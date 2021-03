Il y a un risque «nettement plus élevé» d’avoir un accident vasculaire cérébral par Covid-19 que de prendre le vaccin AstraZeneca, a déclaré un expert sur les accidents vasculaires cérébraux.

Le professeur Joe Harbison, responsable clinique de l’Irish National Audit of Stroke, a déclaré à Morning Ireland de la radio RTÉ que «un à deux pour cent» des personnes hospitalisées avec Covid au cours de la première vague avaient subi un accident vasculaire cérébral.

«Nous voyons également plus de gros coups de vaisseau se produire chez les jeunes atteints de Covid. C’est l’une de ces complications cachées de Covid qui n’a vraiment pas été très médiatisée.

Il s’exprimait après que l’EMA ait ouvert la voie pour que les pays recommencent à administrer le vaccin AstraZeneca. Plusieurs États, dont l’Irlande, ont fait une pause en raison des préoccupations concernant un petit nombre d’incidents de coagulation. Les autorités irlandaises ont déclaré que sept événements de coagulation sanguine ont été signalés après la vaccination, mais pas à un niveau supérieur aux attentes.

L’attention se tourne maintenant vers la recommandation du Comité consultatif national de l’immunisation (CANI), qui guide le gouvernement sur les vaccins.

Une recommandation est attendue vendredi. Des sources politiques de haut niveau ont suggéré que le vaccin pourrait être de nouveau utilisé d’ici le week-end, bien que les sources HSE pensent que cela pourrait prendre plusieurs jours, surtout si les conseils du CANI sont nuancés.

Clairement sûr

Le professeur Harbison a déclaré que le vaccin AstraZeneca était «assez clairement sûr» avec «moins d’une chance sur un million de développer un problème».

«La raison pour laquelle ils s’inquiètent est que ce type de caillot est un caillot raisonnablement rare et qui se produit dans le cerveau et qui peut occasionnellement entraîner un accident vasculaire cérébral – cela n’entraîne pas toujours un accident vasculaire cérébral. Il peut être associé à un accident vasculaire cérébral chez les personnes plus jeunes, mais il faut souligner que le risque d’accident vasculaire cérébral lié à la capture de Covid-19 est nettement plus élevé que le risque de développer un problème avec le vaccin.

«Environ un à deux pour cent des personnes hospitalisées avec Covid, nous découvrons maintenant souffrent d’un accident vasculaire cérébral et nous voyons également plus de gros accidents vasculaires cérébraux survenir chez les jeunes atteints de Covid. C’est l’une de ces complications cachées de Covid qui n’a vraiment pas été beaucoup médiatisée.

«Lorsque nous faisions le récent rapport NOCA (National Office of Clinical Audit), en examinant l’expérience des services d’AVC pendant la pandémie – il n’a pas encore été publié, mais nous avons constaté qu’il y avait environ 30 cas d’AVC en Irlande pendant la première vague associée à Covid. » Cela signifiait effectivement qu’il y avait eu plus de cas d’AVC en Irlande lors de la première vague associée à Covid, que tous les cas sur la planète associés au vaccin, a-t-il déclaré.

Le professeur Harbison a ajouté qu’il soutiendrait que le risque de développer une thrombose des sinus cérébraux était probablement plus élevé avec quelque chose comme la pilule contraceptive orale qu’avec le vaccin. Le risque d’être fumeur était également plus élevé. «Cela augmenterait bien plus le risque de coagulation qu’AstraZeneca.

«S’ils devaient l’offrir à ma famille, je dirais que oui, prenez-le. Il est bien préférable d’obtenir le vaccin pour être sûr que le risque Covid qui peut vous donner des effets secondaires beaucoup plus désagréables. »

Mise en garde

Ailleurs, le président du comité des médecins généralistes de l’Organisation médicale irlandaise, le Dr Denis McCauley, a exprimé son soulagement quant à l’approbation de l’EMA.

Le Dr McCauley a déclaré qu’il s’attendait à ce que les autorités transmettent le vaccin pour une utilisation en Irlande. Beaucoup de gens étaient impatients de se faire vacciner, tandis que certains seront prudents face aux rapports d’effets secondaires, mais le nombre de refus de vaccination en Irlande était «minime», a-t-il déclaré.

La plupart des gens étaient plus préoccupés par les effets de Covid, bien que la pause ait causé une certaine anxiété à propos du vaccin, a-t-il déclaré.

Le Dr McCauley a ajouté que les médecins généralistes continuaient de vacciner la cohorte des plus de 70 ans avec des vaccins ARNM et étaient prêts à commencer à vacciner les groupes à haut risque tels que ceux souffrant de diabète, de maladies respiratoires et d’obésité en utilisant le vaccin AstraZeneca.

«Nous discutons avec le HSE de la meilleure façon de procéder.» Il prévoyait que les hôpitaux commenceraient à vacciner les travailleurs de première ligne restants et les patients à haut risque (cohorte 4) avec AstraZeneca dans la semaine prochaine, puis les généralistes pourraient commencer par la suite.

Le Dr McCauley a également mis en garde contre un assouplissement des restrictions trop tôt, soulignant que les restrictions avaient été levées trop tôt en décembre dernier. Le nombre de cas de Covid devait être inférieur et le nombre de personnes vaccinées devait être plus élevé avant que les restrictions puissent être levées, a-t-il déclaré.

Les chefs de la santé publique ont indiqué jeudi soir que les conseils contre les voyages à l’étranger non essentiels et le travail à domicile resteraient jusqu’à la fin du mois de juin.

Les indicateurs clés sont dans une « période de stase », a déclaré le professeur Philip Nolan, président du groupe consultatif irlandais sur la modélisation épidémiologique, jeudi, avec le plafonnement des chiffres au cours des 10 derniers jours lié à une augmentation de la mobilité, alors qu’il y avait eu une » augmentation claire et significative »des présences sur le lieu de travail.