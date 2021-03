Confidentiel UE n ° 192: AstraZeneca limbo – Interdictions d’exportation de vaccins – Désinformation COVID

Les suspensions de vaccins et les éventuelles interdictions d’exportation font l’objet de discussions dans cet épisode, ainsi que les élections en Allemagne et aux Pays-Bas. Nous nous intéressons également à la question de la désinformation COVID-19.

Alors que la Commission européenne propose un certificat numérique pour permettre de voyager en toute sécurité dans l’UE à l’ère corona, nous débattons de l’importance de savoir si suffisamment d’Européens ne sont pas vaccinés. Andrew Gray, Rym Momtaz, Matthew Karnitschnig et Annabelle Dickson de POLITICO discutent de la question de savoir si la politique ou la science sont à l’origine des récentes décisions de suspendre le vaccin AstraZeneca. Ils examinent également la menace de l’UE de freiner les exportations de vaccins vers des pays tels que le Royaume-Uni qui, selon Bruxelles, ne jouent pas équitablement lorsqu’il s’agit de partager des coups.

Matt donne son point de vue sur les élections régionales du week-end dernier en Allemagne – et pourquoi ils suggèrent que les chrétiens-démocrates d’Angela Merkel pourraient avoir du mal à conserver le pouvoir à Berlin alors qu’elle quitte la scène.

Eline Schaart de POLITICO présente les résultats des élections législatives aux Pays-Bas et ce qu’ils signifient pour l’approche du pays vis-à-vis de l’UE.

Et Mark Scott, correspondant technologique en chef de POLITICO et auteur de la newsletter The Digital Bridge, explore le monde de la désinformation COVID-19 et pourquoi les plateformes Big Tech et les législateurs ont du mal à la combattre.