La positivité de Covid-19 dans les maisons de soins infirmiers est de 0,18%, son deuxième niveau le plus bas jamais enregistré, selon HSE

Le taux de tests positifs de Covid-19 dans les maisons de retraite est à son deuxième niveau le plus bas depuis le début de la pandémie, a déclaré le directeur général du HSE Paul Reid.

Les derniers chiffres montrent un taux de positivité de 0,18 pour cent dans les maisons de soins infirmiers. Le taux le plus bas jamais atteint était de 0,13% en juillet dernier, alors qu’il n’y avait que 10 cas positifs par jour dans le pays.

«Nos vaccins fournis protègent les plus vulnérables jusqu’à présent», a déclaré M. Reid dans un tweet.

Cependant, les renvois à l’écouvillon Covid-19 ont augmenté de 35% lundi et de 42% mardi par rapport aux mêmes jours la semaine dernière, a également déclaré M. Reid.

Pendant ce temps, le nombre de personnes hospitalisées atteintes de Covid-19 est tombé à 325, dont 76 en soins intensifs (USI).

L’hôpital St James de Dublin compte 38 cas de Covid-19, le nombre le plus élevé du pays, suivi de l’hôpital Beaumont (30) et de l’hôpital Connolly Blanchardstown (30).

M. Reid a déclaré mercredi, alors que les vaccins disponibles protègent les plus vulnérables et donnent de l’espoir, « nous devons rester vigilants face au virus dans notre communauté ».

Le Nphet a averti que la situation épidémiologique en Irlande «reste particulièrement fragile» en raison d’un récent blocage des progrès en cours depuis le début de l’année.

Dans une lettre au ministre de la Santé Stephen Donnelly datée du 18 mars, le médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, a déclaré que l’incidence de la maladie et la positivité des tests s’étaient stabilisées «à un niveau élevé ces derniers jours».

Les références aux tests des médecins généralistes ont augmenté au cours de la semaine dernière et la positivité des tests de la communauté reste «élevée et statique», a déclaré le Dr Glynn.

«Le nombre de cas confirmés à l’hôpital et aux soins intensifs reste au-dessus des niveaux les plus élevés observés dans la vague 2. Les indicateurs de mobilité de la population ont augmenté ces dernières semaines et continueront d’être surveillés de près», a-t-il ajouté.

Épidémies

Il y a eu 17 nouvelles éclosions notifiées dans la semaine précédant le 13 mars dans des contextes associés à des établissements d’enseignement et de garde d’enfants ou à des étudiants.

Le Dr Glynn a déclaré qu’il restait un nombre élevé d’épidémies de voyageurs irlandais avec 15 nouvelles épidémies et 103 cas liés au cours de la deuxième semaine de mars.

Dans une lettre séparée à M. Donnelly datée du 11 mars, le Dr Glynn a déclaré qu’il était noté que les personnes âgées de 70 ans et plus ne devraient pas tous avoir reçu leur première dose de vaccin avant la mi-avril, et leur deuxième dose avant la mi-mai, «Soulignant la vulnérabilité particulière de ce groupe dans les mois à venir».

L’expert en maladies infectieuses, le professeur Sam McConkey, a déclaré que l’Irlande avait besoin d’un leadership visionnaire pour montrer une voie crédible dans la crise de Covid-19.

Le professeur McConkey a déclaré qu’il était plus difficile d’ouvrir la société que de la fermer et que l’échec du deuxième verrouillage avait montré que l’ouverture basée sur des dates plutôt que sur des données avait été une erreur.

S’exprimant au Newstalk Breakfast, le professeur McConkey a souligné qu’Israël organisait déjà des fêtes de rue, tel avait été le succès de leur programme de vaccination.

Cependant, il a dit qu’il y avait encore beaucoup d’incertitude et qu’il avait des réserves sur le plan danois d’ouverture de la société une fois que tous les plus de 50 ans auraient été vaccinés.

Dans le même programme, le sénateur indépendant Michael McDowell a déclaré que la société devait porter un jugement sur l’opportunité de prendre le risque d’ouvrir la société une fois que les cohortes plus âgées et vulnérables avaient été vaccinées.

Les cibles devraient être liées aux données, a-t-il ajouté, et le système de test et de traçabilité devrait être utilisé pour localiser tous les cas qui surviennent car la société ne peut pas être fermée définitivement.

Pendant ce temps, l’immunologiste, le professeur Liam Fanning, a déclaré qu’il soutenait les appels pour des «capsules de vax» où les personnes qui ont été complètement vaccinées pourraient se rencontrer.

Le professeur d’immunovirologie de l’University College Cork a déclaré à Newstalk Breakfast qu’il devrait également y avoir des restrictions comté par comté, car le virus n’était pas partout.

Le comté de Cork avait un niveau de moins de 5 cas pour 100000, ce qui signifiait effectivement que le virus était en cours de suppression, a-t-il déclaré.

Le professeur Fanning a demandé que les gens soient autorisés à se déplacer dans leur propre comté et si le nombre de cas augmentait, les restrictions pourraient être réimposées.

24 autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés mardi par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet). Cela porte à 4 610 le nombre total de décès dans la République depuis le début de la pandémie.

371 autres cas confirmés de la maladie ont été signalés, le total quotidien le plus bas de la semaine dernière. En Irlande du Nord, il y a eu deux autres décès et 174 autres cas confirmés.