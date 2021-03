Covid-19: le gouvernement autorise la reprise de la construction par étapes

La construction sera autorisée à reprendre progressivement à partir du 5 avril, en commençant par la construction de maisons, selon des plans en cours d’examen par les ministres.

Il intervient au milieu d’une poussée de lobbying majeure du principal groupe représentatif des constructeurs, la Fédération de l’industrie de la construction (CIF), qui a écrit vendredi aux DT les avertissant que «le gouvernement est blâmé» pour la fermeture en cours du secteur.

Ailleurs, plusieurs ministres ont déclaré que si le nombre de cas de Covid-19 était toujours élevé le mois prochain, cela pourrait signifier que la restriction de déplacement actuelle de 5 km serait étendue, mais seulement à 10 ou peut-être 8 km. Les plans actuels envisagent d’assouplir la limite pour permettre les déplacements à l’intérieur des limites du comté.

Le CIF, dans son message aux DT mettant en garde contre les «implications politiques» de la fermeture, a fait valoir que la crise du logement serait prolongée «d’au moins trois ans» et a affirmé que les données HSE montraient qu’il était «sûr d’ouvrir complètement».

Seuls les projets de logements sociaux en voie d’achèvement sont actuellement autorisés.

Selon les plans en cours d’examen par le ministre du Logement Darragh O’Brien, la construction de logements pourrait être envisagée à partir du 5 avril, mais les travaux dans des locaux commerciaux tels que des bureaux ne seraient toujours pas autorisés.

Le ministère du Logement estime que la réouverture progressive signifierait un retour de 14 000 travailleurs supplémentaires sur les sites, en plus des 30 000 à 35 000 personnes qui travaillent actuellement. Les travaux sur les maisons et les domaines uniques pourraient reprendre.

Extensions de maison

On ne sait pas comment les extensions de maisons seraient affectées, mais il est probable que, dans le cadre des propositions, des projets de logements commerciaux plus importants tels que des projets d’appartements pourraient se poursuivre.

«Il y a déjà 35 000 personnes qui travaillent actuellement dans la construction sur des projets essentiels», a déclaré une source. «Les données de santé publique du secteur sont solides et elles sont rassurantes … Si vous en ajoutez 15 000 supplémentaires réparties dans l’État pour effectuer des travaux en plein air, cela ne constituera pas un gros risque supplémentaire.

«C’est du travail à l’extérieur et nous devons construire autant de maisons que possible.»

Les propositions sont considérées comme bénéficiant du soutien de certains collègues du Cabinet, qui sont de plus en plus inquiets de l’impact à long terme de la fermeture du secteur. Les hauts responsables du gouvernement ont déclaré qu’il y aurait une reprise de la construction après le 5 avril, mais un retour complet pourrait ne pas être possible si la situation entourant la variante B117 reste problématique.

Bien qu’il y ait eu un fort consensus parmi toutes les personnes contactées sur le fait que l’entraînement et les activités de plein air sans contact pour les moins de 18 ans seront autorisés après le 5 avril, un ministre a déclaré qu’il y avait plus de prudence à propos des ménages autorisés à mélanger à l’extérieur.

Les admissions quotidiennes à l’hôpital ont été pour la plupart comprises entre 15 et 25 ces derniers jours, mais elles étaient jusqu’à 43 vendredi. Vendredi, 507 nouveaux cas ont été signalés et 10 décès.

Le géant pharmaceutique Johnson & Johnson a déclaré à la Commission européenne qu’il livrerait 55 millions de doses de son vaccin à injection unique au deuxième trimestre. Sur la base des volumes mensuels prévus déclarés, l’Irlande peut s’attendre à environ 33 000 doses en avril, 143 000 en mai et 429 000 en juin.

Coagulation

Le Conseil consultatif national de l’immunisation (Niac) a supprimé la suspension du vaccin AstraZeneca, 24 heures après que l’Agence européenne des médicaments a confirmé que les bénéfices du vaccin l’emportaient sur les risques de coagulation après un examen des preuves.

Plusieurs sources politiques ont exprimé leur frustration face au rythme de la prise de décision, se plaignant du processus par lequel des lettres doivent être échangées entre Niac, le médecin-chef et le ministre de la Santé avant que des décisions sur les vaccins puissent être prises.

Le HSE a été invité à administrer des doses ce week-end, avec un petit nombre prévu samedi et dimanche, et une augmentation la semaine prochaine. Il existe environ 60 000 doses du vaccin AstraZeneca dans l’État.

Le vaccin peut être utilisé par toutes les personnes âgées de 18 ans et plus, recommandé par Niac, et les professionnels de la santé doivent être informés que des événements de coagulation très rares et compliqués ont été signalés chez un petit nombre de personnes qui l’ont récemment reçu.