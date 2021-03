Les Verts d’Allemagne viennent chercher la voiture (et la chancellerie)

Appuyez sur play pour écouter cet article

BERLIN – Les Verts allemands visent le poste politique le plus élevé du pays et, pour y arriver, ils veulent détruire les voitures à combustibles fossiles.

Cela fait partie d’une vaste série de promesses écologiques, allant de l’accélération de l’élimination progressive du charbon dans le pays à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, annoncées vendredi dans le projet de manifeste du parti – tout un effort pour renforcer le soutien des électeurs de plus en plus préoccupés par le climat du pays avant Élection fédérale de septembre.

Les Verts « établiront des règles claires sur la manière de lutter contre la crise climatique … n’autorisant que les voitures zéro émission à partir de 2030 », a déclaré vendredi Annalena Baerbock, l’une des deux co-dirigeantes du parti. Le projet de programme, qui est maintenant ouvert aux commentaires des délégués du parti, devrait être adopté lors d’une conférence du parti en juin.

Cela place les Verts sur une trajectoire de collision avec les démocrates-chrétiens (CDU) de la chancelière Angela Merkel, qui se sont longtemps opposés à une date rigide pour se débarrasser des voitures à carburant fossile, symbole de l’ingénierie allemande, de l’industrialisation et de la richesse pour de nombreux conservateurs.

Les Verts sentent qu’ils ont le vent en poupe après de bonnes performances lors de deux élections régionales la semaine dernière qui ont été un désastre pour la CDU. Les Verts ont conservé la première place dans le Bade-Wurtemberg – un cœur de l’industrie automobile – et ont presque doublé leur résultat en Rhénanie-Palatinat pour terminer troisième.

La coalition au pouvoir qui émerge après les élections fédérales n’est toujours pas claire – mais les Verts joueront un rôle clé dans la plupart des configurations.

Dans le but de mettre fin à ce que les Verts ont appelé la «politique réactive» du gouvernement «fatigué» de Merkel, Baerbock a annoncé que l’Allemagne avait besoin d’une «triade de lois réglementaires» consistant à éliminer progressivement les voitures à moteur à charbon et à combustion d’ici 2030 ainsi qu’à «développer massivement énergies renouvelables. »

Conservateurs pressés

Les chrétiens-démocrates ressentent la pression et se bousculent pour présenter un visage respectueux du climat.

Saper l’attrait des Verts ne fonctionnera pas « si la CDU met l’accent sur l’économie comme distincte du climat et de l’environnement », Norbert Röttgen, un député de la CDU de l’aile progressiste du parti qui a essayé et échoué de devenir le successeur de Merkel, mentionné plus tôt cette semaine.

Au lieu de cela, a-t-il dit, la CDU « deviendrait plus forte aux dépens des Verts lorsque nos politiques soulignent que le climat intelligent et la politique économique ne sont pas contradictoires, mais se renforcent mutuellement ».

Cela crée un exercice d’équilibre difficile pour les chrétiens-démocrates, qui doivent répondre à leur électorat conservateur traditionnel tout en s’adressant à des électeurs plus verts.

Le ministre des Transports, Andreas Scheuer, du parti jumeau bavarois de la CDU, l’Union chrétienne-sociale (CSU), a récemment proposé une date cible souple pour 2035 pour l’élimination progressive des voitures à essence et diesel – mais cela vient avec l’avertissement qu’il y aurait encore un avenir pour le moteur à combustion interne tant qu’il utilise des carburants alternatifs.

« Le moteur n’est pas le problème, c’est le carburant provenant de sources fossiles », a déclaré Hildegard Müller, ancienne secrétaire d’État des premières années de Merkel et maintenant lobbyiste en chef de l’industrie automobile nationale. « C’est pourquoi, en plus de la montée en puissance de l’électromobilité, nous avons désormais besoin de vitesse dans la production de carburants synthétiques à partir de sources durables et neutres en CO2. »

Müller dit qu’il y aura encore 30 millions de voitures sur les routes allemandes avec un moteur à combustion interne d’ici 2030, mettant la responsabilité de trouver des carburants plus propres pour remplacer l’essence et le diesel au lieu d’interdire le moteur, comme les Verts prévoient de le faire.

Problèmes de coin

Les Verts sont conscients du dilemme de la CDU et ciblent des problèmes tels que la fixation d’une limite de vitesse à 130 kilomètres par heure sur les autoroutes – anathème pour les conservateurs passionnés de voitures, mais une idée qui séduit une faible majorité d’Allemands, en particulier les plus jeunes. et des électeurs plus verts. Les Verts veulent également remplacer les vols court-courriers par de meilleures liaisons ferroviaires.

« Nous mettons enfin l’Allemagne sur la voie de 1,5 degré avec notre programme », a déclaré Baerbock, faisant référence à l’engagement du manifeste d’aligner toutes les politiques sur l’objectif climatique plus ambitieux de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Cela comprend l’augmentation de l’objectif de réduction des émissions nationales du pays d’ici 2030 à 70%, contre 55% actuellement.

Cela placerait l’Allemagne en avance sur les objectifs du Green Deal de l’UE, mais exigerait des changements massifs dans l’ensemble de l’économie.

Tout cela concorde avec les demandes des militants écologistes et des jeunes grévistes, qui sont descendus à nouveau dans la rue vendredi pour exiger une action plus rapide contre le changement climatique.

Les Verts ont également déclaré la guerre à Nord Stream 2, le projet controversé d’oléoduc soutenu par la Russie qui a gâché les relations de Berlin avec les États-Unis et les pays de l’UE comme la Pologne.

« Le projet finance un régime corrompu et est un pari contre les objectifs climatiques européens – il n’aurait jamais dû être réalisé », ont écrit les Verts sur leur site Internet où une pétition est en cours pour arrêter la construction du gazoduc.

Cette position différencie les Verts des calibrages minutieux de la CDU – Merkel insiste sur le fait que le gazoduc de la mer Baltique est un projet commercial et non politique. Cela contraste également avec les sociaux-démocrates de centre-gauche, les membres juniors de la coalition au pouvoir, qui ont historiquement soutenu le projet.

