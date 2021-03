Von der Leyen menace AstraZeneca d’interdire l’exportation de vaccins

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que le fabricant de médicaments AstraZeneca pourrait faire face à une interdiction des exportations de doses de vaccin contre le coronavirus qu’il produit dans l’UE s’il ne remplissait pas ses obligations de livraison.

Dans une interview publiée samedi, elle a déclaré au Funke Media Group allemand que l’UE avait la « possibilité » d’interdire les exportations. «C’est un message à AstraZeneca: vous remplissez votre part de l’accord avec l’Europe avant de commencer à livrer à d’autres pays», a-t-elle déclaré.

Mercredi, von der Leyen avait déjà déclaré que l’UE était prête à utiliser les mécanismes qu’elle avait mis en place pour arrêter les exportations de vaccins du bloc à destination des pays qui produisaient leurs propres doses et ne les exportaient pas à leur tour. Elle a suggéré qu’il s’agissait principalement du Royaume-Uni, car les États-Unis n’importaient pas de doses et permettaient la libre circulation des ingrédients des vaccins.

S’adressant aux journalistes, le président de la Commission a également déclaré qu’AstraZeneca devrait délivrer 30 millions de doses au premier trimestre de l’année, en baisse par rapport aux 40 millions attendus – et bien en deçà de l’objectif initial de 90 millions de doses.

Le lendemain, la Commission a annoncé qu’elle prévoyait de déclencher un processus de règlement des différends inclus dans les termes de son contrat avec l’entreprise.

Dans l’interview de samedi, von der Leyen a fait remarquer que l’UE exportait des doses du vaccin Oxford / AstraZeneca fabriquées dans l’UE vers le Royaume-Uni, mais ne recevait aucune dose des usines britanniques.

La société possède deux sites de production de vaccins contre les coronavirus dans l’UE: un en Belgique et un aux Pays-Bas. Plus tôt ce mois-ci, le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, a déclaré que l’usine néerlandaise n’envoyait pas de doses au Royaume-Uni après la mise en œuvre des contrôles à l’exportation.

