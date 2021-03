ESRI réduit ses prévisions de croissance et affirme que le marché de l’emploi ne se redressera pas avant 2023

L’Institut de recherche économique et sociale (ESRI) a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour l’économie irlandaise, tout en avertissant que le chômage ne reviendra probablement pas à des niveaux d’avant la pandémie avant la fin de 2023 «au plus tôt».

Dans son dernier commentaire économique, le groupe de réflexion a également mis en garde contre une baisse significative des achèvements internes cette année en raison des restrictions actuelles sur la construction, ce qui, selon lui, «exacerberait» les pénuries d’approvisionnement sur le marché, conduisant potentiellement à une nouvelle augmentation des prix des logements.

À la lumière des restrictions actuelles de niveau 5 visant à freiner Covid, l’ESRI a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’économie croisse ici de 4,4% en termes de produit intérieur brut (PIB) cette année, contre une prévision précédente de 4,9% et de 5,2%. pour cent en 2022.

L’économie, a-t-elle dit, devrait rebondir fortement au second semestre grâce à une reprise de la consommation et de l’investissement favorisée par «la résorption de l’excès d’épargne», qui a augmenté de 14 milliards d’euros l’an dernier.

Ses prévisions supposent cependant que les mesures de verrouillage actuelles durent au moins jusqu’au 5 avril – et probablement jusqu’à la fin juin – et que le programme de vaccination facilite l’assouplissement des restrictions de santé publique au second semestre 2021. Ils supposent également qu’il n’y en aura pas. être un autre verrouillage de niveau 5 cette année.

L’institut a déclaré qu’il s’attendait à ce que le chômage atteigne un sommet de 25 pour cent au premier trimestre, avant de tomber à un peu plus de 10 pour cent d’ici la fin de l’année, et à 7 pour cent l’année prochaine.

Il a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que le chômage revienne aux niveaux d’avant Covid – il était inférieur à 5% avant la pandémie – avant au moins la fin de 2023.

Chômage

Le taux de chômage ajusté par Covid, qui comprend les bénéficiaires du paiement de chômage en cas de pandémie (PUP), était de 24,8 pour cent en février, ce qui équivaut à près de 600 000 personnes.

Le taux de chômage élevé est susceptible d’exercer une «pression supplémentaire» sur les finances publiques, a averti l’ESRI, prévoyant que le déficit budgétaire du gouvernement serait d’un peu moins de 19 milliards d’euros cette année, ce qui équivaut à 4,7% du PIB.

Cela portera le ratio de la dette au PIB de l’État à 61,3%, mais il a noté qu’une autre mesure de la viabilité de la dette – le ratio des paiements d’intérêts réels sur le PIB – suggérait que le gouvernement avait plus de latitude pour la politique budgétaire.

Kieran McQuinn, professeur de recherche à l’ESRI, a déclaré que l’environnement actuel de taux d’intérêt bas avait déclenché un débat sur les règles budgétaires de l’UE et sur la question de savoir si elles étaient trop prohibitives pour des pays comme l’Irlande lorsqu’il s’agissait d’investir dans des services et des infrastructures vitaux.

Construction

Le rapport de l’ESRI analyse également l’impact du verrouillage actuel sur le logement, suggérant qu’il aura un impact «négatif» sur l’offre.

Il a déclaré que les restrictions à la construction, combinées à une baisse des investissements, entraîneraient probablement une baisse de l’offre de maisons neuves à 15000 cette année, contre un peu moins de 21000 en 2020.

Avant la pandémie, l’ESRI s’attendait à ce que les livraisons de maisons atteignent 26 000 unités cette année.

Les indicateurs avancés – avis de lancement, planification – «sont assez pessimistes en ce qui concerne le niveau probable de l’offre», a déclaré M. McQuinn.

Cette baisse de l’offre «exacerberait» vraisemblablement l’écart entre l’offre et la demande structurelle sur le marché immobilier de l’État, a-t-il dit, conduisant potentiellement à une nouvelle accélération de l’inflation des prix des logements.