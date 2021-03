Les passeports de vaccins constituent un fourré éthique pour l’administration Biden

2020 a été nul pour nous tous. Mais c’était vraiment mauvais pour le gouverneur de Californie, Gavin Newsom.

«Nous avons besoin d’un certain leadership de la part du gouvernement fédéral», a déclaré Marcus Plescia, le médecin en chef de l’Association des responsables de la santé des États et des territoires, notant qu’un déploiement rapide et incontrôlé pourrait entraîner un certain nombre de systèmes qui ne se parlent pas.

La Maison Blanche a déclaré que le gouvernement ne devrait pas délivrer les informations d’identification ou stocker les données. Mais il a eu des discussions avec des entreprises de technologie sur la façon dont un système de passeport pourrait fonctionner, demandant des détails sur la question de savoir si les pharmacies et autres établissements pourraient fournir les données nécessaires. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a également demandé l’avis de 25 agences fédérales sur les passeports, y compris s’ils encourageaient leurs propres employés à les utiliser, selon des sources proches des conversations. Le bureau national des technologies de la santé du HHS a refusé de commenter.

« La bonne façon est qu’elles doivent être privées, les données doivent être sécurisées, leur accès doit être gratuit, elles doivent être disponibles sous forme numérique et papier, et dans plusieurs langues, et elles doivent être open source », a déclaré Covid à la Maison Blanche. -19 a déclaré lundi le conseiller Andy Slavitt.

Les passeports ont fait l’objet de discussions depuis le début de la pandémie, lorsque les tests d’anticorps et les applications associées ont été présentés comme un outil de réouverture de l’économie. Mais les entreprises relancent le discours avec la hausse des vaccinations et la reprise des voyages: une coalition de groupes d’aviation et de voyage a appelé ce mois-ci à une norme fédérale, affirmant que les passeports accéléreraient non seulement la reprise, mais élargiraient les tests et les vaccinations tout en limitant la propagation de la maladie.

«Le gouvernement américain a un rôle à jouer dans l’établissement de normes», en particulier pour s’assurer que les informations d’identification sont «interopérables», ou pour parler efficacement avec d’autres systèmes au-delà des frontières, a déclaré Tori Barnes, vice-présidente exécutive des affaires publiques et de la politique à l’US Travel Association.

Cependant, des questions juridiques et éthiques se posent quant à savoir si les passeports pourraient aggraver les inégalités qui sont déjà devenues une caractéristique troublante de la pandémie.

Les experts en santé publique et les bioéthiciens affirment que l’accréditation numérique pourrait discriminer les populations défavorisées. L’Electronic Frontier Foundation, un groupe de défense des droits numériques, soutient que l’utilisation de la vérification par smartphone pour accéder aux lieux publics créerait un système à deux niveaux qui interdirait aux personnes qui ne peuvent pas travailler, faire des achats ou aller à l’école parce qu’elles n’ont pas de téléphone portable. ou l’accès aux tests.

Au-delà des considérations éthiques, se pose la question distincte de savoir si la fragile infrastructure technologique de la santé américaine peut résister à un barrage de nouvelles applications exploitant les données sur les vaccins.

Les trousses de données contenant des dossiers de vaccination varient en qualité d’un État à l’autre et peuvent ne pas être en mesure de gérer une vague de requêtes en temps réel sur le statut de la vaccination, a déclaré Deanne Kasim, directrice exécutive de Change Healthcare, qui fait partie d’un consortium comprenant Microsoft et Salesforce. travailler sur les normes et la technologie des passeports. Son entreprise plaide pour un «ascenseur plus léger» et s’associe à des pharmacies, qui disposent de systèmes d’archivage plus robustes.

Il y a aussi des considérations de confidentialité. Exiger des gens qu’ils stockent les résultats des tests et des vaccinations au format numérique pourrait les exposer au type de violations de données qui se sont multipliées pendant la pandémie. «Nous voulions que les données résident sur le téléphone des patients» par opposition à une base de données, où les individus peuvent contrôler les données, a déclaré Kasim.

Les efforts pour créer des passeports pourraient également se heurter à des obstacles juridiques, a déclaré Rebecca Coyle, directrice exécutive de l’American Immunization Registry Association. Les lois sur la confidentialité restreignent le type de données que certains registres peuvent partager. Les intérêts technologiques ont demandé au coordinateur national HHS pour la technologie de la santé de publier des directives nationales afin que «différentes solutions renvoient les mêmes informations», a déclaré Coyle.

Certains États cherchent à devancer le gouvernement fédéral et à réglementer ce domaine encore naissant, a déclaré Kasim. Plusieurs législatures, par exemple, ont déposé des projets de loi pour empêcher la discrimination des personnes ayant des objections religieuses ou des problèmes de santé qui pourraient les empêcher de se faire vacciner.

Le débat sur les passeports engloutit également l’Europe, où les gouvernements tentent de concilier la promesse de la libre circulation et les préoccupations en matière de protection de la vie privée. L’Union européenne étudie un «certificat vert numérique» qui pourrait permettre aux 27 États membres de rouvrir leurs portes pour voyager et ralentir la propagation du virus.

Un groupe de l’Organisation mondiale de la santé avertit que des protections strictes en matière de confidentialité et d’antidiscrimination sont une nécessité. «La certification d’immunité, même lorsqu’elle est disponible et fiable, ne doit jamais être utilisée comme stratégie principale pour réduire les effets de la pandémie de Covid-19», a-t-il conclu.

Erin Banco a contribué au reporting.