administration a ajouté: «Le protocole de l’Irlande du Nord est quelque chose qui est juridiquement contraignant et a été accepté par les deux parties.

«Nous sommes conscients que sa mise en œuvre a posé des défis… nous sommes convaincus que la voie à suivre doit être pragmatique et apporter stabilité politique et prospérité à tous les habitants d’Irlande du Nord.»

Il est entendu que des responsables britanniques ont tenu des réunions avec des personnalités à Washington ces derniers jours.

David Frost, le négociateur britannique sur le Brexit et secrétaire d’Irlande du Nord Brandon Lewis a informé la commission ad hoc de l’accord du Vendredi saint, un groupe d’éminents Irlandais-Américains. M. Lewis s’est également entretenu avec le coprésident du groupe des Amis de l’Irlande du Congrès, Richard Neal.

La chef du Sinn Féin, Mary Lou McDonald, et la vice-première ministre Michelle O’Neill, informeront le groupe des Amis de l’Irlande aujourd’hui.

Une discussion sur Covid-19, la coopération sur les questions relatives au statut actuel de l’Irlande en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et l’immigration est également à l’ordre du jour des réunions entre M. Martin et de hautes personnalités politiques américaines, le Taoiseach devant intensifier les efforts de l’Irlande pour garantir l’accès au visa E3 actuellement offert aux citoyens australiens. Il fait suite à la nomination de l’ancien envoyé spécial américain John Deasy pour conseiller le groupe irlandais-américain, l’Ancient Order of Hibernians (AOC), au début du mois, sur le lobbying du congrès sur la question.

Vaccins

Sur la question du Covid-19 et des vaccinations, M. Martin a déclaré mardi: «Je serai évidemment en discussion avec le président sur la question plus large, non seulement de Covid, mais de toute l’idée de la production de vaccins, de la distribution, des matières premières nécessaires. pour produire un vaccin. Il intervient alors que les États-Unis appellent à libérer certaines de leurs doses du vaccin Astrazeneca, qui n’a pas encore été approuvé par les régulateurs américains, à l’UE.

Le programme virtuel d’événements d’aujourd’hui a lieu un jour après que le Sénat américain a dévoilé une résolution soulignant son soutien à l’Accord de Belfast et appelant à sa «mise en œuvre intégrale».

La résolution – qui a été parrainée par le démocrate Robert Menendez et la républicaine Susan Collins – exprime son soutien «à la pleine mise en œuvre» de l’accord et aux efforts ultérieurs «pour soutenir la paix sur l’île d’Irlande».

Il stipule également que tout accord commercial nouveau ou modifié entre les États-Unis et le Royaume-Uni devrait tenir compte du fait que les conditions de l’accord de Belfast sont remplies.

Il est également fait mention du protocole de l’Irlande du Nord – qui fait actuellement l’objet d’une vive controverse entre Londres et Bruxelles, à la suite de la décision britannique de retarder unilatéralement l’introduction des contrôles douaniers entre le Nord et la Grande-Bretagne. Il appelle également à «une attention et une action continues pour résoudre les injustices de la violence passée, y compris la violence parrainée par l’État».

«L’accord du Vendredi saint a été une réalisation historique qui a établi un cadre pour une paix durable», a déclaré M. Menendez, le démocrate du New Jersey qui préside la commission des relations extérieures du Sénat. «Cependant, le travail de l’Accord reste inachevé. Avant la Saint-Patrick, nous appelons à une attention et une action renouvelées pour mettre en œuvre les dispositions de l’Accord, y compris l’adoption d’une déclaration des droits et la responsabilité pour les injustices passées.