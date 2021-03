Dix personnes tuées dans une fusillade dans un supermarché du Colorado

Une fusillade dans un supermarché du Colorado a tué 10 personnes, dont un policier qui a été le premier à intervenir sur les lieux, ont indiqué les autorités.

La police a arrêté un suspect, mais n’a révélé ni son nom ni aucun détail sur la fusillade lors d’une conférence de presse où le chef de la police de Boulder, Maris Herold, a retenu ses larmes.

Les enquêteurs ont commencé à trier les preuves et les entretiens de témoins et n’ont pas encore de détails sur le motif de la fusillade dans le magasin King Soopers à Boulder, à environ 40 km au nord-ouest de Denver et abrite l’Université du Colorado, a déclaré le procureur du district du comté de Boulder, Michael, Michael. Dougherty.

Il a déclaré: «C’est une tragédie et un cauchemar pour le comté de Boulder.

«C’étaient des gens qui vivaient leur journée, faisaient leurs courses. Je promets aux victimes et aux habitants de l’État du Colorado que nous garantirons justice. »

L’attaque était le septième meurtre de masse cette année aux États-Unis, après la fusillade de la semaine dernière qui a fait huit morts dans trois entreprises de massage de la région d’Atlanta.

L’officier tué a été identifié comme étant Eric Talley, 51 ans, qui faisait partie de la police de Boulder depuis 2010, a déclaré M. Herold.

« Il était de toute évidence l’un des officiers exceptionnels du département de police de Boulder, et sa vie a été trop courte », a déclaré M. Dougherty.

L’identité des neuf autres victimes n’a pas été révélée lundi soir, la police en informant toujours les membres de leur famille.

L’officier de police de Boulder Eric Talley, qui aurait été l’une des 10 personnes abattues par un homme armé. Photographie: Département de police de Boulder / EPA



Matthew Kirsch, l’avocat américain par intérim du Colorado, a promis que «tout le poids de l’application de la loi fédérale» soutiendra l’enquête.

Il a déclaré que des enquêteurs du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs se trouvaient sur les lieux du crime, ainsi que des agents du FBI.

Les agents avaient escorté un homme torse nu avec du sang coulant sur sa jambe hors du magasin, menotté, mais les autorités ne diraient pas s’il était le suspect.

Ils ont dit que le suspect recevait des soins médicaux et était la seule personne blessée à ne pas mourir.

Dean Schiller a déclaré à l’Associated Press qu’il venait de quitter le supermarché lorsqu’il a entendu des coups de feu et a vu trois personnes allongées face contre terre, deux dans le parking et une près de la porte.

Il a dit qu’il «ne pouvait pas dire s’ils respiraient».

Une vidéo publiée sur YouTube a montré une personne sur le sol à l’intérieur du magasin et deux autres à l’extérieur sur le sol. Ce qui ressemble à deux coups de feu est également entendu au début de la vidéo.

Des véhicules et des agents des forces de l’ordre se sont massés à l’extérieur du magasin, y compris des équipes Swat, et au moins trois hélicoptères ont atterri sur le toit.

À un moment donné, les autorités ont déclaré par haut-parleur que le bâtiment était encerclé et que «vous devez vous rendre».

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a tweeté une déclaration selon laquelle «son cœur se brise alors que nous regardons cet événement indescriptible se dérouler dans notre communauté de Boulder».