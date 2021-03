Trump ne veut pas revenir sur Twitter, même s’il était invité

«Il n’y a aucune chance qu’il revienne sur Twitter. Vraiment, je veux dire cela », a déclaré cette personne. «Il leur a donné son entreprise, en a fait la première application pour les nouvelles, les débats et les potins pendant sa présidence et à la fin ils ont dit ‘Sayonara’. Donc non, il n’a aucun intérêt à rejoindre.

Les questions de savoir si et où le 45e président réémergera de sa pause dans les médias sociaux ont pris plus d’intrigues cette semaine après que le conseiller principal de Trump, Jason Miller, a déclaré que son patron était à «deux ou trois mois» du lancement de son propre réseau social. Prenant une page du livre de jeu de Trump, Miller a proclamé que cette nouvelle plate-forme serait «le ticket le plus populaire des médias sociaux».

«Cela va complètement redéfinir le jeu», a-t-il assuré à Howie Kurtz de Fox News lors d’une apparition dimanche dernier.

Mais d’autres dans l’orbite de Trump ont déclaré que parler de lui ressuscitant comme un phénix des cendres d’un purgatoire des médias sociaux était exagéré, notant qu’il n’avait pas encore décidé s’il voulait même se lancer dans le secteur des réseaux numériques, sans parler de ce qui comporte un nouveau plate-forme pourrait contenir. L’ancien président a apprécié l’impact en temps réel que ses tweets pourraient avoir sur les cycles de l’actualité, les marchés mondiaux et les négociations du Congrès à enjeux élevés. Mais l’attrait s’est dissipé, disent ses proches, ajoutant que Trump semble prendre un nouveau plaisir à l’attention que son engagement plus sporadique à travers des déclarations de presse a attiré.

« Tout le monde attend, et je pense que je m’améliore et que je parle plus avec cela que je ne l’ai fait avec les tweets », a déclaré Trump à propos de ses communiqués de presse post-présidentiels dispersés dans une interview à Newsmax lundi soir.

«J’aime mieux ça que Twitter», a-t-il poursuivi. «En fait, ils nous ont rendu service. C’est mieux. »

Trump n’est rien sinon impulsif. Et il est toujours possible qu’il change d’avis en se réengageant avec Twitter, s’il en avait la possibilité. L’ancien président a d’abord été furieux lorsque Twitter a suspendu son compte à la mi-janvier, après des années où il a décrit le site comme étant à la fois essentiel pour sa victoire électorale de 2016 et pour le mettre en relation avec les fidèles de MAGA.

Mais tant que Trump reste banni de Twitter, lui et ses collaborateurs ont envisagé des alternatives qui apporteraient plus de régularité à son engagement public et transformeraient potentiellement ses médias sociaux en quelque chose dont il pourrait profiter.

Un ancien conseiller a déclaré que Trump était intéressé à avoir une participation financière dans n’importe quelle plate-forme créée – s’il fait une incursion dans les médias sociaux – après que Parler ait fait une offre apparemment infructueuse à l’organisation Trump pour une participation de 40% dans le droit. site de réseautage social de l’aile. Mais certains alliés de Trump préviennent que Miller a peut-être pris une longueur d’avance lorsqu’il a promis de dévoiler une start-up de réseau social dirigée par Trump dans les mois à venir.

«Trump a sollicité les idées d’un groupe de personnes, et certaines des personnes qui lui ont rendu visite à Mar-a-Lago lui ont dit qu’il devrait faire son propre truc et créer un concurrent, mais même après des conversations comme celle-là, il n’y a pas eu de réel sentiment d’urgence de sa part », a déclaré un conseiller impliqué dans les discussions en cours sur les réseaux sociaux. «Il ne demande pas à son équipe de tout abandonner et de résoudre la question des médias sociaux.»

