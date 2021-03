Covid-19: deux autres décès et 769 nouveaux cas – Nphet

Deux autres décès liés au Covid-19 et 769 nouveaux cas de virus ont été signalés dimanche par l’équipe nationale d’urgence de santé publique. Les deux décès sont survenus en mars.

C’est le plus grand nombre de cas signalés depuis le 26 février.

Les trois quarts des nouveaux cas de dimanche concernaient des personnes âgées de moins de 45 ans, avec un âge médian de 32 ans.

Les 769 nouveaux cas de la maladie portent le nombre de cas confirmés à 230 599.

Parmi les nouveaux cas, 284 se trouvaient à Dublin, 67 à Donegal, 47 à Offaly, 45 à Meath, 44 à Kildare, les 282 cas restants étant répartis dans 20 autres comtés.

Dimanche à 8 heures du matin, 360 étaient hospitalisés avec Covid-19, dont 82 aux soins intensifs.

Au 18 mars, 654 251 doses de vaccin Covid-19 ont été administrées dans l’État, 478 725 personnes ayant reçu une première dose et 175 526 la seconde.

Auparavant, le directeur clinique du HSE avait déclaré que le pays assistait à une «stagnation définitive» du nombre de cas de Covid-19.

Le Dr Colm Henry a déclaré dimanche qu’il y avait «un niveau obstinément élevé de nouveaux cas» identifié chaque jour, de l’ordre de 500 à 600.

Il a déclaré que l’incidence sur 14 jours, qui a été utilisée comme une autre mesure, montrait environ 150 cas de virus «qui à nouveau stagné».

Il a dit que la valeur «R» était bloquée sur un, ce qui signifiait que la maladie était stable ou en augmentation.

Le Dr Henry a déclaré dimanche à l’émission This Week de RTÉ que certains signaux de préoccupation prévoyaient parfois une détérioration de certains de ces chiffres.

Il a dit que l’un de ceux-ci était une augmentation du nombre de références de médecins généralistes pour des tests.

«Il y a beaucoup de maladies là-bas et elles n’ont pas disparu, et elles sont beaucoup plus élevées qu’elles ne l’étaient au début de décembre. Tant que nous voyons cette maladie là-bas, elle se transformera en un flux continu d’admissions dans les hôpitaux et c’est ce que nous constatons.

Le Dr Henry a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que le retour à l’école de certains enfants avait joué dans la stagnation du taux d’infection.

Par ailleurs, le ministre d’État du Département de l’enseignement supérieur et supérieur, Niall Collins, a déclaré au même programme que l’introduction de la quarantaine obligatoire dans les hôtels ou les personnes entrant en Irlande en provenance d’un certain nombre de pays pourraient entrer en vigueur dans un délai de quelques jours.

Il a déclaré que la législation sur cette question avait été promulguée et que des discussions avaient eu lieu avec un seul opérateur qui fournirait l’ensemble du service de quarantaine.

M. Collins a déclaré qu’il ne pensait pas que les gardaí seraient stationnés dans des hôtels utilisés pour le programme de quarantaine.

Cependant, il a déclaré que la gardaí pourrait être impliquée en cas de violation d’une loi ou d’une directive.

Il a déclaré qu’un fournisseur privé fournirait le service de quarantaine. Il a déclaré que le ministère de la Défense et les forces de défense fourniraient un soutien en matière de planification et de logistique.

Le Dr Henry a suggéré que les 30 000 personnes qui devaient recevoir le vaccin AstraZeneca avant que le processus ne soit temporairement suspendu le week-end dernier, seraient maintenant vaccinées dans les sept à 10 jours.

Le Dr Henry a déclaré que le HSE n’était pas en mesure d’offrir une alternative au vaccin AstraZeneca aux personnes dans la catégorie des conditions médicales sous-jacentes.

Il a déclaré que le HSE était convaincu, sur la base de l’expérience du monde réel, qu’il s’agissait d’un vaccin sûr et efficace.

La directrice générale de l’Organisation médicale irlandaise (OMI), Susan Clyne, a déclaré que le programme de fourniture de vaccins aux personnes de plus de 70 ans était «en bonne voie».

«À la mi-avril, toutes les personnes âgées de plus de 70 ans auront reçu leur première dose et à la mi-mai, plus de 70 personnes auront reçu leur deuxième dose et seront entièrement vaccinées.

Mme Clyne a déclaré que l’approvisionnement était toujours la contrainte et était convaincue que ces objectifs seraient atteints sur la base des lignes d’approvisionnement qui avaient été conseillées aux médecins pour le moment.

«Si cela change, cela crée des difficultés», dit-elle.