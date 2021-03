Les frustrations mijotent alors que le Nphet et le gouvernement se mêlent

Dans son style inimitable, l’ancien conseiller de Downing Street, Dominic Cummings, a décrit cette semaine le ministère britannique de la Santé comme une «ruine fumante» pendant les premiers jours de la pandémie de Covid. Les achats centralisés étaient une «zone sinistrée coûteuse», a-t-il déclaré.

Il a également affirmé que le déploiement du vaccin avait réussi en partie parce qu’il n’était pas géré par le ministère de la Santé.

Alors que les cadences mélodramatiques de Cummings font que l’expérience du Royaume-Uni semble exceptionnelle, à bien des égards, c’est ainsi que les démocraties en général ont affronté la pandémie. Des combinaisons inconfortables de politiciens, de technocrates et de fonctionnaires se sont bousculés pour la primauté, essayant de trouver un chemin à travers la dévastation provoquée par Covid.

Comment cela s’est-il développé en Irlande?

« Il est possible que nous soyons confrontés à des événements sans précédent dans les temps modernes », a déclaré Leo Varadkar alors-taoiseach lors d’un point de presse le 9 mars 2020. Il venait de venir de la première réunion du sous-comité du Cabinet sur Covid-19, rappelé ironiquement par un participant comme quelque chose d’une époque révolue. Dans une salle de sycomore «complètement remplie» dans les bâtiments gouvernementaux, les ministres, les fonctionnaires et les conseillers ont entendu une présentation brutale du médecin en chef, le Dr Tony Holohan. L’Italie venait d’entrer dans un verrouillage complet.

« Tricot très serré »

La réaction initiale à Covid-19 a été caractérisée par un quasi-consensus, selon des sources. «Au début, c’était vraiment [Minister for Health Simon] Harris, Leo [Varadkar] et Tony Holohan, et tout cela était très soudé. Paschal Donohoe, alors ministre des finances et des dépenses publiques, et un groupe restreint de hauts fonctionnaires, ont également rédigé la réponse rapide. Martin Fraser, secrétaire général du département du Taoiseach a été et reste un acteur clé, tout comme ses homologues des finances, Derek Moran, et des dépenses publiques, Robert Watt – maintenant dans le même rôle au ministère de la Santé. Jim Breslin, alors chef du ministère de la Santé, était également impliqué.

Parallèlement à cela, l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet), et en particulier le Dr Holohan, a pris de l’importance et du pouvoir. Le système politique était en attente; Le gouvernement intérimaire de Varadkar a tenu les rênes après une élection peu concluante. C’était, rappelle un membre du Nphet, une atmosphère «amplifiée par la peur, la catastrophe de Bergame, l’interrègne politique et les personnalités des personnes impliquées».

Au fur et à mesure de la progression de la pandémie, le consensus s’est raréfié: plus visiblement en octobre dernier, lorsque la demande du médecin-chef pour un verrouillage de niveau 5 a été radicalement rejetée par le gouvernement, résumée par l’interview télévisée de Varadkar avec Claire Byrne. Des sources des deux côtés affirment que les relations sont actuellement, et généralement, «beaucoup plus chaleureuses que ne le suggèrent de nombreux médias», mais les frustrations ont néanmoins persisté.

Focus sur la maladie

Un haut fonctionnaire affirme qu’il existe un «problème central» avec le pouvoir situé au Nphet, à savoir que «se concentrer uniquement sur la maladie conduit à une certaine vision». D’autres critiques de la part des politiciens, des conseillers et des fonctionnaires sont bien répétées: l’équipe est lourde, remplie de fonctionnaires, a tardé à agir sur des questions telles que le masquage et les tests d’antigènes, et qu’elle conserve en fin de compte trop de pouvoir de fixation de l’agenda. Certains politiciens affirment également que le médecin-chef est trop central. «Localiser tout le pouvoir institutionnel de Nphet dans un seul individu signifie qu’ils ont trop de pouvoir et trop de responsabilités.»

En privé, de nombreux membres du Nphet ne contestent pas l’étendue inhabituelle de ses pouvoirs. L’un d’entre eux fait remarquer que la façon dont la politique a été élaborée est peu probable: «Nous avons eu une réunion à minuit, et le lendemain, le gouvernement dit que tout le monde doit rester chez lui.»

Il s’agit, poursuit le député, «d’une structure technocratique ad hoc insérée dans le processus décisionnel du gouvernement d’une manière pas nécessairement réfléchie», mais en fin de compte, «les conseils sont bons et [the Government] a besoin de conseils ». Bien qu’il y ait eu des démarches pour réformer ou restructurer Nphet, elles ont toutes échoué en raison de préoccupations concernant l’optique ou des priorités concurrentes de la pandémie.

Force et visibilité

Il y a eu des tentatives pour rétablir l’équilibre des pouvoirs, avec plus ou moins de succès. Le groupe des hauts fonctionnaires, dirigé par Fraser, a été conçu pour associer les conseils du Nphet à des perspectives plus larges avant leur envoi au sous-comité du Cabinet Covid. Cependant, il a eu un succès limité, souvent dépassé par les événements, ainsi que par la force et la grande visibilité des recommandations du Nphet.

Pour le moment, après ce qui est communément reconnu comme un «désastre» à Noël, après quoi les cas se sont multipliés, il y a une fois de plus peu de différence entre les positions du Nphet, du gouvernement et de l’administration. Il existe un large consensus sur le fait que le déverrouillage sera progressif, conservateur et dépendant de la vaccination. Reste à savoir si cela survivra aux prochaines semaines, alors que le nombre de cas stagne et que la patience avec les restrictions s’épuise. Pendant ce temps, de vieilles frustrations bouillonnent encore sous la surface.

«Nous ne pouvons pas continuer avec les structures Nphet; une fois que nous sommes arrivés à un endroit différent avec la maladie, nous devrons le faire différemment [than] toutes ces rencontres et conférences de presse interminables », a fait remarquer un responsable exaspéré.