Alors que des discussions sur une nouvelle plate-forme de médias sociaux ont eu lieu dans l’orbite de Trump, quatre personnes familières avec le sujet ont déclaré que les projets d’une nouvelle plate-forme restaient dans la phase conceptuelle. Un conseiller principal de Trump a confirmé qu’il y avait plusieurs options à l’étude, mais a repoussé l’idée qu’il s’agissait uniquement de conceptions, affirmant que certaines idées avaient atteint le stade des tests bêta.

Deux conseillers de Trump, l’ancien chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche Dan Scavino et l’ancien directeur de campagne Brad Parscale, ont pris la tête du développement d’une vision pour la présence en ligne repensée de l’ex-président et d’autres réunions de haut niveau sur la question devraient avoir lieu. place à Mar-a-Lago cette semaine, selon le conseiller principal de Trump.

Mais certains dans l’orbite de Trump pensent que l’effort est voué à l’échec, peu importe qui est impliqué ou ce que l’équipe de l’ancien président propose.

«Même si ça ne craint pas, qui diable va s’inscrire?» a déclaré un ancien responsable de la campagne Trump. « Je n’ai pas une tonne confiance en cela. »

Pendant plus d’une décennie, Trump a communiqué ses pensées via Twitter sur un pot-pourri de sujets qui tournent la tête, allant de la vie amoureuse de l’actrice hollywoodienne Kristen Stewart aux ambitions nucléaires du régime iranien. Son utilisation de la plate-forme était si prolifique que presque chaque fois qu’un événement culturel majeur se produisait, les journalistes déterraient rapidement un tweet de Trump sur le sujet – souvent pour constater qu’il avait adopté la position exactement opposée à ce qu’il préconisait en temps réel. Il y avait des jours où, entre ses tweets et ses retweets, il postait plus de 100 fois.

Pour Trump, sa propension à peser sur l’actualité et la culture pop lui a valu une suite qui a finalement aidé à le propulser à la présidence. Il avait atteint 88 millions de followers avant d’être expulsé de la plateforme. Et à la Maison Blanche, son utilisation des médias sociaux a exigé l’attention des journalistes et des dirigeants du monde entier alors qu’ils tentaient de naviguer dans son mandat tumultueux.

Mais l’amour de Trump pour Twitter l’a également souvent mis dans l’eau chaude – une frustration qu’il a reconnue en réfléchissant à son absence de l’application.

«Le tweet vous cause des ennuis parce que vous retweetez des gens, et vous découvrez que les retweets n’étaient pas si bons parce que la personne… que vous retweetez n’est pas la meilleure. Cela vous met donc dans un peu de difficulté de temps en temps », a-t-il déclaré à Newsmax.

Au sein de Trump World, il y a un sentiment de sérénité au sujet de la nouvelle infrastructure de communication. Loin des controverses de plusieurs jours que nombre de ses tweets ont souvent suscitées, la transition de Trump vers des déclarations plus formelles publiées par l’intermédiaire de son nouveau bureau et de son nouveau comité d’action politique a éliminé la menace d’élever accidentellement des chiffres peu recommandables ou de déclencher des drames inutiles.

L’ancien président travaille toujours ses déclarations publiques avec un petit groupe d’assistants avant qu’elles ne soient partagées plus largement – ressemblant au processus qui a accompagné de nombreux tweets pendant son mandat – mais a été beaucoup plus sélectif dans le choix du moment et sur les sujets à peser.

Pourtant, ils ont leur courant de conscience classique et chaotique, comme une récente déclaration publiée par Trump via son Save America PAC qui semblait reconnaître par inadvertance que ses allégations d’élections volées étaient inventées.

«Le New York Times a publié aujourd’hui un article disant que divers groupes républicains, dont beaucoup sont exceptionnels, se rallient à de fausses déclarations selon lesquelles les militants conservateurs découvrent que la meilleure façon de collecter des fonds et de maintenir l’engagement des électeurs est de faire la plus grande invention de Donald J. , La fraude électorale, leur priorité absolue », lit-on dans le communiqué.