La ministre d’État Josepha Madigan a défendu son appel à la fin des titres de genre tels que «président» et «porte-parole» et soutient que le titre du journal The Kerryman devrait être changé en «Kerry People».

Mme Madigan, qui est ministre d’État à l’Éducation spéciale et à l’Inclusion, a déclaré à l’émission Today with Claire Byrne de RTÉ Radio que le sexe et la langue étaient importants et a déclaré qu’il était important de ne pas utiliser de mots qui ne reflétaient pas les valeurs actuelles.

Le problème ne concernait pas un journal en particulier, il était beaucoup plus large et il était de son devoir en tant que femme politique de regarder autour d’elle et de voir ce qui pourrait être amélioré, a-t-elle déclaré en réponse à une suggestion de Kerry TD Michael Healy-Rae qu’elle devrait se concentrer sur Covid-19.

«C’est bien d’avoir cette discussion», a déclaré le ministre.

Plus tôt, Siobhán Murphy, directeur général du journal Kerryman, a déclaré que le contenu du journal avait changé avec le temps, mais qu’il n’était pas nécessaire de changer le titre qui était leur marque et qui existait depuis 1904.

M. Healy-Rae a déclaré que le Kerryman était comparable à la Bible dans son comté d’origine et que les habitants étaient toujours impatients de le lire. «Il joue un rôle essentiel dans la communauté.»

Il était temps d’arrêter «cette absurdité du politiquement correct», a-t-il déclaré. Le nom «trou d’homme» devrait-il être changé en «trou d’homme», a-t-il demandé. Il n’avait pas encore entendu un client de sa boutique se plaindre du titre du journal.

Interrogée sur le titre du magazine Woman’s Way, Mme Madigan a convenu qu’il devrait également être changé.

Plus tôt dans le petit-déjeuner Newstalk, M. Healy-Rae a déclaré: «Ce que je dirais aux ministres du gouvernement à la minute est:« Pour l’amour de Dieu, faites votre travail ». Nous avons suffisamment de raisons de nous inquiéter que de considérer le titre du journal The Kerryman.