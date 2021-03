L’agence américaine de la santé met en doute les données sur les vaccins Oxford / AstraZeneca

Les responsables de la santé américains ont exprimé des inquiétudes sur le fait qu’AstraZeneca pourrait avoir inclus des «informations obsolètes» de son essai de vaccin contre le coronavirus qui auraient pu fournir une «vue incomplète» des données d’efficacité.

Cette déclaration intervient à peine un jour après qu’AstraZeneca a annoncé que son étude américaine indiquait que son vaccin, développé avec l’Université d’Oxford, était sûr et efficace.

L’étude visait à répondre à toute préoccupation aux États-Unis, qui n’a pas encore approuvé le jab. Mais la déclaration de mardi de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) a jeté le doute sur le fait que les États-Unis allaient imminemment donner le feu vert au coup..

Dans le communiqué, le NIAID a déclaré que le Conseil de surveillance des données et de la sécurité (DSMB), qui surveille les essais cliniques, avait notifié lundi à l’agence qu’il était préoccupé par les informations publiées par AstraZeneca sur les données initiales de son essai clinique sur le vaccin COVID-19. . »

«Le DSMB a exprimé sa préoccupation qu’AstraZeneca puisse avoir inclus des informations obsolètes de cet essai, qui pourraient avoir fourni une vue incomplète des données d’efficacité», a déclaré le NIAID.

L’institut a exhorté AstraZeneca à travailler avec le comité de surveillance pour examiner les données d’efficacité et veiller à ce que les données les plus exactes et à jour soient rendues publiques «le plus rapidement possible».

L’essai clinique américain du vaccin a été suspendu pendant plus d’un mois l’année dernière après des maladies inexpliquées dans l’étude.