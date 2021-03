Une confrontation avec l’UE se profile avec plus de 30 millions de doses d’AstraZeneca au Royaume-Uni

TENA ProSkin Flex Change Avec Ceinture Plus Taille L 30 protections

Description : Les protections Tena Flex Plus, ont été spécialement conçues pour vous assurer confort et discrétion. Conçu pour les hommes et les femmes, elles conviennent pour les tours de taille mesurant ente 83 et 120 cm. Les protections ont une capacité d'absorption de 1995 ml. Les couches culottes Tena