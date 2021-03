Merkel annonce un verrouillage dur pour l’Allemagne pendant les vacances de Pâques

L’Allemagne prolonge les mesures de verrouillage jusqu’au 18 avril et exhorte les gens à rester chez eux pendant cinq jours autour des vacances de Pâques dans le but de freiner la croissance « exponentielle » des cas de coronavirus, a annoncé mardi la chancelière Angela Merkel.

Après avoir négocié avec les premiers ministres des États pendant des heures à partir de lundi, Merkel a déclaré lors d’une conférence de presse dans la nuit qu’ils étaient parvenus à un accord. Du 1er avril au 5 avril, ou lundi de Pâques, les gens ne doivent se réunir qu’avec les membres de leur propre ménage et jusqu’à un autre, à un maximum de cinq personnes de plus de 14 ans. Les autorités fédérales et locales demanderont également que les services religieux ne soient organisés qu’en ligne.

Les épiceries ne pourront ouvrir qu’un seul jour pendant cette période: le samedi 3 avril. Les centres de dépistage et de vaccination peuvent rester ouverts. Les 1er et 3 avril seront également désignés comme des «jours de repos» ponctuels. Le vendredi saint, le 2 avril, est déjà un jour férié dans le pays.

Après les vacances de Pâques, le gouvernement prévoit d’intensifier encore les tests et de revenir aux règles actuellement en place, convenues plus tôt ce mois-ci. Le gouvernement présentera également une proposition visant à créer une obligation générale de tester les voyageurs avant leurs vols vers l’Allemagne.

L’Allemagne avait commencé à assouplir les restrictions de verrouillage plus tôt ce mois-ci. Merkel a souligné que si le pays a fait beaucoup de progrès depuis la première vague de coronavirus frappée il y a environ un an, il y a à nouveau eu des revers avec la hausse des taux d’infection et le remplissage des lits de soins intensifs, pointant en particulier le soi-disant Variante britannique du virus.

« Nous ne devons bien sûr pas être découragés par ces revers, au contraire, une force supplémentaire peut se développer à partir de tels revers », a déclaré Merkel, ajoutant que le pays était maintenant dans une « course » avec ses efforts de vaccination.

« La science nous montre clairement: plus le nombre de nouvelles infections est bas, plus la vaccination prendra effet rapidement. Plus les nouvelles infections sont élevées, plus il faut de temps pour que les vaccinations aient un impact », a déclaré la chancelière.

