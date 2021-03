Covid-19: l’Irlande pourrait faire face à «  une autre vague  »

Le responsable clinique du Health Service Executive sur le contrôle des infections, le professeur Martin Cormican, a averti que le pays pourrait envisager une autre poussée de Covid.

«Nous devons être très prudents. Nous sommes à peu près coincés et nous pourrions envisager une autre vague », a-t-il déclaré à Morning Ireland de RTÉ Radio 1.

«Plus nous nous réunissons, plus le virus se propage. La nouvelle souche se propage plus rapidement », a-t-il ajouté.

Le public a besoin de se pencher sur les situations les plus importantes et de les hiérarchiser, a suggéré le professeur Cormican. Se réunir pour des occasions telles que les réveils et les anniversaires était un «risque énorme» pour tout le monde. Cela a été démontré par la propagation de Covid dans certains lieux de travail et d’autres lieux où les gens se réunissent.

Le professeur Cormican a déclaré que tout devait être fait proportionnellement et que cela incluait la mise en quarantaine obligatoire qui faisait l’objet d’un examen constant. La principale préoccupation concernant les voyages était que les gens pourraient apporter en Irlande une variante qui pourrait être résistante aux vaccins, a-t-il déclaré.

Il s’agissait de gérer le risque, a-t-il déclaré, ajoutant: «Tout ce que nous faisons doit viser à équilibrer les risques.» Il y avait un équilibre entre la capacité des gens à vivre leur vie et le contrôle du virus avec le niveau de risque le plus bas possible, a-t-il déclaré.

Cause d’espoir

Pendant ce temps, le directeur clinique du HSE, le Dr Colm Henry, a déclaré qu’il était nécessaire de se concentrer sur le positif.

«Nous ne voyons pas la baisse que nous espérions, mais nous ne sommes pas revenus à la case départ», a-t-il déclaré à Newstalk Breakfast, ajoutant que le niveau actuel de cas de Covid-19 était «décourageant».

Les résidents et le personnel des foyers de soins ont été presque complètement vaccinés, tout comme les travailleurs de première ligne, dont le nombre était passé de 1 000 en une semaine en février à 14 en une semaine récemment.

Le programme de vaccination réduira les maladies, les hospitalisations et les décès dans les groupes vulnérables, ce qui était une source d’espoir considérable, a-t-il déclaré. La vaccination renforce les mesures de santé publique, mais «nous ne pouvons pas nous fier uniquement à la vaccination», a-t-il averti, car elle ne conduira pas à une amélioration immédiate de la situation.

«Plus nous baissons les chiffres, plus nous aurons de choix. Il y a encore beaucoup de cas là-bas. »

Le Dr Henry s’est dit préoccupé par le fait que le niveau toujours élevé de cas conduira à davantage d’hospitalisations.

Interrogé sur l’introduction de la quarantaine obligatoire dans les hôtels cette semaine, il a déclaré que le pays était prêt pour cela, mais que toute mesure de santé publique nécessitait le soutien de la population. «Nous avons avalé plus de pilules amères au cours de la dernière année», a-t-il déclaré.

Le Dr Henry a déclaré qu’il encouragerait les gens à «tenir ferme» pour aider à protéger les personnes âgées et vulnérables. Au fur et à mesure que le programme de vaccination progresse, le nombre de cas diminuera et les choix augmenteront, a-t-il ajouté.